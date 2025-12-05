€ 5.0920
DCNews Stiri Ioana Dogioiu anunță că premierul Ilie Bolojan s-a căsătorit. Soția îl însoțește în Austria pe banii ei
Data actualizării: 11:28 05 Dec 2025 | Data publicării: 10:43 05 Dec 2025

Ioana Dogioiu anunță că premierul Ilie Bolojan s-a căsătorit. Soția îl însoțește în Austria pe banii ei
Autor: Tiberiu Vasile

Ioana Dogioiu anunță că premierul Ilie Bolojan s-a căsătorit. Soția îl însoțește în Austria pe banii ei Ilie Bolojan alături de soția sa Ioana. Sursa Foto: Facebook @Grigore G. Ciascai
 

Premierul Ilie Bolojan s-a căsătorit. Informația a fost dezvăluită de Ioana Dogioiu. Partenera acestuia, Ioana, l-a însoțit în Austria pe banii ei, la evenimentele oficiale din Viena.

Apariția publică a lui Ilie Bolojan la Viena alături de partenera sa a readus în atenție subiectul vieții private a premierului, după ce Ioana Dogioiu a transmis publicului câteva clarificări privind statutul însoțitoarei sale și costurile deplasării în Austria. Momentul a fost observat miercuri, 3 decembrie, la recepția de Ziua Națională organizată de Ambasada României.

Premierul Ilie Bolojan apare la brațul soției

La eveniment, premierul Ilie Bolojan a sosit împreună cu doamna care îi este parteneră de mai mulți ani, o prezență discretă în spațiul public. Eleganța și naturalețea cu care și-a însoțit partenerul au stârnit interesul jurnaliștilor, mai ales în privința rolului ei în delegația oficială, dar și a modului în care a fost finanțată participarea la vizita din Austria.

În urma solicitărilor, Ioana Dogioiu, care a făcut publică informația că premierul s-a căsătorit, a transmis clarificările necesare: „Soția domnului Ilie Bolojan și-a plătit din fonduri proprii toate costurile ocazionate de deplasarea la Viena unde l-a însoțit pe premier la un eveniment al comunității românești, cu ocazia Zilei Naționale a României, organizat de Ambasada României”.

Întrebată ulterior de presă despre folosirea termenului de „soție”, răspunsul a fost: „Nu discut viața personală a premierului. M-ați întrebat de costuri, v-am răspuns”.

Vizită oficială în Austria, prezență discretă în spațiul public

În cadrul programului oficial, premierul Ilie Bolojan a efectuat la Viena prima sa deplasare externă de la preluarea mandatului, prilej cu care a participat la întâlniri la nivel înalt, discuții bilaterale și recepții diplomatice. Tot în această deplasare a avut o întrevedere și cu omologul său ungar, Viktor Orban.

Partenera sa, desemnată de Ioana Dogioiu drept soție, a fost prezentă la evenimentele ambasadei, fără a avea un rol oficial în delegație.

Detaliile despre statut

În declarația de avere a premierului depusă în iulie 2025, în secțiunea destinată veniturilor membrilor familiei sau soției, premierul Ilie Bolojan nu a trecut nicio informație.

Conform datelor disponibile public, partenera, Ioana, este asistentă medicală la Spitalul CFR din Oradea și are o relație de aproximativ trei ani cu actualul șef al Executivului. Cei doi au participat împreună la mai multe momente publice.

Pe 27 septembrie, premierul Ilie Bolojan, alături de Ioana, a fost prezent la Blaj, la ceremonia dedicată cardinalului Lucian Mureșan. Prima lor apariție oficială a avut loc în 2022, când au fost nași de cununie în cadrul unei ceremonii restrânse.

Context personal: familia premierului

Timp de două decenii, premierul Ilie Bolojan a fost altături de fosta sa soție, Florentina, de care a divorțat în 2013. Din acea căsătorie are două fiice.

Apariția de la Viena, clarificată de Ioana Dogioiu, reprezintă una dintre rarele ocazii în care premierul și soția lui au fost văzuți împreună într-un cadru oficial, conform Gândul.

CITEȘTE ȘI: Premierul Bolojan, la Viena: Investiții noi, energie și sprijin pentru OCDE
 

