Alegeri 2025: Băsescu, previziune privind viitorul președinte al României

Traian Băsescu a spus că, deși George Simion ar putea figura în turul doi al alegerilor prezidențiale „astăzi”, șansele lui reale se vor evapora pe parcursul campaniei.

Fostul președinte crede că George Simion este în prezent „în turul doi” doar în sondaje sau în percepția de moment, dar se va „dezumfla” până pe 4 mai, adică până la alegeri.

„George Simion nu va ajunge președintele României. Cel de-al doilea care va intra în turul doi, alături de George Simion probabil, va fi președintele României. De fapt... George Simion, astăzi, ar putea ajunge în turul doi, dar nu știu dacă și pe 4 mai 2025. Deci astăzi sunt George Simion și încă cineva în turul doi, dar peste 30 de zile... George Simion nu cred că va mai fi aici pentru că se dezumflă. Nici nu trebuie să facă prea multe greșeli. Începe să-l ghicească lumea. Baza lui de pregătire intelectuală rămâne tot în peluza de la Rapid”, a zis Traian Băsescu la B1 TV, în emisiunea News Alert.

Calendarul alegerilor prezidențiale pentru alegerile din 4 mai 2025 a fost stabilit prin Hotărârea de Guvern nr. 17/2025 privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor necesare pentru alegerea Președintelui României din anul 2025. Astfel, primul tur al alegerilor prezidențiale este programat pe 4 mai, iar al doilea pe 18 mai 2025. De asemenea, campania electorală a început pe 4 aprilie și se încheie pe 3 mai, la ora 7:00, potrivit HG nr. 17/2025.





Campania electorală a început la 4 aprilie și se încheie pe 3 mai, la ora 7:00.



Până la 9 aprilie, Autoritatea Electorală Permanentă are obligația de a publica machetele electronice ale buletinelor de vot prin corespondență, prin postare, pe site-ul www.votstrainatate.ro.



Până pe 16 aprilie, AEP stabilește, prin hotărâre, sediile secțiilor de votare din străinătate. Tot până la această dată, Compania Națională Imprimeria Națională - S.A. trebuie să confecționeze timbrele autocolante, iar Regia Autonomă 'Monetăria Statului' să confecționeze ștampilele cu mențiunea VOTAT.



În străinătate se votează în trei zile (2, 3 și 4 mai), în timp ce în țară se votează într-o singură zi: 4 mai.



Prima zi a votării în străinătate este 2 mai, de la ora 7:00 (ora locală) - la ora 21:00 (ora locală). A doua zi a votării în străinătate este 3 mai, între orele 7:00 - 21:00 (ora locală). În ambele zile, alegătorii care la ora 21:00 (ora locală) se află la sediul secției de votare, precum și cei care se află la rând în afara sediului secției pentru a intra în localul de vot, pot să își exercite dreptul de vot până cel mai târziu la ora 23:59 (ora locală). 4 mai este a treia zi de vot în diaspora (orele 7:00-21:00) (ora locală sau ora locală a României, după caz).



La 4 mai, ora 7:00, începe votarea în țară, secțiile fiind deschise până la ora 21:00. Alegătorii care la ora 21:00 se află la sediul secției de votare, precum și cei care se află la rând în afara sediului secției pentru a intra în localul de vot, pot să își exercite dreptul până cel mai târziu la ora 23:59.



Perioada post-campanie: 9 mai, data aducerii la cunoștință a candidaților care intră în turul al doilea



Până cel mai târziu în data de 6 mai 2025, Biroul electoral județean, biroul electoral al sectorului municipiului București și Biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate trebuie să trimită, sub paza personalului structurilor Ministerului Afacerilor Interne, câte un exemplar al fiecărui proces-verbal cu rezultatele alegerilor, întocmit de birourile electorale ale secțiilor de votare la tribunalul în a cărei rază teritorială își desfășoară activitatea.



Tot până la data de 6 mai, ora 24:00, partidele și alianțele care au participat la alegeri pot adresa Curții Constituționale cereri pentru anularea alegerilor pe motiv de fraudă electorală. Cererile trebuie să fie temeinic motivate și însoțite de dovezile pe care se întemeiază.



Până cel târziu la 7 mai, Biroul Electoral Central are obligația de a publica pe site-ul propriu procesele-verbale privind rezultatele votului prin corespondență.



Procesul-verbal, împreună cu procesele-verbale de constatare și centralizare a rezultatelor votării este înaintat de către Biroul Electoral Central Curții Constituționale a României, sub paza MAI, până la data de 8 mai 2025.

Cel târziu până la data de 9 mai, Curtea Constituțională a României aduce la cunoștință publică numele celor doi candidați care vor participa la al doilea tur de scrutin, precum și data alegerilor.



Al doilea tur de scrutin



În cazul în care se organizează un al doilea tur de scrutin, campania electorală va începe la 9 mai și se va încheia în 17 mai, ora 7:00.



Alegerile în țară au loc pe 18 mai, între orele 7:00 și 21:00.



Votarea în străinătate se va desfășura tot pe parcursul a trei zile: vineri, 16 mai, între orele 7:00 - 21:00 (ora locală); sâmbătă, 17 mai, între orele 7:00 - 21:00 (ora locală); duminică, 18 mai, între orele 7:00 (ora locală) - 21:00 (ora locală sau ora locală a României, după caz).



La data de 22 mai, BEC înaintează către Curtea Constituțională procesul-verbal, împreună cu procesele-verbale de constatare și centralizare a rezultatelor votării.



După primirea dosarului de la Biroul Electoral Central și soluționarea cererilor de anulare a alegerilor pentru fraudă electorală, Curtea Constituțională validează rezultatul alegerilor și se publică în Monitorul Oficial.

