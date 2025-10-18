€ 5.0889
|
$ 4.3489
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 12:22 18 Oct 2025

Femeie, lăsată fără două mașini de lux de un bărbat care trebuia să le înmatriculeze
Autor: Alexandra Firescu

masini-furate-de-lux_34904200 Foto ilustrativ Pixabay
 

O femeie i-a dat unui bărbat actele mașini în vederea înlesnirii înmatriculării. Astfel de servicii nu sunt străine de nicio localitate din țară, fiind chiar o practică des întâlnită. Dar iată că există riscuri importante.

Poliţiştii din Bacău au reuşit să recupereze bunuri în valoare de aproximativ 120.000 de euro, după ce o femeie a fost înşelată de către un bărbat care s-ar fi oferit să o ajute cu transportul şi înmatricularea a două autovehicule.

Poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Bacău, sub coordonarea procurorului de caz, au organizat mai multe percheziţii domiciliare, într-un dosar penal deschis pentru infracţiunea de înşelăciune, prejudiciul reclamat fiind de aproximativ 150.000 de euro.

"În fapt, în cursul lunilor ianuarie - februarie 2025, un bărbat, de 36 de ani, din municipiul Moineşti, ar fi indus în eroare o femeie, oferindu-se să mijlocească activitatea de transport şi înmatriculare a două vehicule, din Italia în România, vehicule achitate de păgubită prin transfer bancar către o societate comercială din Italia, urmând ca, după realizarea activităţilor menţionate, cele două autovehicule să fie restituite acesteia. Acest lucru nu ar mai fi avut loc întrucât bărbatul, prin intermediul mamei sale şi al unei societăţi comerciale, administrată de tatăl său, ar fi înmatriculat autovehiculele pe numele acestora, pentru a nu le mai preda păgubitei şi pentru a le înstrăina, obţinând un folos patrimonial injust", a transmis IPJ Bacău.

Potrivit autorităţilor, în urma percheziţiilor au fost indisponibilizate în vederea continuării cercetărilor două autovehicule, două ceasuri, o geantă şi o pereche de ochelari, toate în valoare de aproximativ 120.000 de euro.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

inmatriculare
masina
escrocherie
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 11 minute
Nouă funcție la Instagram. Părinții vor putea bloca adolescenții să discute cu personaje AI
Publicat acum 35 minute
A murit Mircea Tiberian. Pianistul, găsit fără suflare într-un hotel
Publicat acum 1 ora si 12 minute
Pacea de la Budapesta. Bogdan Chirieac: Aici a fost diplomația lui Viktor Orban, cel repudiat de UE
Publicat acum 1 ora si 31 minute
Femeie, lăsată fără două mașini de lux de un bărbat care trebuia să le înmatriculeze
Publicat acum 1 ora si 57 minute
Ce a descoperit Guvernul la Salina Praid: totul era un formalism
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 16 Oct 2025
Trump se vede cu Putin la Budapesta. Chirieac: Orban ne-a închis la toți nasturii, cu toată dragostea
Publicat pe 16 Oct 2025
Ce ar fi făcut Mircea Badea dacă era chemat la exercițiul de antrenament pentru evaluarea rezervei de mobilizare
Publicat pe 17 Oct 2025
Adrian Năstase, în doliu! Mesaj dureros
Publicat pe 17 Oct 2025
Bilanțul victimelor exploziei din Rahova, București: S-a cerut transferul unui pacient rănit grav în străinătate
Publicat pe 17 Oct 2025
După explozia de la blocul Sectorul 5, vine întrebarea pe care nimeni nu vrea să o audă
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close