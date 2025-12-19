€ 5.0896
Subcategorii în Stiri

DCNews Stiri Se deschide un nou tronson de autostradă, de 50 de kilometri, în ajunul Crăciunului
Data publicării: 22:44 19 Dec 2025

Se deschide un nou tronson de autostradă, de 50 de kilometri, în ajunul Crăciunului
Autor: Ioan-Radu Gava

autostrada Foto: Agerpres
 

Consiliul Județean Vrancea anunţă că pe 23 decembrie va fi dat în circulaţie tronsonul A7 dintre Focşani şi Adjud,

Tronsonul de 50 de kilometri al Autostrăzii A7 dintre Focşani şi Adjud va fi dat în circulaţie pe 23 decembrie, a anunţat, vineri, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea, Nicuşor Halici, după o vizită de lucru întreprinsă pe şantierul autostrăzii, scrie Agerpres.

"Astăzi a avut loc o vizită de lucru pe Autostrada A7, la care au participat preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, preşedintele Consiliului Judeţean Buzău, Marcel Ciolacu, directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, precum şi constructorul Dorinel Umbrărescu. Vizita a avut ca obiectiv analiza stadiului de execuţie a lucrărilor pe sectorul Autostrăzii A7 aflat pe raza judeţului Vrancea, precum şi evaluarea progresului general al proiectului şi a estimărilor privind finalizarea tronsonului Adjud - Paşcani, programată pentru anul 2026. Pentru judeţul Vrancea, anunţul de maximă importanţă este acela că marţi, 23 decembrie, vor fi daţi în circulaţie aproximativ 50 de kilometri de autostradă, între Focşani şi Adjud. Odată cu acest pas, întreg sectorul Autostrăzii A7 care traversează judeţul Vrancea va fi deschis circulaţiei în regim de autostradă", se afirmă în comunicatul de presă semnat de preşedintele CJ Vrancea.

Potrivit acestuia, "Autostrada A7 reprezintă un proiect esenţial pentru dezvoltarea economică şi socială a regiunii, contribuind la creşterea mobilităţii, la atragerea de investiţii, la îmbunătăţirea siguranţei rutiere şi la creşterea calităţii vieţii pentru locuitorii judeţului Vrancea şi ai întregii regiuni a Moldovei".

CITEȘTE ȘI               -               EXCLUSIV Orașul care vrea să-i facă pe bucureșteni să uite de Brașov și valea Prahovei: Tiroliană unică în lume, la 3,5 ore de Capitală

"În continuare, autorităţile publice locale şi judeţene au responsabilitatea de a dezvolta infrastructura complementară necesară pentru a valorifica pe deplin potenţialul acestei investiţii majore, în vederea unei dezvoltări durabile şi ireversibile a judeţului. Mulţumiri sunt adresate domnului Marcel Ciolacu, pentru sprijinul acordat în perioada exercitării funcţiei de prim-ministru, precum şi domnului Sorin Grindeanu, pentru implicarea constantă în calitate de ministru al Transporturilor şi pentru sprijinul instituţional oferit şi în prezent", adaugă Nicuşor Halici.

Lucrările la Autostrada A7 au început în primăvara anului 2022, iar în puţin peste doi ani şi jumătate a fost finalizat tronsonul Buzău - Adjud. În prezent, lucrările spre Bacău şi Paşcani se află într-un stadiu avansat, cu termen de finalizare stabilit pentru sfârşitul anului 2026.

Prin darea în folosinţă a tronsonului respectiv, se va putea circula în continuu pe autostradă aproximativ 250 kilometri, direct de la Bucureşti până la Adjud.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

autostrazi
adjud
focsani
vrancea
Comentarii

