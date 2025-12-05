Planul lui Ciucu pentru traficul din București, dacă ajunge primar. Care e, de fapt, miza esențială

Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei, a venit în exclusivitate la DC News, într-o ediție specială a emisiunii „Ce se întâmplă?”, moderată de jurnaliștii Roxana Neagu și Răzvan Dumitrescu. În cadrul dialogului, Ciucu și-a prezentat proiectele și viziunea privind reorganizarea traficului din București, o capitală sufocată tot mai des de aglomerări interminabile și parcări depășite ca infrastructură. Aceste lucruri reflectă o rețea rutieră ce nu mai ține pasul cu volumul actual de autovehicule. Într-un oraș în care timpul de deplasare crește constant, iar mobilitatea urbană a devenit una dintre cele mai presante probleme ale locuitorilor, Ciucu propune o schimbare de paradigmă și a comportamentului auto din București.

"Miza esențială este schimbarea comportamentului de mobilitate al oamenilor"

"Miza esențială este schimbarea comportamentului de mobilitate al oamenilor. Acesta este obiectivul. Adică, dacă faci mai multe poduri, mai multe pasaje, mai multe prelungiri, penetrări, supra-lărgiri și tot ce s-a întâmplat, atunci vei atrage și mai multe mașini. Vei încuraja mersul auto individual. S-a încercat acest lucru în foarte multe orașe, în special americane. Nu s-a îmbunătățit timpul de trafic, adică timpul de deplasare. Atunci, alternativa pe care au adoptat-o multe orașe europene a fost să investească suficient în transportul în comun, astfel încât oamenii să-și schimbe comportamentul de mobilitate.

”Oferi oamenilor această alternativ”

Asta înseamnă că trebuie să ai un transport în comun încăpător, ca să nu stai în aglomerație, predictibil, să vină mereu la timp, cu o frecvență foarte clar specificată și să fie curat. Pur și simplu să-ți placă să mergi cu el. E important să poți să ajungi din punctul A în punctul C, trecând prin punctul B, să fie interconectate, într-un timp rezonabil. Oferi oamenilor această alternativă.

Vă dau un exemplu. Vii din nordul orașului și, în loc să faci o oră și jumătate până în centru, poți să faci cu transportul în comun 25–35 de minute. Cum faci asta? Sunt două elemente esențiale. Unul este să faci benzi dedicate. Prin benzile dedicate poți să garantezi un timp de deplasare. Doi, foarte important, să investești în continuare în capacitatea de transport, adică mai multe autobuze, troleibuze, pentru a avea frecvență. Dacă faci benzi dedicate, dar mijloacele de transport vin rar, nu ai făcut nimic. Așa poți să garantezi timpul de deplasare.

”În orașele civilizate nu se parchează pe trotuar”

Să ne imaginăm că vii cu mașina undeva din zona Corbeanca. Ai o parcare de tip park-and-ride, unde intri cu aceeași cartelă în parcare, dar poți cu ea să te urci și în transportul în comun. Ajungi în 30 de minute maximum în centru, în Piața Universității sau în Piața Romană. Sunt convins că foarte mulți oameni și-ar schimba comportamentul de mobilitate dacă vom implementa acest lucru.

Mai sunt măsurile de demotivare a deplasării auto individuale. De exemplu, nu mai poți să parchezi oriunde pe trotuar. Dacă mergem acum prin oraș, prin zona centrală, o să vedeți pe lângă ministere, pe lângă zonele atractive, mașini pe trotuar. În orașele civilizate nu se parchează pe trotuar. Prin astfel de măsuri poți să schimbi, în timp, nu imediat, comportamentul oamenilor", a spus candidatul PNL pentru Primăria București, Ciprian Ciucu.

CITEȘTE ȘI: Cine e Paul Moldovan, cel care l-ar înlocui pe Ciprian Ciucu în Sectorul 6 dacă va câștiga Primăria Capitalei

VEZI TOATĂ EMISIUNEA AICI: