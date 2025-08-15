Data actualizării: | Data publicării:

Summit Alaska. Astrologia războiului: Cristina Demetrescu explică de ce momentul ales de Trump ar putea fi o greșeală

Autor: Ioana Dinu | Categorie: Lifestyle
Foto: Agerpres
Foto: Agerpres

Astrologul Cristina Demetrescu a analizat contextul astral al primei întâlniri dintre Donald Trump și Vladimir Putin, după revenirea lui Trump la Casa Albă.

Potrivit acesteia, toți cei trei lideri implicați sunt zodii de Aer, iar momentul ales pentru discuții nu este cel mai favorabil. Cu toate acestea, Cristina Demetrescu consideră că Donald Trump ar putea avea „un as în mânecă”.

„Toate cele trei părți interesate - Trump, Putin și Zelenski - sunt zodii de Aer. Până mâine seară (16 aug, ora 8 pm, ora României), când Luna intră în Gemeni și să zicem - așa cu jumătate de gură - că ar fi fost benefică cuiva, Luna în Taur de acum, gonind spre faza ei fără direcție (Void of Course - mâine dimineață aprox. ora 8 am EET), nu poate fi decât despre “îți dau și eu, dacă-mi dai și tu”. De la cine, mai exact? Condiționări nefericite. Nu merge așa vorbind despre dependența lui Putin de jucăria de aruncat bombe asupra Ucrainei. Dacă Putin nu mai aruncă bombe intră în sevraj. Ce ar însemna asta? Acum și-au găsit, Luna traversând Algol și Pleiadele, adică cele mai întunecate colțuri de Zodiac?

Luna în Taur:

-pt Trump înseamnă ca e încolțit de dușmani atroce, nicidecum prieteni sau parteneri de negociere;

-pt Putin înseamnă manipulare și nu s-a inventat încă manipulare mai perfidă ca a lui însuși, deci dacă nu-i pică bine manevrele lui Trump, va minți ca de obicei;

-pt Zelenski înseamnă capitulare, și cum îl știm mic și al dracu, nu va accepta.

Cred că Trump mai are un as în mânecă. Mâine după ora 8 pm EET, Luna/Uranus în Gemeni ar putea surprinde. De ce nu s-a fixat de la bun început întâlnirea asta mâine, când rolul colectiv al unui Geamăn ca Trump ar fi putut fi susținut astral de toate aspectele galaxiei cum rar s-au mai văzut? Dar, cine știe? Poate se va prelungi discuția sau va pica ceva din Cer, pe nepusă-masă”, a scris astrologul Cristina Demetrescu pe Facebook.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Summit Alaska. Astrologia războiului: Cristina Demetrescu explică de ce momentul ales de Trump ar putea fi o greșeală
15 aug 2025, 21:12
Oamenii de știință reușesc să „citească gândurile” cu o precizie de 74%
14 aug 2025, 23:35
Nici cactuși, nici bonsai! Șase „plante-ventilator” care îți răcoresc casa și absorb căldura
13 aug 2025, 23:41
Un bărbat a urmat o dietă de la ChatGPT și a ajuns la spital cu o boală din secolul al XIX-lea
13 aug 2025, 16:18
Este adevărat că telefoanele mobile sunt rezistente la apă? Acești doi factori le pun în pericol
12 aug 2025, 22:36
Ce se întâmplă în corpul tău dacă mănânci morcovi românești 7 zile la rând. E neașteptat ce transformări se fac în organism
12 aug 2025, 16:17
ParintiSiPitici.ro
De ce sunt atât de revoltați profesorii pe măsura creșterii normei didactice? Prof. Petruț Rizea: „Cred că de aici vine indignarea colegilor mei” / VIDEO
14 aug 2025, 19:12
Leguma tinereții fără bătrânețe: Secretul sănătății din grădină românilor. Poți arăta la 60 de ani ca la 40 cu un aliment-banal
11 aug 2025, 20:33
Cele trei momente din viața femeii care o fac să îmbătrânească, potrivit Harvard. Există un antidot
11 aug 2025, 18:45
Capcanele limbii: Știi cum se spune „compot de prune” în franceză?
11 aug 2025, 18:26
Nu caloriile, ci acest număr ascuns din alimente îți schimbă sănătatea. Și puțini știu de el
11 aug 2025, 16:43
SUA pun în vânzare niște picături pentru ochi care corectează vederea fără a fi nevoie de ochelari. Are efect 10 ore
10 aug 2025, 23:26
Bill Gates dezvăluie locul de muncă care nu va fi niciodată înlocuit de inteligența artificială
10 aug 2025, 20:32
Cea mai bună metodă de a-ți răcori casa fără a folosi aer condiționat în plină caniculă / video
09 aug 2025, 21:12
Care era micul dejun preferat al Prințesei Diana. Bucătarul ei a zis abia acum
09 aug 2025, 17:33
Codin Maticiuc, mesaj emoționant despre Theo Rose: Pentru asta, am să îi fiu fan, prieten și sprijin o viață
08 aug 2025, 16:28
Prezentarea perfectă începe cu aceste 5 trucuri esențiale
06 aug 2025, 16:47
De ce ar trebui să înmoi nucile înainte de a le consuma. Truc foarte bun pentru digestie
01 aug 2025, 22:07
Cum să alegi un șampon bun. Sfatul unui medic dermatolog pentru curățarea corectă a scalpului
31 iul 2025, 18:08
Simptomele care apar dacă mergi cu o mașină electrică
30 iul 2025, 20:18
Așa arată o casă la 1 euro în Italia, abia cumpărată. Imagini din interior. ”Am avut noroc din nou”
30 iul 2025, 15:41
De ce femeile medic din România nu au unghiile făcute
29 iul 2025, 19:08
Thea Haimovitz: Bunica mea, la 70 de ani, avea o față ca de 40! Trucul simplu pe care îl avea. Poți să faci acasă, zilnic, durează cinci minute - video
20 iul 2025, 09:37
Ce să nu faci pe 20 iulie, de Sfântul Ilie. Lucruri interzise, conform tradiției
19 iul 2025, 23:02
Mănânci ouă prăjite? Iată ce arată un nou studiu unic la nivel mondial!
19 iul 2025, 17:50
Băutura care ar hidrata mai eficient decât apa. În compoziția sa este secretul
05 iul 2025, 19:40
Dacă dormi cu aerul condiționat pornit, trebuie să citești asta: Sfaturi și trucuri ca să nu ai de suferit
19 iun 2025, 23:33
Motivul pentru care medicii de la Harvard recomandă să nu se folosească hârtie igienică
12 iun 2025, 09:43
Cât costă o porție de urs la tavă în România. Se servește cu sos brun și garnitură la alegere
09 iun 2025, 09:01
Numărul de cameră pe care ar trebui să-l eviți când ajungi la un hotel
07 iun 2025, 22:33
Superaliment, aliat ideal în curele de slăbire. Această delicatesă este foarte puțin cunoscută în România
23 mai 2025, 23:44
Cum să hrănești găinile pentru consum propriu: Niciodată nu le vei mai da așa ceva de acum înainte
23 mai 2025, 20:49
Mănânci năut din supermarket? Truc: Cum reduci „marele pericol” din el
21 mai 2025, 20:29
Ce să mănânci când ești la PMS: Alimente care te ajută să nu o iei razna
20 mai 2025, 22:27
Austria a câștigat Eurovision 2025. Cine este JJ și ce spune piesa Wasted Love. Ascultă piesa AICI
17 mai 2025, 21:03
Telefonul transparent care a înnebunit TikTok! „Ce mai e și ăsta?!” / video
17 mai 2025, 16:43
De ce sunt pisicile portocalii unice
15 mai 2025, 20:08
Cum să slăbești mâncând pâine. Trucuri pentru o siluetă de invidiat
05 mai 2025, 22:16
Ai acest obicei la baie? Risc de hemoroizi cu 46% mai mare
05 mai 2025, 21:13
De ce un diamant albastru excepțional a fost restras de la o licitație a casei Christie’s Geneva
04 mai 2025, 12:51
Fructul puțin cunoscut în România care înlocuiește zahărul și este bogat în antioxidanți
27 apr 2025, 18:43
Un cardiolog dezvăluie trucul infailibil pentru a adormi în mai puțin de un minut: „Ești gata să dormi ca un bebeluș?”
25 apr 2025, 21:05
Băutura longevității pe care Julianne Moore o consumă zilnic pentru a se menține tânără și plină de vitalitate la 64 de ani
25 apr 2025, 17:55
Cele mai frecvente capcane în slăbit: „Mănânc puțin, dar nu slăbesc”. De fapt... te îngrozești dacă începi să numeri caloriile! Iată alimentele care te păcălesc!
23 apr 2025, 22:52
Apocalipsa astrală de la alegerile prezidențiale 2025. Astrologul Cristina Demetrescu: Sper să nu fie cazul. Dar va trebui să ne urcăm într-o barcă, chiar dacă nu era ce speram
23 apr 2025, 17:23
Coincidență stranie legată de data morții papei Francisc
22 apr 2025, 23:26
Sărbătoare mare pe 28 aprilie 2025! Preot: Nu căutați în calendar pentru că n-o s-o găsiți
22 apr 2025, 22:57
Fabricile chineze dezvăluie costul real al unei genți Hermès de lux: „În magazin costă 38.000 de dolari! În realitate... oricine și-ar putea-o cumpăra!” video
18 apr 2025, 13:39
Au înflorit bujorii de stepă. Locul unic în Europa se află în Zau de Câmpie, unde cu grijă, iubire și devotament, istoria minunatei flori merge mai departe
17 apr 2025, 19:42
Joia Mare: Ce NU trebuie să faci în joia din Săptămâna Patimilor
16 apr 2025, 13:57
De ce în 2025 Paștele ortodox este în aceeași cu zi cu Paștele catolic, un „fenomen” rar
14 apr 2025, 08:37
Trump, sub lupă astrologică. Cristina Demetrescu: Ce-l așteaptă după 10 iunie 2025
09 apr 2025, 23:43
Cele mai noi știri
acum 11 minute
Banc tare cu Iohannis
acum 31 de minute
Tort de cartofi – un deliciu pe care trebuie să îl încerci
acum 33 de minute
Tragedie pe șine în Danemarca: Tren de mare viteză, izbit de un utilaj agricol
acum 45 de minute
Americanii și rușii își încordează mușchii în Alaska: Putin, primit cu o "fanfară" de avioane F-22 / Lavrov vine cu hanorac inscripționat ”URSS”
acum 47 de minute
Hillary Clinton, ofertă de ultimă oră pentru Trump dacă pune capăt războiului din Ucraina
acum 1 ora 24 minute
Summit Alaska. Astrologia războiului: Cristina Demetrescu explică de ce momentul ales de Trump ar putea fi o greșeală
acum 1 ora 34 minute
Cât de mare s-a făcut fiica lui Pepe. Poze de colecție cu Maria de ziua ei
acum 1 ora 38 minute
Procurorul general al Washington DC dă în judecată guvernul Trump pentru a opri preluarea controlului asupra poliţiei oraşului
Cele mai citite știri
pe 14 August 2025
Un fermier a găsit 600 de milioane de dolari din banii lui Pablo Escobar îngropați pe terenul său
pe 14 August 2025
”A ieșit din biroul directorului, a făcut AVC și a murit”. Sfârșit tragic pentru o profesoară după ce a rămas fără post
pe 14 August 2025
Nicușor Dan a semnat. Cine-i ia locul în Guvern lui Anastasiu
pe 14 August 2025
Cea mai accesibilă destinație exotică pentru români: Sunt tot timpul între 28 și 34 de grade. Mulți ghizi știu deja limba română aici
pe 14 August 2025
Spunem vineri „La mulți ani”, de Adormirea Maicii Domnului? Părintele Vasile Ioana vine cu răspunsul
Foto: alamy / Reuters Scenariu de coșmar înainte de întâlnirea din Alaska. Bogdan Chirieac: România, cel mai afectat stat NATO de un eșec al convorbirilor Trump - Putin

de Bogdan Chirieac

Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

Dragoș Anastasiu/ Agerpres Stanley Milgram-testul de obediență care îl ține pe Dragoș Anastasiu la Guvern, în ciuda scandalului de corupție

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel