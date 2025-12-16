Fiat Justitia, pereat mundus-adevăratul înțeles al expresiei care justifică protestele din Piața Victoriei

Fiat justitia, pereat mundus este, de fapt, o vorbă de duh rostită în secolul XVI de Ferdinand I, împărat al Sfântului Imperiu Roman. Iată că tot are cumva o legătură cu romanii.

Expresia originală ”fiat justitia, ruat coelum”, să se facă dreptate, de-ar fi să cadă cerurile, a ajuns până la Ferdinand datorită unei lucrări scrise de Seneca, în care acesta relata despre abuzurile unui pretor, vecine cu nebunia.

Piso îl condamnă la moarte pe un cetățean, bănuit că și-a omorât prietenul dispărut fără urmă. Legionarul responsabil cu executarea sentinței îl urcă pe eșafod, dar înainte să-i taie capul, din mulțime apare prietenul dispărut, care lămurește misterul: fusese plecat din oraș, fără să anunțe.

Chemat să comute pedeapsa, Piso îi condamnă la moarte pe toți trei: pe ”suspectul” de omor, fiindcă decizia fusese pronunțată și nu mai era cale de recurs, pe legionar, fiindcă n-a dus la îndeplinire ordinul și pe presupusa ”victimă”, fiindcă din cauza ei muriseră deja doi oameni.

Pe lângă expresia ”fiat justitia, ruat coelum”, pe care Seneca i-o atribuie pretorului (Piso justifica astfel cele trei vieți pierdute), a fost folosită, după această întâmplare, și formula ”dreptate a la Piso”, adică dreptate absurdă.

Ce s-ar întâmpla astăzi, dacă o ghilotină s-ar ridica în Piața Victoriei, ca în 1789, la Paris, iar Piso ar veni cu mașina timpului să împartă dreptatea (de ce să nu poată fi schimbate și legile fizicii, pe smartphone, nu doar legile MCV din 2022, dacă like-urile și share-rurile a milioane de internauți o cer?).

Ar condamna Piso, din nou, toate cele trei persoane implicate, ca în povestea lui Seneca? Evident, nu, ar condamna doar două, fiindcă al treilea personaj e membru USR și are imunitate. Iar fiindcă timpurile s-au schimbat, suntem umaniști, vorba lui Nea Bachus, ar putea scăpa de dreptatea lui Piso și Ludovic Orban: Cine sare, ia cu suspendare!