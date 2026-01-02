Ce se întâmplă în creierul nostru când avem un animal în casă / video

Ne-a dat răspunsul Dana Stoica, fondatoarea Academia de Neuroarhitectură, prima și singura mișcare din România care unește neuroarhitectura și designul emoțional.

Ce se întâmplă în creierul nostru în momentul în care împărțim spațiul cu un animal? Dacă vorbim despre spații închise, ce anume se activează în creier și cum funcționează lucrurile?

VEZI ȘI: În 2025, cititorii DC Media Group au fost de milioane. Un an greu, înțeles mai bine împreună

Ce anume se activează în creier când avem un animăluț în casă?

„Mie mi-a plăcut întotdeauna această zonă de îmbinare și consider că creierul nostru trebuie privit ca un întreg, împreună cu partea emoțională. De aceea vorbesc mereu atât despre neuroștiință, cât și despre emoții. În ceea ce fac, le îmbin și creez o legătură între neuroarhitectură și designul emoțional.

De ce? Pentru că, dacă stăm prea mult „în cap”, nu mai suntem în corp. Iar una dintre lecțiile pe care le învățăm de la câini este tocmai aceasta: Să coborâm din minte în corp și să fim mai atenți la ceea ce se întâmplă în jurul nostru.

Ce se întâmplă concret? În primul rând, crește nivelul de oxitocină, hormonul încrederii și al atașamentului. Este demonstrat că, atunci când suntem în prezența unui câine și îl atingem, în creier se declanșează reacții similare celor din relația mamă-copil. Scade nivelul de cortizol, hormonul stresului, pentru că creierul primește semnalul că este în siguranță.

Atunci când ai momente de tandrețe cu câinele tău, nu reacționezi doar la nivel fiziologic. Reacționezi și la un nivel mult mai profund. Corpul simte siguranță, stabilitate, apartenență”, a zis

„Din punct de vedere emoțional, câinele ne învață ce înseamnă apartenența. Ne învață că aparținem cuiva. Iar singurătatea capătă un alt sens. Când ai un câine, nu te mai simți niciodată cu adevărat singur. Chiar zilele trecute, în timp ce făceam sport, ascultam un podcast din Spania în care un specialist vorbea despre singurătate și despre studii care arată că oamenii devin mai agresivi atunci când sunt lăsați singuri mult timp. Același lucru se întâmplă și în cazul animalelor, nu doar al oamenilor.

De aceea cred că, în momentul în care avem un câine, totul se schimbă. Însă este foarte important să înțelegem că un animal nu este un obiect de decor. Nu este ceva static, nu este ceva la care te întorci din când în când, după o zi lungă.

De exemplu, eu o am pe Molly, pe care am găsit-o într-un cimitir din Constanța, și care face parte din viața mea”, a povestit Dana Stoica, fondatoarea Academiei de Neuroarhitectură, la DC Anima.

Iată continuarea: