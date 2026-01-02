€ 5.0985
|
$ 4.3417
|

Subcategorii în Lifestyle

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0985
|
$ 4.3417
 
DCNews Lifestyle Magazin Ce se întâmplă în creierul nostru când avem un animal în casă / video
Data actualizării: 22:14 02 Ian 2026 | Data publicării: 22:13 02 Ian 2026

EXCLUSIV Ce se întâmplă în creierul nostru când avem un animal în casă / video
Autor: Anca Murgoci

pisică pisică
 

Ce se întâmplă când stăm lângă animale?

Ne-a dat răspunsul Dana Stoica, fondatoarea Academia de Neuroarhitectură, prima și singura mișcare din România care unește neuroarhitectura și designul emoțional. 

Ce se întâmplă în creierul nostru în momentul în care împărțim spațiul cu un animal? Dacă vorbim despre spații închise, ce anume se activează în creier și cum funcționează lucrurile?

VEZI ȘI: În 2025, cititorii DC Media Group au fost de milioane. Un an greu, înțeles mai bine împreună 

Ce anume se activează în creier când avem un animăluț în casă?

„Mie mi-a plăcut întotdeauna această zonă de îmbinare și consider că creierul nostru trebuie privit ca un întreg, împreună cu partea emoțională. De aceea vorbesc mereu atât despre neuroștiință, cât și despre emoții. În ceea ce fac, le îmbin și creez o legătură între neuroarhitectură și designul emoțional.

De ce? Pentru că, dacă stăm prea mult „în cap”, nu mai suntem în corp. Iar una dintre lecțiile pe care le învățăm de la câini este tocmai aceasta: Să coborâm din minte în corp și să fim mai atenți la ceea ce se întâmplă în jurul nostru.

Ce se întâmplă concret? În primul rând, crește nivelul de oxitocină, hormonul încrederii și al atașamentului. Este demonstrat că, atunci când suntem în prezența unui câine și îl atingem, în creier se declanșează reacții similare celor din relația mamă-copil. Scade nivelul de cortizol, hormonul stresului, pentru că creierul primește semnalul că este în siguranță.

Atunci când ai momente de tandrețe cu câinele tău, nu reacționezi doar la nivel fiziologic. Reacționezi și la un nivel mult mai profund. Corpul simte siguranță, stabilitate, apartenență”, a zis

„Din punct de vedere emoțional, câinele ne învață ce înseamnă apartenența. Ne învață că aparținem cuiva. Iar singurătatea capătă un alt sens. Când ai un câine, nu te mai simți niciodată cu adevărat singur. Chiar zilele trecute, în timp ce făceam sport, ascultam un podcast din Spania în care un specialist vorbea despre singurătate și despre studii care arată că oamenii devin mai agresivi atunci când sunt lăsați singuri mult timp. Același lucru se întâmplă și în cazul animalelor, nu doar al oamenilor.

De aceea cred că, în momentul în care avem un câine, totul se schimbă. Însă este foarte important să înțelegem că un animal nu este un obiect de decor. Nu este ceva static, nu este ceva la care te întorci din când în când, după o zi lungă.

De exemplu, eu o am pe Molly, pe care am găsit-o într-un cimitir din Constanța, și care face parte din viața mea”, a povestit Dana Stoica, fondatoarea Academiei de Neuroarhitectură, la DC Anima.

Iată continuarea:

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

pisica
caine
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 7 minute
Protestele din Iran continuă pentru a șasea zi consecutiv
Publicat acum 41 minute
Volodimir Zelenski îl înlocuiește pe ministrul Apărării
Publicat acum 1 ora si 11 minute
Proprietarul barului din Crans-Montana, primele declarații după incendiul devastator
Publicat acum 1 ora si 30 minute
Ce se întâmplă în creierul nostru când avem un animal în casă / video
Publicat acum 1 ora si 43 minute
Ponta compară cazul tragediei din Elveția cu nenorocirea de la Colectiv: Un asemenea om politic nu ar mai fi în viața publică
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 01 Ian 2026
Guvern, lovitură de la 1 ianuarie pentru angajați: Poți să rămâi fără bani, casă și mașină
Publicat pe 01 Ian 2026
Tragedia de la Colectiv, trasă la indigo într-o stațiune de schi din Elveția: Peste 150 de morți și răniți. UPDATE: Cauza incendiului, neclară - VIDEO
Publicat pe 01 Ian 2026
Prima Lună Plină din 2026. Astrolog Daniela Simulescu: Cele patru zodii vizate
Publicat pe 31 Dec 2025
Cui aparține fabrica de droguri bombardată de SUA în Venezuela. Trump a confirmat atacul
Publicat pe 31 Dec 2025
A murit Alin Vlădău, viceprimarul din Câmpulung. Avea doar 50 de ani. Elena Lasconi, mesaj emoționant
 
ce spunea ion iliescu in mesajul de anul nou 1990 si ar putea fi preluat de nicusor sau bolojan Ce spunea Ion Iliescu în mesajul de Anul Nou, 1990, și ar putea fi preluat de Nicușor sau Bolojan

de Val Vâlcu

cum s a luptat roosevelt cu cei patru calareti ai apocalipsei model pentru ccr Cum s-a luptat Roosevelt cu ”cei patru călăreți ai Apocalipsei”. Model pentru CCR

de Val Vâlcu

ce se schimba in guvern dupa decizia ccr pe pensiile magistratilor planul j Ce se schimbă în guvern după decizia CCR pe pensiile magistraților. Planul J

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close