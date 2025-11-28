€ 5.0906
Candidatul care vrea să oprească Ilfovul la graniță: „Așa reducem traficul cu 50%"
Data publicării: 15:38 28 Noi 2025

EXCLUSIV Candidatul care vrea să oprească Ilfovul la graniță: „Așa reducem traficul cu 50%”
Autor: Ioan-Radu Gava

masini in trafic in apropiere de arcul de triumf din Bucuresti Foto: Unsplash
 

Vlad Gheorghe, candidat independent la Primăria Capitalei, a explicat cum poate fi rezolvată problema traficului din București și cum vor putea beneficia locuitorii de trasee dedicate pentru biciclete și trotinete electrice.

Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe, actual candidat la Primăria Generală a Capitalei, își dorește ca locuitorii din Ilfov să beneficieze de transport public integrat cu Bucureștiul și, de asemenea, de benzi dedicate pentru biciclete și trotinete electrice.

„Măsura reală împotriva aglomerației e ca mașinile care vin din Ilfov în București să fie lăsate în Ilfov, oamenii respectivi să nu mai aibă nevoie să vină cu mașina, ci cu transportul public pe șină, în volum mare și cu viteză. De asemenea, partea de velo trebuie să aibă infrastructură separată - eu sunt fan biciclete electrice - să nu se suprapună partea cu mașini de partea velo, fiindcă apar probleme de siguranță foarte serioase.

În același timp, dacă vorbim de subiectul trotinetelor electrice de închiriat, ele trebuie reglementate mai bine, așa cum sunt reglementate în toate capitalele, respectiv să nu poți să le iei și să le lași decât în anumite zone, stabilite clar, nu peste tot, deoarece devin un obstacol. Neapărat trebuie infrastructură separată, ca să nu mai existe aceste conflicte în trafic, în care bicicleta se întâlnește cu mașina, iar în același timp, o reglementare a trotinetelor și bicicletelor care se pot închiria“, a spus Vlad Gheorghe.

CITEȘTE ȘI                   -                 EXCLUSIV De ce au crescut chiriile în București. Vlad Gheorghe spune cum va rezolva problema / video

Vlad Gheorghe: Doar așa poți să înjumătățești traficul în București

În momentul în care presiunea auto va fi luată de pe București, în Capitală vor putea fi realizate și traseele dedicate pentru biciclete și trotinete electrice. Vlad Gheorghe a precizat că, în opinia sa, proiecte precum autostrada suspendată sau subterană nu sunt fezabile, iar cine promite așa ceva, îi minte pe locuitori.

„Încap toate astea?“, a întrebat Val Vâlcu.

„Numai dacă nu mai avem atâtea mașini. Altfel nu încap. De aceea am vorbit de desființarea Ilfovului, de construirea de linii de metrou la suprafață, de tramvaie dedicate, pentru că altfel nu mai există loc. Nu ai loc pentru o soluție realistă în timpul vieții noastre. Dacă ne apucăm să vorbim de autostrăzi suspendate, subterane sau tot felul de invenții, nu facem decât să mințim oamenii.

Realist vorbind, trebuie să dai oamenilor din Ilfov motiv să nu mai vină cu mașinile în București. Înjumătățești numărul de mașini din trafic și infrastructura actuală poate să suporte. Altfel te vei sufoca, indiferent ce faci“, a mai spus candidatul independent Vlad Gheorghe.

