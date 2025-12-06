€ 5.0919
Data publicării: 08:24 06 Dec 2025

Radar inscripţionat vs radar neinscripţionat. Titi Aur spune care e mai eficient şi de ce
Autor: Florin Răvdan

radar politie mai siguranta rutiera Sursa foto: Agerpres
 

Titi Aur a spus, la DC Conducem, care tip de aparat radar este mai eficient: cel inscripţionat sau cel neinscripţionat. Acesta a explicat şi care sunt motivele pentru alegerea sa. 

Acesta a dat exemplul ţărilor din Occident, unde radarele neinscripţionate există şi sunt şi eficiente, pentru că au rolul de a calma traficul, nu doar de a sancţiona şoferii

"Trebuie să se ia decizia politică odată. Dacă mergem pe varianta ca maşinile de radar să fie inscripţionate, să aibă girofar şi să fie anunţate cu un kilometru înainte, cum era acea lege care a fost anulată până la urmă... Acel gen de radar elimină pericolul într-un anumit punct. Dar şoferul indisciplinat este tentat să facă nebunii, dacă ştie că doar aşa sunt radarele. Deci aduc nesiguranţă în restul locurilor. 

Nu este permis, şi asta din punctul meu de vedere e o mare pierdere, sistemul cu maşini de poliţie civile. În Europa se întâmplă asta. Faci o greşeală odată şi vezi că o maşină civilă de lângă tine aprinde deodată girofarul acela din bara din faţă sau de la lunetă. Uneori au şi un ecran, care îţi dau mesaje, să opreşti în prima parcare, te anunţă că e poliţia, etc. Şi atunci te opreşte şi te sancţionează.

Haideţi să ne gândim la autostradă. Dacă ar exista astfel de maşini civile în România de poliţie, de modele şi culori diferite, nu şi-ar mai permite toată lumea să facă nebunii, că nu ştii de cine dai, nu ştii cine te filmează, ce echipaj în misiune e pe acolo", a declarat Titi Aur la DC Conducem. 

titi aur
radar politie
amenda soferi
