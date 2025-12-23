€ 5.0908
Manevra salvatoare făcută de Titi Aur când a văzut în oglindă că șoferul din spate nu poate opri
Data actualizării: 23:43 23 Dec 2025 | Data publicării: 23:41 23 Dec 2025

EXCLUSIV Manevra salvatoare făcută de Titi Aur când a văzut în oglindă că șoferul din spate nu poate opri
Autor: Roxana Neagu

Titi Aur, la DC Conducem Titi Aur, la DC Conducem
 

Titi Aur, expert în conducere defensivă, a reacționat rapid când s-a uitat în oglindă și a văzut că șoferul din spatele său nu poate opri mașina.

O tamponare tot s-a produs, dar nu a fost implicat el. Dacă ar fi rămas pe loc, ar fi fost un accident mult mai grav, spune Titi Aur, la ”DC Conducem”. 

”Acum 10 ani, pe Ștefan cel Mare, într-un an cu zăpadă, am oprit pe banda doi, mergând spre Colentina, a oprit coloana și eram pe banda doi, iar când m-am uitat în oglindă și am văzut că șoferul din spate nu poate să oprească, am accelerat și m-am dus în stânga, pe linia de tramvai, perpendicular, pur și simplu, pe zăpadă, iar cel care a venit din spate s-a înfipt în mașina din fața mea. Nu foarte tare, dar în mine ar fi intrat mult mai tare, că am văzut că se chinuia să oprească” a spus Titi Aur la DCNews.

”Am făcut asta pentru că am fost foarte atent și am avut cum să mă duc. Dacă eram oprit în bara celui din față nu mai aveam cum” a punctat expertul în conducere defensivă. 

Vezi mai mult în video: 

titi aur
conducere defensiva
