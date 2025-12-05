€ 5.0920
|
$ 4.3641
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0920
|
$ 4.3641
 
DCNews Stiri Internațional Asasinul premierului Shinzo Abe, mesaj în premieră pentru familia politicianului
Data actualizării: 09:36 05 Dec 2025 | Data publicării: 09:36 05 Dec 2025

Asasinul premierului Shinzo Abe, mesaj în premieră pentru familia politicianului
Autor: Iulia Horovei

premierul shinzo abe, in vizita in romania Regretatul premier Shinzo Abe, într-o vizită oficială în România, 2018. Sursa foto: Agerpres
 

Bărbatul acuzat de asasinarea fostului premier japonez Shinzo Abe, a transmis, pentru prima dată de la crimă, un mesaj familiei politicianului.

Tetsuya Yamagami, bărbatul acuzat că l-a asasinat pe fostul prim-ministru al Japoniei, Shinzo Abe, și-a prezentat scuzele față de familia fostului lider nipon, pentru prima dată de la crimă, potrivit BBC.

Citește și: Cum își explică fapta asasinul premierului japonez Shinzo Abe

Yamagami, care și-a recunoscut anterior vinovăția pentru crimă, a spus în instanță că are „profunde regrete” față de văduva lui Abe, Akie.

Acesta a folosit o armă artizanală pentru a-l împușca pe Abe în timpul unui eveniment de campanie politică în orașul Nara, pe 8 iulie 2022. Abe a murit la spital în aceeași zi.

Moartea premierului a provocat un șoc la nivel mondial. El era cunoscut pentru politica externă fermă și pentru strategia sa economică numită popular „Abenomics”.

Ce a spus asasinul la trei ani distanță

„Am provocat familiei trei ani și jumătate de suferință... Nu am nicio scuză”, a spus Yamagami în fața instanței, potrivit presei locale.

El le-ar fi spus anchetatorilor că l-a atacat pe Abe întrucât îl considera responsabil pentru promovarea Bisericii Unificării, pe care Yamagami o acuză că i-a adus familia la faliment financiar.

Afirmațiile lui Yamagami au declanșat investigații asupra Bisericii Unificării, o organizație apărută în Coreea de Sud și cunoscută pentru nunțile sale în masă.

Japonia a decis desființarea Bisericii Unificării

În martie anul acesta, un tribunal din Tokyo a ordonat desființarea bisericii - o decizie despre care organizația a spus că o va „contesta până la capăt”.

Biserica Unificării era deja în centrul controverselor cu mult înainte de asasinarea lui Abe, fiind cunoscută pentru doctrina sa care susține că mariajul este crucial pentru mântuirea spirituală.

Bunicul lui Abe, Nobusuke Kishi, care a fost și el premier al Japoniei, era cunoscut pentru relațiile apropiate cu Biserica Unificării datorită pozițiilor sale anticomuniste. Abe însuși a participat la evenimente legate de acest grup.

În cadrul unei audieri de luna trecută, procurorii au citit o declarație a văduvei lui Abe, în care aceasta scria: „Durerea de a pierde un soț nu va dispărea niciodată”.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

shinzo abe
crima shinzo abe
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 4 minute
Planul lui Ciucu pentru traficul din București, dacă ajunge primar. Care e, de fapt, miza esențială
Publicat acum 6 minute
Vremea de Crăciun și de Revelion. ANM, prognoza meteo pe o lună 8 decembrie - 5 ianuarie
Publicat acum 10 minute
Asasinul premierului Shinzo Abe, mesaj în premieră pentru familia politicianului
Publicat acum 21 minute
Europa va supraveghea traficanții de droguri din spațiu folosind cei mai noi sateliți și drone
Publicat acum 23 minute
Programul de reabilitare termică din Sectorul 3 avansează: noi șantiere, noi documentații și un ritm menținut fără întreruperi
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 03 Dec 2025
De ce a murit medicul Ștefania Szabo. Rezultatul autopsiei
Publicat pe 03 Dec 2025
Alertă alimentară: 600 de kilograme de pește, retras de la vânzare. Avea larve de Anisakis spp. Cât de periculoasă este anisakiaza
Publicat acum 12 ore si 10 minute
Biroul Electoral, veste proastă pentru Cătălin Drulă. A fost admisă cererea de eliminare
Publicat pe 03 Dec 2025
A murit Rodica Stănoiu, fostă ministră a Justiției
Publicat acum 23 ore si 4 minute
Cătălin Drulă a picat sub 10% pe Polymarket, arată Andrei Caramitru: Noi, toți, am înnebunit
 
drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

vezi arhiva de editoriale
 
SONDAJ DE OPINIE
Alegeri primar București 2025: Pe cine votați?
Ciprian Ciucu
Daniel Băluță
Cătălin Drulă
Anca Alexandrescu
Ana Maria Ciceală
Alt candidat
Trimite răspunsul
x close