Summit Alaska. Astrologia războiului: Cristina Demetrescu explică de ce momentul ales de Trump ar putea fi o greșeală

Astrologul Cristina Demetrescu a analizat contextul astral al primei întâlniri dintre Donald Trump și Vladimir Putin, după revenirea lui Trump la Casa Albă.

Potrivit acesteia, toți cei trei lideri implicați sunt zodii de Aer, iar momentul ales pentru discuții nu este cel mai favorabil. Cu toate acestea, Cristina Demetrescu consideră că Donald Trump ar putea avea „un as în mânecă”.

„Toate cele trei părți interesate - Trump, Putin și Zelenski - sunt zodii de Aer. Până mâine seară (16 aug, ora 8 pm, ora României), când Luna intră în Gemeni și să zicem - așa cu jumătate de gură - că ar fi fost benefică cuiva, Luna în Taur de acum, gonind spre faza ei fără direcție (Void of Course - mâine dimineață aprox. ora 8 am EET), nu poate fi decât despre “îți dau și eu, dacă-mi dai și tu”. De la cine, mai exact? Condiționări nefericite. Nu merge așa vorbind despre dependența lui Putin de jucăria de aruncat bombe asupra Ucrainei. Dacă Putin nu mai aruncă bombe intră în sevraj. Ce ar însemna asta? Acum și-au găsit, Luna traversând Algol și Pleiadele, adică cele mai întunecate colțuri de Zodiac?

Luna în Taur:

-pt Trump înseamnă ca e încolțit de dușmani atroce, nicidecum prieteni sau parteneri de negociere;

-pt Putin înseamnă manipulare și nu s-a inventat încă manipulare mai perfidă ca a lui însuși, deci dacă nu-i pică bine manevrele lui Trump, va minți ca de obicei;

-pt Zelenski înseamnă capitulare, și cum îl știm mic și al dracu, nu va accepta.

Cred că Trump mai are un as în mânecă. Mâine după ora 8 pm EET, Luna/Uranus în Gemeni ar putea surprinde. De ce nu s-a fixat de la bun început întâlnirea asta mâine, când rolul colectiv al unui Geamăn ca Trump ar fi putut fi susținut astral de toate aspectele galaxiei cum rar s-au mai văzut? Dar, cine știe? Poate se va prelungi discuția sau va pica ceva din Cer, pe nepusă-masă”, a scris astrologul Cristina Demetrescu pe Facebook.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News