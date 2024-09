S-a furat proiectul legislativ. Recompensă generoasă pentru cine-l găsește

Zilele acestea (și nu numai, având în vedere optica unui proces constituțional, democratic și a unui stat de drept) se vorbește intens despre proiecte de lege. "Depunem proiect de lege pentru (...)" e un discurs bine-cunoscut (din partea tuturor partidelor, fără discriminări). Și e normal.

Proiecte, proiecte, proiecte — de trei ori, să nu ne deochem

Constituția României vorbește despre această posibilitate, la art. 74: "(1) Iniţiativa legislativă aparţine, după caz, Guvernului, deputaţilor, senatorilor sau unui număr de cel puţin 100.000 de cetăţeni cu drept de vot. Cetăţenii care îşi manifestă dreptul la iniţiativă legislativă trebuie să provină din cel puţin un sfert din judeţele ţării, iar în fiecare din aceste judeţe, respectiv în municipiul Bucureşti, trebuie să fie înregistrate cel puţin 5.000 de semnături în sprijinul acestei iniţiative (...)".

Parlamentarii apar la TV sau "pe" rețelele sociale și se bat cu pumnii în piept: proiectul nostru e bun, e minunat, e cum nu s-a mai văzut.

În regulă. Și... unde-i proiectul? Nu dorim să facem teoria chibritului (cel puțin nu în articolul de față), însă procesul legislativ în România este complex.

Principalele etape ale procedurii legislative includ: inițiativa legislativă, sesizarea Camerelor, examinarea proiectelor de lege în comisiile parlamentare, dezbaterea în plen, votul, controlul constituționalității legilor înainte de promulgare și promulgarea acestora de către Președintele României. În condițiile Regulamentului, Camera Deputaților poate adopta proiecte de lege și propuneri legislative fie prin procedură obișnuită, fie prin procedură de urgență.

Revenind: unde-i proiectul?

Bineînțeles, pe site-ul unde cetățeanul ar trebui "să urmărească procesul legislativ". La acest moment (2 septembrie 2024, ora 10:37), site-ul Camerei Deputaților arată așa:

captură de ecran

Să recapitulăm: Anno Domini 2024. Un site coordonat și gestionat de stat arată exact cum vedeți mai sus. Am încercat să caut un proiect legislativ oarecare (fără vreo relevanță pentru dezbatere). NU am reușit. Am o diplomă, am terminat facultatea de câțiva ani, sunt vaccinată.

A. Să le luăm pe rând, pornind de la aspecte strict formale:

— pagina (și site-ul Camerei Deputaților, în general) are diacritice în mod selectiv;

— nu sunt respectate reguli de estetică și logică fundamentală: de pildă, ce ar vrea să însemne "promulgate legi în:2015" (sic!)? De ce există pe marginea stângă această categorie, în orice caz? Care e sensul?;

— de ce există atâtea culori? În afara unei explicații de tipul: l-am lăsat pe copil să se joace pe tastatură, nu prea pot pricepe;

— și gramatica e siluită: "respinse, retrase, etc.". Pentru că am învățat la școală, în clasa a IV-a, că înainte de "și celelalte" (traducerea lui et caetera) se pune întotdeauna virgulă. Am ales doar un exemplu care e "la vedere" în pictograma atașată;

— lângă bara de căutare de sus, în dreptul iconiței "Facebook", dacă veți da click, veți fi redirecționați automat către rețeaua de socializare, nu se deschide o filă nouă. Să nu mai vorbim despre faptul că, tot în Anno Domini 2024, site-ul Camerei Deputaților nu are toate rețele sociale la vedere, pentru că, făcând niște research, am dat și de pagina de Instagram.

Acum vom dezbate puțin meandrele acestui proces sinuos. Hai să intrăm "în pâine".

B. Trecând la aspectele de fond:

— categorisirea proiectelor de lege [denumite "PL-x (...)" în funcție de număr/titlu/stadiu]. Bun. Să luăm un cetățean obișnuit, care ar dori să afle ce prevede o oarecare inițiativă legislativă referitoare la silvicultură. Își mai amintește că a fost dezbătută, votată etc. în 2017. Folosindu-se în mod simplu și intuitiv de ctrl-f, comanda rapidă, va afla că ar fi cam 7 rezultate din totalul de exact 605 inițiative legislative afișate pe pagină. Dar dacă proiectul pe care îl caută nu are "silv/silvic" în titlu? Nu își mai amintește nici numărul acestui proiect legislativ. Pe internet caută folosindu-se de cuvinte-cheie. Se întoarce pe site-ul Camerei Deputaților, secțiunea "Procesul legislativ la Camera Deputatilor". Cum iese din încurcătură?;

— să spunem că, teoretic, printr-o minune dumnezeiască, își aduce aminte numărul inițiativei legislative și dă click pe respectiva inițiativă. Să luăm una total aleatorie, care conține coordonatele specificate, respectiv să aibă "silv" în denumire. Se va afișa următoarea pagină:

Nici măcar nu știu de unde să încep. Ce înseamnă, de pildă, B.P.I.? Unde e legenda abrevierilor? Că legenda culorilor o găsim în stânga.

Ce înseamnă (din nou, pentru cetățeanul obișnuit) toate celelalte încercări de scriere a "derulării procedurii legislative"? De pildă, să ne uităm la categoria "Actiunea" (fără diacritice): ce înseamnă "proiectul de lege pentru aprobarea ordonantei de urgenta adoptat de Senat ca urmare a depasirii termenului de adoptare, potrivit art. 115 alin. (5) din Constitutia României republicata"? Dacă apăsăm pe folderul PDF atașat, se deschide un document care "lămurește":

Hai să mai dăm un click, pe "primire aviz de la: Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic". Bun. Se deschide o nouă pagină, care conține "Componenţa comisiei la data de 28 martie 2017" și lista comisiei, nominal. Bun, interesant, dar avizul (documentul în sine, format PDF) unde e?

Am putea continua până dimineață și nu cred că am finaliza vreodată discuția. Am putea încheia, totuși, într-o notă pozitivă: de fiecare dată când ANAF lansează... orice, există și un ghid. Nu numai: există broșuri, documente ce prevăd "principalele deficiențe constatate (...)", precizări etc.

În această notă, propunem scrierea un ghid al navigării pe site-ul Camerei Deputaților. Că cetățeanul sigur nu-nțelege mai nimic de acolo.

Și reamintim și o lege "de principiu" (dacă le-am putea categorisi așa, dar nu suntem la un curs de Drept): Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, care zice așa:

Art. 2. Principiile care stau la baza prezentei legi sunt următoarele:

a) informarea în prealabil, din oficiu, a persoanelor asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute de autoritățile administrației publice centrale și locale, precum și asupra proiectelor de acte normative;

b) consultarea cetățenilor și a asociațiilor legal constituite, la inițiativa autorităților publice, în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative;

c) participarea activă a cetățenilor la luarea deciziilor administrative și în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative, cu respectarea următoarelor reguli:

1. ședințele și dezbaterile autorităților și instituțiilor publice care fac obiectul prezentei legi sunt publice, în condițiile legii;

2. dezbaterile vor fi consemnate și făcute publice;

3. minutele acestor ședințe vor fi înregistrate, arhivate și făcute publice, în condițiile legii.

C. Soluții, că avem și de-astea

1. O interfață restructurată a site-ului



Una dintre principalele idei ale noastre vizează interfața grafică a site-ului. În loc de afișarea tuturor anilor (intervalul 1996 până în prezent), pe o singură pagină, propunem introducerea unei opțiuni de selecție a anului dorit printr-un meniu dropdown. Această soluție va contribui la o interfață mai curată și la reducerea aglomerării vizuale. Astfel, utilizatorii vor putea alege rapid anul relevant fără a fi nevoiți să deruleze printr-o listă lungă de ani.

2. Organizarea informațiilor pe taburi

O altă idee ar fi împărțirea categoriilor principale de pe pagina de start în taburi separate. Aceste categorii includ, de exemplu: „Înregistrate”, „Care nu au intrat în proces legislativ”, „Promulgate”, „Respinse” etc. Această restructurare pe taburi va permite cetățenilor să acceseze direct categoria de interes.

3. Informații suplimentare într-o zonă laterală

Categoriile precum „Revizuite” și „Nerevizuite” ar putea fi afișate într-o zonă laterală, destinată exclusiv informațiilor suplimentare, cu un font de dimensiuni mai mici față de cel folosit pentru textul principal al paginii. Aceste informații vor fi astfel disponibile pentru utilizatorii care doresc să le consulte, fără a perturba structura principală a paginii și fără a adăuga un nivel suplimentar de complexitate în timpul navigării pe site.

4. Optimizarea interogării bazei de date

Pentru a menține o pagină principală cât mai ordonată și accesibilă, opțiunea de interogare a bazei de date ar trebui mutată într-un tab separat. Această mutare va contribui la simplificarea interfeței principale și va permite utilizatorilor să acceseze funcționalitatea de interogare doar atunci când au nevoie de aceasta. Astfel, pagina de start va rămâne clară și neaglomerată.

5. Versiune dedicată pentru dispozitive mobile

Un aspect esențial al restructurării (întorcându-ne în epoca noastră) este și crearea unei versiuni dedicate pentru dispozitive mobile. Având în vedere creșterea utilizării dispozitivelor mobile pentru accesarea internetului, este necesară o variantă a site-ului optimizată pentru aceste dispozitive. Aceasta ar trebui să includă o navigare simplificată, butoane mai mari și un design adaptat pentru ecrane mai mici.

