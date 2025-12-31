De ce se mănâncă pește de Revelion. Trei rețete simple pe care le poți pregăti

Peștele este considerat un simbol al vieții și al prosperității. De ce? Pentru că peștele trăiește și se mișcă înainte în apă, acest lucru putând reprezenta progresul și înaintarea în noul an.

Mai mult, în tradiția creștin-ortodoxă, peștele are și o semnificație religioasă profundă. Este un aliment permis în unele zile de post cu dezlegare sau în sărbători. Astfel, consumul peștelui în noaptea dintre ani poate fi și un gest simbolic de curățare și pregătire pentru noul an 2026.

Iată trei rețete simple de pește pe care le poți pregăti pentru masa de Revelion 2026:

Pește la cuptor cu lămâie și ierburi

Ingrediente: Ai nevoie de un pește întreg, de exemplu păstrăv sau crap, 2 lămâi, 3-4 căței de usturoi, cimbru, pătrunjel, sare, piper, ulei de măsline.

Mod de preparare: Curăță peștele și fă câteva tăieturi pe lateral. Presară sare, cimbru, piper și pătrunjel. Apoi, introdu felii de lămâie și usturoi în interiorul peștelui. Nu uita să stropești cu ulei de măsline și coace 25-30 de minute la 180 de grade Celsius.

File de pește în crustă de pesmet

Ingrediente: File de somon sau cod, pesmet, ou, sare, piper, boia dulce, ulei pentru prăjit.

Mod de preparare: Condimentează fileurile cu sare, piper și boia. Apoi, fiecare file trebuie trecut prin ou bătut și prin pesmet.

Prăjește timp de 3-4 minute pe fiecare parte până devine aurie. Servește cu lămâie sau sos de iaurt cu mărar.

Pește la abur cu legume

Ingrediente: File de pește alb, cod sau știucă, morcovi, dovlecei, broccoli, sare, piper, ulei de măsline, lămâie.

Mod de preparare: Taie legumele și așază-le într-un vas pentru abur. Pune fileurile de pește deasupra și condimentează, după gust. Gătește la abur 10-15 minute, până peștele este fraged și legumele noi. Stropește cu puțin ulei de măsline și suc de lămâie înainte de servire. Poftă bună!

