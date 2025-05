Călin Georgescu a dispărut iar de pe scena publică. În dimineața zilei de 18 mai, el și George Simion s-au prezentat împreună la secția de votare. După o lungă perioadă de absență, Călin Georgescu a fost prezent în ultima săptămână în spațiul public.

"Am votat pentru familia românească, în care cuvintele mamă şi tată să fie sfinte. Am votat pentru țara noastră, de aici și de pretutudindeni, care mai mult ca oricând are nevoie de iubire, iertare și vindecare. La final, aș vrea să ne amintim de cuvintele înțelepte ale străbunilor noștri, cu cât suntem mai mulți cu atât e mai bine. Aşa încât să fim mulţi la vot şi vom fi puternici", a declarat Călin Georgescu, duminică, la ieșirea de la urne, care l-a însoțit pe George Simion, candidatul AUR la alegerile prezidențiale, la urne.

În timp ce liderul AUR, George Simion, a recunoscut înfrângerea și a transmis un mesaj scurt susținătorilor săi, Călin Georgescu, unul dintre cei mai vizibili susținători ai candidatului, a ales să păstreze tăcerea în această seară decisivă.

Georgescu, care în campanie vorbea despre valori precum "credința, familia și vindecarea țării", nu a făcut niciun comentariu oficial după ce numărătoarea voturilor a fost încheiată, asta în timp ce în urmă cu câteva zile îl numea pe George Simion "protejatul meu mai tânăr".

"Văd în protejatul meu mai tânăr lucrurile bune. Nu trebuie să vedem lucrurile rele, ca de fapt la fiecare. Indiferent că sunt diverse acuze, pe diverse paliere care se aduc, pe mine mă interesează în acest moment că avem de optat între credinţă şi necredinţă", a declarat Călin Georgescu, miercuri, la Gândul.

Marele absent al serii. Personajul care a dispărut după aflarea rezultatelor alegerilor prezidențiale - FOTO: Agerpres

George Simion, victorie revendicată în numele lui Călin Georgescu

"Le mulțumesc celor care, din țară sau din străinătate, îmi scandează numele și milioanelor de oameni care au făcut posibilă o victorie, după estimările noastre, de peste 400.000 de voturi peste competitorul nostru. Dar nu este victoria mea. Este victoria poporului român, umilit, furat și mințit de atâtea ori, până acum. Este victoria unui om care trebuia să fie Președintele României. Este victoria lui Călin Georgescu. El este președintele României", a spus George Simion (AUR), imediat după închiderea urnelor, când și-a revendicat "victoria".

Călin Georgescu s-a remarcat printr-un discurs centrat pe tradiții și identitate, apelând constant la unitatea electorală a celor care împărtășesc aceste valori.

Conform datelor oficiale, în România, Nicușor Dan a obținut 5.444.777 voturi, reprezentând 55,16% din total, în timp ce George Simion a acumulat 4.426.561 voturi (44,84%). În diaspora au fost centralizate 99,17% din voturi.

