Alegeri locale Primărie București, 7 decembrie 2025: Nicușor Dan: Demult nu am mai votat pentru altcineva în afară de mine

Președintele Nicușor Dan a votat, duminică dimineață, la alegerile locale pentru Primăria București. El și-a exprimat votul la Școala Gimnazială nr. 130 „Luceafărul” din Sectorul 5.

Fostul primar al Capitalei i-a îndemnat pe toți bucureștenii să iasă la vot. Întrebat cum este să voteze ca simplu cetățean și nu în calitate de candidat la Primăria București, Nicușor a spus: „Demult nu am mai votat pentru altcineva în afară de mine”, adăugând că românii „trebuie să aibă încredere în votul lor, pentru că suntem o democrație și momentul votului este cel în care cetățenii se exprimă”.

Deși însoțit de partenera sa, Mirabela Grădinaru, doar președintele și-a exercitat dreptul de vot în secția din Sectorul 5. Întrebat despre acest lucru, Nicușor Dan a zis: „Rămânem datori cu răspunsul pe altădată, dar nu vă îngrijorați, totul e regulă în familie”.

Nicușor Dan: Îi invit pe bucureșteni să iasă la vot indiferent de opțiunile pe care le au

„Îi invit pe bucureșteni să iasă la vot indiferent de opțiunile pe care le au. E un proces democratic, e important ca primarul care va fi ales să aibă-n spate un număr cât mai mare de voturi pentru a avea legitimitate în deciziile pe care le ia. Eu, personal, ca de fiecare dată, am votat pentru o Românie în Occident, pentru aceste valori - cred că ne definesc și pentru că e un oraș pe care-l cunosc de foarte mult timp. Și pentru care am militat mult timp.

Pentru cine a votat Nicușor Dan

Cunoscând tentațiile care sunt la Primăria Capitalei, am votat pentru cineva de care să fiu sigur că nu se apropie de zona de corupție și de mafie mobiliară, care este extrem de tentantă la Primăria Capitalei...”, a declarat Nicușor Dan, la ieșirea de la urne.

„Sunt niște alegeri pentru București. Întotdeauna, chiar dacă sunt niște alegeri pentru doi ani, doi ani și jumătate, sunt alegeri simbolice, care dau o direcție pe politica națională - dar nu mai mult decât atât. Avem niște partide care au avut niște candidați la nivel local de București, dar coaliția n-are niciun motiv să nu funcționeze din cauza asta”, a mai spus Nicușor Dan. Întrebat dacă această coaliție de guvernare va rezista după alegerile de la PMB, el a spus: „Sunt absolut convins”.

Așteptările lui Nicușor Dan față de viitorul primar al Capitalei

„Nu întâmplător am organizat, în urmă cu un an, un referendum. În urmă cu un an și jumătate, după alegerile locale, am spus că e obligatoriu să facem acest referendum pe două probleme esențiale: pe bani, pentru că din această împărțire nefericită a bugetului pe Primăria Capitalei și sectoare avem un deficit de infrastructură. Este nevoie de bani pentru mari proiecte de infrastructură: linii de tramvai, tramvaie, autobuze, inclusiv rețele, fire de contact, termoficare; mulți bani pentru mari lucrări de infrastructură.

Pe de altă parte, să concentrăm decizia pe urbanism la Primăria Capitalei, pentru că, în felul ăsta, și societatea, și presa să se poată uita într-un singur loc atunci când apar abuzuri urbanistice”, a adăugat el.

Președintele Nicușor Dan a vorbit și despre organizarea alegerilor în două tururi: „Eu sunt dintotdeauna un susținător al votului în două tururi. Pentru asta, trebuie să existe la nivelul Parlamentului o majoritate”.

Primarul Capitalei, viitorul Președinte al României? Răspunsul lui Nicușor Dan

„În contextul în care mulți foști primari ai Capitalei au candidat la Președinție și unii chiar au ajuns să ocupe prima funcție în stat, Nicușor Dan a fost întrebat dacă s-a gândit că actualul câștigător al alegerilor pentru Primăria București ar putea deveni contracandidatul său la prezidențiale. El a răspuns: „Da, n-am făcut calculul ăsta. Bineînțeles, trăim într-o democrație și orice competiție este binevenită în democrație. N-am făcut niciun calcul”.

Traficul și termoficarea, principalele probleme ale Capitalei

El a mai vorbit și despre problemele Capitalei, printre care termoficarea și traficul și cât timp i-ar trebui viitorului primar să rezolve cele mai mari probleme ale bucureștenilor: „Pentru termoficare, noi am făcut 2024, am făcut 70 de kilometri, vă aduc aminte. Cu totul sunt 1.000, în momentul ăsta cred că suntem pe la 350. Deci undeva la 7-8 ani să se rezolve complet problema de transport.

Pentru că de problema cealaltă, care este la ELCEN, nici nu ne-am apucat de ea. Și tot legat de chestiunea de bani, cred că sunt 15 ani de când Primăria vrea să preia ELCEN și pentru asta nu are bani, pentru că banii se duc la Sectoare, pe scurt. Deci asta e pe termoficare. Pe trafic - bineînțeles, o să ajute A0 în momentul în care va fi făcută, când va fi completă. O să ajute contractele pe care le-am semnat pentru modernizarea tuturor liniilor de tramvai. O să ajute când o să conectăm tramvaiul care vine pe Coșbuc cu liniile care pleacă din Sfântul Gheorghe, dar trebuie să ne uităm la sursa traficului, care e dezvoltarea urbană, haotică”.

Înainte de a ieși din cabina de vot, Nicușor Dan a făcut și câteva fotografii cu unii membri ai secției de votare.

El a demisionat în luna mai din funcția de primar al Capitalei, după ce a câștigat cursa alegerilor prezidențiale. Nicușor Dan și-a anunțat candidatura la Președinție în decembrie 2024, după anularea scrutinului din 24 noiembrie, de către CCR.

Știre în curs de actualizare...

Citește și: Alegeri Primăria Capitalei 2025. Procedura de vot, explicată pas cu pas

Citește și: Rezultate VOT primar București, 7 decembrie 2025 - Ultimele informații DCNews

Citește și: Alegeri 7 decembrie 2025: Câți români sunt așteptați la urne