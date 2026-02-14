€ 5.0943
|
$ 4.2964
|

Subcategorii în Politica

Subcategorii în Alegeri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0943
|
$ 4.2964
 
DCNews Politica Alegeri Scandal cu anularea alegerilor. Ciolacu, șocat de o întrebare de la Digi24: Constantin Toma a căzut în capcană. N-am mai auzit așa ceva
Data actualizării: 10:59 14 Feb 2026 | Data publicării: 10:57 14 Feb 2026

Scandal cu anularea alegerilor. Ciolacu, șocat de o întrebare de la Digi24: Constantin Toma a căzut în capcană. N-am mai auzit așa ceva
Autor: Anca Murgoci

toma ciolacu Ciolacu și Toma / Agerpres

Marcel Ciolacu a vorbit despre anularea alegerilor prezidențiale.

Marcel Ciolacu i-a dat o replică lui Constantin Toma, primarul Buzăului, și colegul său de partid. Totul a pornit de la un interviu acordat de edil la Digi 24.

„De ce a anulat PSD alegerile prezidențiale?”, a fost întrebat Constantin Toma, primarul Buzăului, la Digi 24.


Edilul a început să râdă și a zis: „Nu am informația asta. Dacă o aveți, vă rog să dezvoltați dumneavoastră. Dar, probabil, dacă Marcel ieșea în turul doi, și putea să iasă, s-au dat voturi lui George Simion, inclusiv la Buzău. La Buzău s-au dat vreo 3.000 de voturi în care Marcel a fost în fața Elenei Lasconi. S-a dat „tema”: „Vă aduceți neamurile, vă aduceți influențații pe toți” și, vot cu vot, s-au adunat numai la Buzău vreo 3.000 de voturi pentru Elena Lasconi, fără știrea mea. Am aflat pe la ora 18.00, când s-a întrerupt. Pentru că, probabil, aveau informații dinainte: „Nu mai faceți treaba asta, că Marcel stă mai prost decât anticipam”. A fost una din greșelile lui Ciolacu. I-am zis: „Oamenii noștri care trebuiau să voteze cu tine au ajuns să voteze cu oponentul tău, până la urmă”, a zis Constantin Toma la Digi 24.

Ciolacu spune că Toma a căzut într-o capcană

„Eu nu am cerut nimănui să dea voturi. Nu cred că cineva l-a sunat pe domnul Constantin Toma să-i ceară să dea vreun vot lui Simion. Sunt ferm convins”, a zis Marcel Ciolacu, fost candidat PSD la prezidențiale, la FOCUS TV.

Șeful CJ Buzău s-a arătat deranjat că Toma nu i-a corectat pe cei de la Digi 24 când l-au întrebat „De ce a anulat PSD alegerile?”, dat fiind faptul că nu un partid anulează alegerile dintr-o țară, ci Curtea Constituțională. Doar a râs și a zis că nu are această informație.

„Mi-a plăcut că scria pe burtieră (n.r. - la Digi 24): „De ce a anulat PSD alegerile?” Eu n-am mai auzit asta... Cum adică a anulat PSD alegerile?! Ca să știm totuși unde și cu ce tentă s-a făcut acea emisiune, fără să intru în detalii... Părerea mea este că domnul Constantin Toma a intrat într-o mică capcană, dar nu are importanță, într-o capcană gazetărească, în primul rând... Nu o zic cu răutate...”, a zis Marcel Ciolacu.

Actualul șef CJ Buzău spune că nici nu știe sigur dacă a intrat sau nu în turul doi la alegerile prezidențiale

„Nu am avut nicio contribuție în anularea alegerilor. Prim-ministrul nu are nicio atribuție în anularea alegerilor. Știți foarte bine că nu am făcut nici contestații. Eu nu știu dacă am fost în turul doi sau nu. Am aceleași semne de întrebare, dar pentru mine este un lucru depășit. Nu știu dacă am ajuns în turul doi pentru că renumărarea voturilor nu s-a dus până la capăt. S-a cerut și renumărarea voturilor oricum... Dar s-au luat alte decizii: APE, CCR și așa mai departe. Ne costă mult treaba asta. Imens. Ne costă inclusiv relația politică cu Statele Unite. Ne-au costat și dobânzile, după anularea alegerilor și chiar înainte. Toate aceste lucruri au costuri. Ne costă și în societate. Există o tensiune în continuare în societatea românească în urma anulării alegerilor. Trebuie să recunoaștem acest lucru. Ce trebuie făcut pentru estomparea acestei situații? Să spunem adevărul. Să se iasă și să se explice foarte clar”, a zis Marcel Ciolacu. 

VEZI ȘI: Băsescu cere venirea FMI în România, ca în 2009. Chirieac îi face un amendament 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

psd
alegeri
constantin toma
prezidentiale
marcel ciolacu
buzau
ccr
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 46 minute
Scandal cu anularea alegerilor. Ciolacu, șocat de o întrebare de la Digi24: Constantin Toma a căzut în capcană. N-am mai auzit așa ceva
Publicat acum 1 ora si 17 minute
Guvernul României anunță cumpărarea operatorului Portului Giurgiulești din Republica Moldova
Publicat acum 1 ora si 48 minute
Conferința de Securitate de la Munchen. Update: Marco Rubio, anunțurile zilei privind relația SUA - Europa / video
Publicat acum 2 ore si 23 minute
Te iubesc, dar nu știu să fiu aproape. Despre intimitate și frică
Publicat acum 2 ore si 31 minute
Reguli mai stricte pentru străinii care vor să viziteze SUA. Când intră în vigoare
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 2 ore si 56 minute
Horoscop 14 februarie 2026. Saturn intră în Berbec. Previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 4 ore si 48 minute
BANCUL ZILEI: Examenul...
Publicat acum 1 ora si 48 minute
Conferința de Securitate de la Munchen. Update: Marco Rubio, anunțurile zilei privind relația SUA - Europa / video
Publicat acum 46 minute
Scandal cu anularea alegerilor. Ciolacu, șocat de o întrebare de la Digi24: Constantin Toma a căzut în capcană. N-am mai auzit așa ceva
Publicat acum 3 ore si 9 minute
Moșii de Iarnă. Sâmbăta Morților 14 februarie. Preot: Părăsirea lumii se face mai trist ca niciodată
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close