Minte BRICI. Cine e mai inteligent, Culiță Sterp sau Alina Ceușan?

Dacă e să-i credem și să admitem că sunt cinstiți, rezultă însă că sunt foarte fraieri. Spre deosebire de Jador, care a refuzat să-i facă reclamă lui Putin pe bani grei, Sterp și Mocanu l-au promovat pe Stoianoglu, zic ei, pe gratis. Așa spun cei doi, că i-a rugat un prieten, că n-au luat niciun ban. Că sunt doar proști, nu și trădători. Trebuie să-i credem, așa cum îi crede și ANAF-ul, de atâția ani.

Trădare...nu-i cam mult spus? Pe cine să fi influențat doi influenceri care citeau, fără talent, un text de pe promter? Nici nu-l simțeau, nici nu-l înțelegeau.

Din păcate, există un public la fel de inteligent ca aceia care îl influențează. Acei filozofi de internet care, după ce ne-am chinuit 60 de ani, trei generații, să fugim din Est ca să ajungem în Vest, resimt brusc tentația BRICS. Acum, că facem parte din tabăra occidentală, și-au dat seama că trebuie să întoarcem armele și să luptăm alături de Rusia și China. Nu cumva sunt tot cei care spun că Germania nu ne iartă pentru 23 August 1944 (lasă că am scurtat războiul cu șase luni, deci am salvat sute de mii de vieți ale unor nemți care ar fi murit degeaba)? Nu cumva cei care îi reproșează, într-o postare, lui Churchill că ne-ar fi abandonat la Ialta, iar în altă postare întreabă: de ce să ajutăm noi Ucraina? Adică, britanicii, epuizați de șase ani de război, sau americanii, întinși pe două fronturi, ar fi putut începe un nou război mondial, ca să ne apere de Stalin, dar n-au vrut. Așa că acum, când vor și pot, când au venit mii de soldați NATO la Kogălniceanu și Cincu, să ne apere, poate ar fi bine să ne predăm ”nepotului” său, Putin...Logic, nu? Minte BRICI, că tot nu prea știe lumea de unde vine S-ul, Africii de Sud. Cu I de la influenceri.

Poți spune, însă, că rostogolirea unor povești (mai modern le zice-narative) ale propagandei rusești, pe Facebook, e un act de trădare? Polonia, stat dezmembrat de șase ori de Rusia (din 1772 până în 1939), și-a dublat cheltuielile de apărare și construiește un sistem de fortificații la graniță, după ce Putin a invadat Ucraina. România nu are graniță cu Rusia. Dar un Stoianoglu la Chișinău ar putea face ca Rusia să aibă graniță cu România.

Ceușan și-a șters poza în care călărea balustrada, la Odeon. Într-un fel, scandalul generat de Alinuța a avut un rol pozitiv: au aflat influențații că există teatru și că nu-i trendy să stai cu cracii în sus la balcon. Culiță și Mocanu și-au șters și ei postările, dar înregistrările pot să circule pe rețelele rusești bine mersi, că azi e votul crucial în Moldova.

Bogdan Mocanu ar fi putut învăța ceva de la Dan Diaconescu, care taxa cu 3,99 un sms de răspuns la întrebarea ”Cine sunt mai tari-dacii sau samuraii?”. Pe TikTok, cu dezbaterea ”Cine e mai deștept, Culiță sau Alina” ar scoate bani cât o manea de-a lui Guță, live.

