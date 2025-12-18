€ 5.0923
Stiri

DCNews Stiri Dansurile irlandeze şi limba japoneză, mai importante decât educaţia rutieră în şcoli
Data publicării: 08:07 18 Dec 2025

EXCLUSIV Dansurile irlandeze şi limba japoneză, mai importante decât educaţia rutieră în şcoli
Autor: Florin Răvdan

Educatie rutiera la copii, subiect la DC Conducem Fotografie realizată cu ajutorul ChatGPT
 

Titi Aur, instructor de conducere defensivă, trage un semnal de alarmă cu privire la lipsa educaţiei rutiere în cazul copiilor. Acesta spune că părinţii au o mare parte din vină pentru că, deşi ar putea opta pentru astfel de cursuri, aleg lucruri care dau mai bine în CV-ul viitor.

L-am întrebat pe Titi Aur la DC Conducem dacă educaţia rutieră a copiilor ar trebui să înceapă, de fapt, cu educaţia părinţilor. Conform specialistului, societatea se află într-un cerc vicios, iar părinţii poartă o mare parte din vină pentru lipsa educaţiei rutiere. Chiar dacă astfel de cursuri sunt disponibile în şcoli, părinţii aleg să îşi îndrepte copiii spre lucruri care dau mai bine într-un CV viitor, precum dansurile irlandeze sau studiul limbii japoneze. 

"Suntem într-un cerc vicios aici. Şi vă spun de ce. Pentru că, în teorie, părinţii ar trebui să fie educaţi rutier şi să transmită copiilor această educaţie. De la cum să stea în maşină, cum să treacă strada, cum să meargă pe trotuar, cum să meargă cu bicicleta/trotineta, să se joace numai în parc şi nu pe stradă, etc. Doar că părinţii de azi sunt generaţia needucată din acest punct de vedere. Părinţii de azi sunt cei între 20 şi 40 de ani, o generaţie care nu a mai prins educaţie rutieră în şcoala generală. Nu vorbim de acele lucruri punctual făcute de anumite ONG-uri, de Poliţia Rutieră, ci de educaţia în masă. 

Nemaifăcându-se, părinţii sunt needucaţi. Şi de asta suntem în cercul vicios. Mai mult, dacă părinţii ar putea fi educaţi în sistemul de educaţie la cursuri opţionale, acele opţiuni sunt bifate tot de părinţi", a declarat Titi Aur la DC Conducem. 

"Dansurile irlandeze şi limba japoneză, mai importante decât educaţia rutieră"

"Părinţii din ziua de azi nu bifează opţiunea asta, de educaţie rutieră la cursuri opţionale. Pentru că au de ales între dansuri irlandeze, limba japoneză, nu ştiu ce muzică, şi educaţie rutieră. Şi vor alege dansuri irlandeze sau limba japoneză, că dă bine. Dă bine când părintele vorbeşte cu alţi adulţi. Nu îl duc la siguranţă rutieră. De ce? Păi ce, e ţăran, nu ştie? Părintele e om modern, totuşi. 

Şi astfel, nu îl educă. Şi nici acasă. Vedem multe cazuri în care bunicii sau părinţii trec strada cu copilul de mână printre maşini. Sau la semafor, deşi e roşu, se uită stânga dreapta, nu vine nicio maşină, "hai că merge". Vede toată lumea astfel de situaţii. Asta înseamnă că ei transmit exact ce nu trebuie. Când îl înveţi aşa, aşa îl ai. Şi atunci, educaţia rutieră trebuie să plece de la grădiniţă", a mai declarat Titi Aur. 

titi aur
dc conducem
educatie rutiera
