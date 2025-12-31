€ 5.0985
|
$ 4.3417
|

Subcategorii în Lifestyle

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0985
|
$ 4.3417
 
DCNews Lifestyle De ce se mănâncă pește de Revelion. Trei rețete simple pe care le poți pregăti
Data actualizării: 13:15 31 Dec 2025 | Data publicării: 13:14 31 Dec 2025

De ce se mănâncă pește de Revelion. Trei rețete simple pe care le poți pregăti
Autor: Andrei Itu

pește pexels-almapapi-2374946 Pește / Fotografie de la Krisztina Papp/ Pexels
 

Vă propunem trei rețete simple cu pește, pe care le poți pregăti pentru masa de Revelion 2026.

Peștele este considerat un simbol al vieții și al prosperității. De ce? Pentru că peștele trăiește și se mișcă înainte în apă, acest lucru putând reprezenta progresul și înaintarea în noul an. 

Mai mult, în tradiția creștin-ortodoxă, peștele are și o semnificație religioasă profundă. Este un aliment permis în unele zile de post cu dezlegare sau în sărbători. Astfel, consumul peștelui în noaptea dintre ani poate fi și un gest simbolic de curățare și pregătire pentru noul an 2026.

Iată trei rețete simple de pește pe care le poți pregăti pentru masa de Revelion 2026:

Pește la cuptor cu lămâie și ierburi

Ingrediente: Ai nevoie de un pește întreg, de exemplu păstrăv sau crap, 2 lămâi, 3-4 căței de usturoi, cimbru, pătrunjel, sare, piper, ulei de măsline.

Mod de preparare: Curăță peștele și fă câteva tăieturi pe lateral. Presară sare, cimbru, piper și pătrunjel. Apoi, introdu felii de lămâie și usturoi în interiorul peștelui. Nu uita să stropești cu ulei de măsline și coace 25-30 de minute la 180 de grade Celsius.

File de pește în crustă de pesmet

Ingrediente: File de somon sau cod, pesmet, ou, sare, piper, boia dulce, ulei pentru prăjit.

Mod de preparare: Condimentează fileurile cu sare, piper și boia. Apoi, fiecare file trebuie trecut prin ou bătut și prin pesmet.

Prăjește timp de 3-4 minute pe fiecare parte până devine aurie. Servește cu lămâie sau sos de iaurt cu mărar.

Pește la abur cu legume

Ingrediente: File de pește alb, cod sau știucă, morcovi, dovlecei, broccoli, sare, piper, ulei de măsline, lămâie.

Mod de preparare: Taie legumele și așază-le într-un vas pentru abur. Pune fileurile de pește deasupra și condimentează, după gust. Gătește la abur 10-15 minute, până peștele este fraged și legumele noi. Stropește cu puțin ulei de măsline și suc de lămâie înainte de servire. Poftă bună!

Vezi și - Cum să petreci Revelionul în siguranță

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 20 minute
Horoscop 2026. Trei zodii își vor schimba viața - VIDEO
Publicat acum 35 minute
Mircea Badea, ironii la adresa lui Dominic Fritz, după ce liderul USR a sărbătorit cu gulaș obținerea cetățeniei române - VIDEO
Publicat acum 47 minute
Tradiționala ciomăgeală de Anul Nou din Ruginoasa, marcată de o încăierare cu jandarmii
Publicat acum 51 minute
Curs valutar BNR. Câți lei costă azi, 1 euro, în ultima zi din 2025
Publicat acum 1 ora si 19 minute
De ce se mănâncă 12 boabe de strugure la miezul nopții, de Revelion
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 29 Dec 2025
Reacția PSD după ce judecătorii CCR propuși de partid au lipsit la ședința de luni privind pensiile speciale ale magistraților
Publicat pe 29 Dec 2025
Anunțul lui Macron după întâlnirea de la Mar-A-Lago dintre Trump şi Zelenski
Publicat acum 21 ore si 27 minute
Replica genială a unui domn când l-a văzut pe Mircea Badea
Publicat acum 23 ore si 53 minute
Cine e Adriana Miron, noua șefă de cabinet a ministrului Irineu Darău (USR), condamnată în trecut la închisoare
Publicat pe 29 Dec 2025
CCR, aruncată în aer din cauza blocajelor privind pensiile magistraților. Analiza lui Chirieac
 
cum s a luptat roosevelt cu cei patru calareti ai apocalipsei model pentru ccr Cum s-a luptat Roosevelt cu ”cei patru călăreți ai Apocalipsei”. Model pentru CCR

de Val Vâlcu

ce se schimba in guvern dupa decizia ccr pe pensiile magistratilor planul j Ce se schimbă în guvern după decizia CCR pe pensiile magistraților. Planul J

de Val Vâlcu

cea mai buna dieta din toate timpurile altfel intra apoi cozonacii si sarmalele Cea mai bună dietă din toate timpurile! Altfel intră apoi cozonacii și sarmalele!

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
SONDAJ DE OPINIE
Închide
Cine e politicianul anului 2025?
Nicușor Dan
Ilie Bolojan
Călin Georgescu
George Simion
Sorin Grindeanu
Kelemen Hunor
Anamaria Gavrilă
Dominic Fritz
Diana Șoșoacă
Trimite răspunsul
x close