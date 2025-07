Ionel Scrioșteanu (MTI), reacție după nemulțumirile românilor legate de nodul rutier dintre A0 și A1. Anunț important pentru șoferi

Ultimul lot din secțiunea sudică a A0 a fost deschis la începutul acestei luni, iar în prezent se poate circula în regim de autostradă de la Curtea de Argeș până la Constanța. Cu toate acestea, mulți șoferi au reclamat faptul că nodul rutier dintre A0 și A1 a fost proiectat greșit și nu reușește să facă față traficului intens, bretelele având câte o singură bandă. Mai mult decât atât, banda de accelerare, când vii de pe A0 și intri pe A1, se suprapune cu banda de decelerare, când vii de pe A1 și vrei să intri pe A0 - mai multe detalii privitoare la aceste probleme puteți citi AICI.

L-am contactat personal pe Irinel Ionel Scrioșteanu, secretar de stat în Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, pentru a ne oferi un punct de vedere în legătură cu nemulțumirile șoferilor față de autostrada A0 și nodul rutier cu A1.

„Studiul de fezabilitate pentru autostrada de centură a Capitalei a fost realizat în anii 2004-2007. Licitația, atunci când am deblocat eu A0, la începutul anului 2020, fusese deja câștigată în 2019 pentru lotul 3 din A0 (sud) de către firma din Grecia care avea și sarcina să facă proiectarea nodului rutier cu A1“, a punctat secretarul de stat.

„Toate discuțiile care au fost în zona de siguranță rutieră au dus la îmbunătățirea nodului care era propus în studiul de fezabilitate, la limita maximă a permisivității din punct de vedere financiar a contractului care deja era semnat din 2019“, a mai completat Irinel Ionel Scrioșteanu, adăugând că „zona București-Ilfov nu e o zonă care trebuie să rămână așa din punct de vedere al infrastructurii rutiere“ și, după ce se va termina A0, nu înseamnă că „s-a rezolvat problema traficului în această regiune“.

Cauza principală a suprapunerii benzilor de accelerare/decelerare este dată de nodul tip treflă care a fost prevăzut în studiul de fezabilitate, nod care nu s-a reușit a fi lărgit și prevăzut cu câte 2 benzi pe bretele asemeni nodului dintre A0 și A3.

„Vorbim de un nod rutier tip treflă, iar la aceste noduri rutiere tip treflă există această suprapunere a benzilor de accelerare/decelerare. Este un „defect“ al nodurilor tip treflă, iar nodul cu A1, chiar dacă este îmbunătățit față de studiul de fezabilitate, nu este cum am reușit să modificăm la nodul dintre A0 și A3. Acolo am reușit să creăm chiar 2 benzi pe anumite zone, plus bretele mult mai lungi care să evite conflictul accelerare/decelerare“, a punctat secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Irinel Ionel Scrioșteanu.

„Mai mult decât atât, nodul rutier dintre A0 și A1 funcționează puțin atipic pentru că A0 nu este în totalitate în funcțiune și nu este gata pe zona de nord. Atunci când nodurile rutiere cu DN1, DN1a și DN7 vor fi funcționale, o parte din traficul care accesează acum A0 dinspre A1, va fi preluat de aceste noduri și se va mai echilibra oarecum traficul“, a explicat secretarul de stat“, a mai spus secretarul de stat.

Irinel Ionel Scrioșteanu anunță un nou inel de autostradă pentru București

Secretarul de stat a ținut să precizeze că, dacă proiectul A0 ar fi fost modificat la trei benzi pe sens, această autostradă nu ar fi reușit să fie realizată până în prezent, iar specialiștii din Ministerul Transporturilor au luat decizia de a o continua așa cum era prevăzută și de a privi în perspectivă către un nou inel pentru București.

„Noi a trebuit să luăm o decizie. Dacă scoteam nodul din contractul existent, riscam să nu reușim să închidem semi-inelul sudic, iar dacă rămâneam în cadrul contractual, puteam să ne blocăm de tot cu contractul și să nu realizăm acest lot 3 pe zona de sud. Astfel, am luat în calcul mai multe intervenții pe care le avem în vedere în perioada următoare: Noi suntem în procedură de licitație pentru studiul de fezabilitate - și cred că în următoarele săptămâni anunțăm câștigătorul - pentru autostrada București - Giurgiu. Autostrada București - Giurgiu vizăm să o legăm de A1 undeva dincolo de Bolintin.

Drumul Național 5 este foarte important pentru traficul de marfă către centrul țării, dinspre Grecia, Bulgaria, Turcia. Autostrada București - Giurgiu va fi legată de A1 printr-un segment dintr-un nou inel de autostradă a Capitalei. Acest lucru va genera o mutare a traficului pe segmentul noului inel al Capitalei în loc de A0, astfel încât A0 să rămână cu trafic de tranzit către Constanța, către DN4, etc“, a explicat Irinel Ionel Scrioșteanu.

Mai mult decât atât, vechea centură a Capitalei va fi modernizată, iar traficul din zonă va fi distribuit într-o perspectivă nu foarte îndepărtată de timp pe trei artere de circulație diferite: centura veche, A0 și noul inel al Capitalei, destinat traficului greu.

„La București - Giurgiu, una dintre variante - eu sunt pentru ea - va fi cu legătură cu viitoarea autostradă București - Alexandria și mai departe cu A1 undeva dincolo de Bolintin. Acel sector de autostradă va fi practic primul sector din viitorul inel al Bucureștiului.

În 2020 a fost o discuție dacă oprim actualul A0 și trecem la 3 benzi sau continuăm la 2 benzi, cu noduri rutiere îmbunătățite atât cât se poate de mult, sau gândim în perspectivă o altă variantă.

Cea mai bună variantă a fost ca în perspectivă să mai dezvoltăm un inel de autostradă, în paralel cu îmbunătățirea actualei centuri a Capitalei, în așa fel încât să nu ne aglomerăm cu 3 benzi pe A0, ci să distribuim traficul în trei zone: Intervenția și finalizarea actualei centuri, construirea A0 cât mai repede, cu prioritate în zona inelului sudic, deoarece acolo e traficul de marfă și spre portul Constanța, și spre zona Bulgaria, Grecia, Turcia, și construirea într-un termen mediu, a unui nou inel de autostradă. Va fi un inel care să permită traficul greu, de marfă. Vizăm ca anumite sectoare să fie construite din beton asfaltic, așa cum este legătura la punctul vamal de la Giurgiu“, a mai spus, pentru DC News, secretarul de stat Irinel Ionel Scrioșteanu.

