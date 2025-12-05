Asasinul premierului Shinzo Abe, mesaj în premieră pentru familia politicianului

Tetsuya Yamagami, bărbatul acuzat că l-a asasinat pe fostul prim-ministru al Japoniei, Shinzo Abe, și-a prezentat scuzele față de familia fostului lider nipon, pentru prima dată de la crimă, potrivit BBC.

Yamagami, care și-a recunoscut anterior vinovăția pentru crimă, a spus în instanță că are „profunde regrete” față de văduva lui Abe, Akie.

Acesta a folosit o armă artizanală pentru a-l împușca pe Abe în timpul unui eveniment de campanie politică în orașul Nara, pe 8 iulie 2022. Abe a murit la spital în aceeași zi.

Moartea premierului a provocat un șoc la nivel mondial. El era cunoscut pentru politica externă fermă și pentru strategia sa economică numită popular „Abenomics”.

Ce a spus asasinul la trei ani distanță

„Am provocat familiei trei ani și jumătate de suferință... Nu am nicio scuză”, a spus Yamagami în fața instanței, potrivit presei locale.

El le-ar fi spus anchetatorilor că l-a atacat pe Abe întrucât îl considera responsabil pentru promovarea Bisericii Unificării, pe care Yamagami o acuză că i-a adus familia la faliment financiar.

Afirmațiile lui Yamagami au declanșat investigații asupra Bisericii Unificării, o organizație apărută în Coreea de Sud și cunoscută pentru nunțile sale în masă.

Japonia a decis desființarea Bisericii Unificării

În martie anul acesta, un tribunal din Tokyo a ordonat desființarea bisericii - o decizie despre care organizația a spus că o va „contesta până la capăt”.

Biserica Unificării era deja în centrul controverselor cu mult înainte de asasinarea lui Abe, fiind cunoscută pentru doctrina sa care susține că mariajul este crucial pentru mântuirea spirituală.

Bunicul lui Abe, Nobusuke Kishi, care a fost și el premier al Japoniei, era cunoscut pentru relațiile apropiate cu Biserica Unificării datorită pozițiilor sale anticomuniste. Abe însuși a participat la evenimente legate de acest grup.

În cadrul unei audieri de luna trecută, procurorii au citit o declarație a văduvei lui Abe, în care aceasta scria: „Durerea de a pierde un soț nu va dispărea niciodată”.