Scandal cu anularea alegerilor. Ciolacu, șocat de o întrebare de la Digi24: Constantin Toma a căzut în capcană. N-am mai auzit așa ceva

Marcel Ciolacu i-a dat o replică lui Constantin Toma, primarul Buzăului, și colegul său de partid. Totul a pornit de la un interviu acordat de edil la Digi 24.

„De ce a anulat PSD alegerile prezidențiale?”, a fost întrebat Constantin Toma, primarul Buzăului, la Digi 24.



Edilul a început să râdă și a zis: „Nu am informația asta. Dacă o aveți, vă rog să dezvoltați dumneavoastră. Dar, probabil, dacă Marcel ieșea în turul doi, și putea să iasă, s-au dat voturi lui George Simion, inclusiv la Buzău. La Buzău s-au dat vreo 3.000 de voturi în care Marcel a fost în fața Elenei Lasconi. S-a dat „tema”: „Vă aduceți neamurile, vă aduceți influențații pe toți” și, vot cu vot, s-au adunat numai la Buzău vreo 3.000 de voturi pentru Elena Lasconi, fără știrea mea. Am aflat pe la ora 18.00, când s-a întrerupt. Pentru că, probabil, aveau informații dinainte: „Nu mai faceți treaba asta, că Marcel stă mai prost decât anticipam”. A fost una din greșelile lui Ciolacu. I-am zis: „Oamenii noștri care trebuiau să voteze cu tine au ajuns să voteze cu oponentul tău, până la urmă”, a zis Constantin Toma la Digi 24.

Ciolacu spune că Toma a căzut într-o capcană

„Eu nu am cerut nimănui să dea voturi. Nu cred că cineva l-a sunat pe domnul Constantin Toma să-i ceară să dea vreun vot lui Simion. Sunt ferm convins”, a zis Marcel Ciolacu, fost candidat PSD la prezidențiale, la FOCUS TV.

Șeful CJ Buzău s-a arătat deranjat că Toma nu i-a corectat pe cei de la Digi 24 când l-au întrebat „De ce a anulat PSD alegerile?”, dat fiind faptul că nu un partid anulează alegerile dintr-o țară, ci Curtea Constituțională. Doar a râs și a zis că nu are această informație.

„Mi-a plăcut că scria pe burtieră (n.r. - la Digi 24): „De ce a anulat PSD alegerile?” Eu n-am mai auzit asta... Cum adică a anulat PSD alegerile?! Ca să știm totuși unde și cu ce tentă s-a făcut acea emisiune, fără să intru în detalii... Părerea mea este că domnul Constantin Toma a intrat într-o mică capcană, dar nu are importanță, într-o capcană gazetărească, în primul rând... Nu o zic cu răutate...”, a zis Marcel Ciolacu.

Actualul șef CJ Buzău spune că nici nu știe sigur dacă a intrat sau nu în turul doi la alegerile prezidențiale

„Nu am avut nicio contribuție în anularea alegerilor. Prim-ministrul nu are nicio atribuție în anularea alegerilor. Știți foarte bine că nu am făcut nici contestații. Eu nu știu dacă am fost în turul doi sau nu. Am aceleași semne de întrebare, dar pentru mine este un lucru depășit. Nu știu dacă am ajuns în turul doi pentru că renumărarea voturilor nu s-a dus până la capăt. S-a cerut și renumărarea voturilor oricum... Dar s-au luat alte decizii: APE, CCR și așa mai departe. Ne costă mult treaba asta. Imens. Ne costă inclusiv relația politică cu Statele Unite. Ne-au costat și dobânzile, după anularea alegerilor și chiar înainte. Toate aceste lucruri au costuri. Ne costă și în societate. Există o tensiune în continuare în societatea românească în urma anulării alegerilor. Trebuie să recunoaștem acest lucru. Ce trebuie făcut pentru estomparea acestei situații? Să spunem adevărul. Să se iasă și să se explice foarte clar”, a zis Marcel Ciolacu.

