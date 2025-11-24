€ 5.0871
Schimbare pentru viitorii șoferi: cine nu mai dă sala pentru categoria B
Data actualizării: 20:36 24 Noi 2025 | Data publicării: 20:19 24 Noi 2025

Schimbare pentru viitorii șoferi: cine nu mai dă sala pentru categoria B
Autor: Alexandra Firescu

soferi permis conducere Foto: Unsplash/ Cine nu mai dă sala pentru categoria B
 

O schimbare importantă a fost adoptată astăzi pentru viitorii șoferi.

O schimbare importantă a fost votată astăzi în Senat pentru viitorii șoferi. Mai exact, Senatul a adoptat, în urma reexaminării solicitate de preşedinte, proiectul de lege de modificare a Ordonanţei de urgenţă privind circulaţia pe drumurile publice, stabilind că persoanele care deţin permis de conducere categoria B1, obţinut la vârsta de 16 ani sau 17 ani, vor fi exceptate de la susţinerea probei teoretice pentru obţinerea permisului de conducere categoria B, cu condiţia de a fi acumulat o experienţă de minimum un an. 

S-au înregistrat 77 voturi "pentru", 30 "contra" şi 2 abţineri.

Permisul B1 deținut de peste 1 an, singura condiție pentru a sări peste sală

”Prin excepţie, persoanele care deţin permis de conducere categoria B1, obţinut la vârsta de 16 ani sau 17 ani, sunt exceptate de la susţinerea probei teoretice pentru obţinerea permisului de conducere categoria B, cu condiţia de a fi acumulat o experienţă de minimum un an în conducerea unui vehicul din categoria B1 şi de a îndeplini celelalte condiţii prevăzute de lege”, prevede actul normativ adoptat.

În forma anterioară adoptată de Parlament în luna iunie şi trimisă la promulgare, proiectul nu prevedea condiţia de experienţă de minimum un an.

Ce se întâmplă în cazurile permiselor de conducere A, A1, A2

De asemenea, "persoanele care au obţinut permisul de conducere pentru categoria A1 şi solicită obţinerea categoriei A2 sau A sunt exceptate de la susţinerea probei teoretice, dacă, în cazul obţinerii categoriei A2, au acumulat o experienţă de minimum doi ani în conducerea unei motociclete din categoria A1, respectiv dacă, în cazul obţinerii categoriei A, au acumulat o experienţă de minimum doi ani în conducerea unei motociclete din categoria A2". Celelalte condiţii prevăzute rămân aplicabile, mai prevede actul normativ.

În acest sens, faţă de prevederile adoptate anterior de Parlament, a fost introdusă condiţia de experienţă de minimum doi ani.

Senatul este primul for sesizat, Camera Deputaţilor fiind forul decizional.

Urmăriți DCNews și pe Google News

sofer
permis
sala permis conducere
Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
