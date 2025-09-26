Concedieri istorice în industria auto: Zeci de mii de angajați vor fi dați afară

Cel mai mare furnizor global de componente auto, Bosch, intenţionează să renunţe la încă 13.000 de angajaţi până în 2030, în special în cadrul uzinelor din Germania de la divizia de mobilitate, pe fondul dificultăţilor cu care se confruntă industria auto, transmite Agerpres, citând DPA.

"Trebuie urgent să ne sporim competitivitatea la divizia de mobilitate şi să continuăm să ne reducem costurile pe termen lung. Din păcate, aceasta înseamnă că vom trebui să facem noi concedieri, dincolo de cele anunţate deja. Durerea este mare dar din păcate nu avem alternativă", a declarat Stefan Grosch, directorul de resurse umane.

"Nivel istoric al concedierilor"

Sindicatul IG Metall a reacţionat dur, calificând măsura drept un "nivel istoric al concedierilor".

"Nu există îndoieli că situaţia din sectorul auto german şi european este extrem de tensionată. Totuşi, respingem cu fermitate acest nivel istoric al concedierilor, fără angajamente simultane privind facilităţile din Germania", a spus Frank Sell, preşedintele Consiliului angajaţilor de la divizia de mobilitate.

Potrivit sindicatului, Bosch riscă să provoace "perturbări sociale devastatoare în multe regiuni".

Bosch are un plan strict de reducere a costurilor

La începutul anului, compania anunţase deja că va renunţa la 9.000 de posturi din Germania, iar recent a introdus un plan strict de reducere a costurilor. Markus Heyn, şeful diviziei de mobilitate, şi Stefan Grosch au precizat că obiectivul este diminuarea cheltuielilor cu 2,5 miliarde de euro anual.

"Întreaga industrie trece printr-o transformare substanţială, trebuie să ne concentrăm în continuare pe menţinerea competitivităţii noastre. Primele măsuri importante au fost adoptate, dar mai sunt multe de făcut", a declarat Heyn.

Programul de restructurare, început în 2023, a adus deja mii de concedieri la nivel global, majoritatea în Germania. Totuși, conducerea nu a precizat câţi angajaţi vor mai fi afectaţi.

Directorul general al Bosch: Industria va rămâne sub presiune

Criza din sectorul auto loveşte puternic compania germană, iar directorul general Stefan Hartung avertizează că presiunile se vor menţine:

"Dar credeţi-mă, industria va rămâne sub presiune. Va continua să fie limitată în privinţa volumelor. Ajustările structurale vor continua iar sectorul auto va rămâne extrem de competitiv, va fi o luptă pentru fiecare cent", a transmis acesta.

Hartung estimează totuşi că vânzările Bosch ar putea creşte în 2025 cu aproximativ 2%, de la 90,5 miliarde euro anul trecut, însă subliniază că este prea devreme pentru o prognoză exactă.