Cine este tânăra care a depășit vedete și magnați și a devenit miliardară la doar 30 de ani?

Tânăra antreprenoare nu doar că a construit companii valoroase, ci a reușit să își impună stilul propriu într-o industrie extrem de competitivă, dominată în mare parte de bărbați și a depășit în topuri nume deja consacrate din industrie și divertisment, precum Taylor Swift.

Cu o avere estimată la 1,3 miliarde de dolari, Lucy Guo face parte din noul val de inovatori care îmbină tehnologia, creativitatea și investițiile inteligente. Totuși, în ciuda averii colosale, fondatoarea Scale AI și Passes nu pare interesată de etichetele care vin odată cu statutul de miliardar. Ea susține că viața ei de zi cu zi nu s-a schimbat fundamental și că, în multe privințe, rămâne la fel de economă ca în adolescență.

Drumul către o avere de peste un miliard de dolari

Ascensiunea lui Lucy Guo în zona tehnologiei a început devreme. Născută în SUA într-o familie de imigranți asiatici, aceasta a manifestat încă din copilărie un interes puternic pentru informatică și design digital. Implicarea în proiecte tehnologice încă din timpul liceului a pregătit terenul pentru viitoarea sa carieră.

Punctul de cotitură a venit odată cu Scale AI, companie specializată în instrumente pentru antrenarea și rafinarea modelelor de inteligență artificială. Guo a cofondat această firmă împreună cu Alexandr Wang, iar afacerea a explodat odată cu creșterea cererii globale pentru date structurate necesare sistemelor AI.

Deși ulterior s-a retras din conducerea de zi cu zi a Scale AI, investițiile sale timpurii au continuat să îi aducă profituri imense. În 2022, antreprenoarea a lansat un nou start-up, Passes, o platformă pentru creatori menită să faciliteze monetizarea conținutului digital. Lansarea Passes a reprezentat încă o mișcare inspirată, sporindu-i vizibil veniturile și valoarea portofoliului.

O miliardară care nu se simte „miliardară”

Deși averea sa a impresionat presa internațională, Lucy Guo afirmă că nu resimte vreo diferență majoră între viața ei de acum și cea dinainte. Ea explică des că a rămas fidelă unor obiceiuri simple, precum mersul la birou cu skateboardul sau căutarea ofertelor și a reducerilor.

Preferă să cumpere produse aflate în promoție și a păstrat inclusiv obiceiul de a comanda meniuri bazate pe oferte tip „unu plus unu gratis”, conform declarațiilor sale făcute pentru CNBC. Este, recunoaște, economă în multe privințe, deși nu ezită să facă investiții mari atunci când identifică o oportunitate reală.

Disciplina financiară pe care o păstrează și astăzi provine din perioada în care resursele ei erau limitate, iar fiecare cheltuială necesita o justificare. Succesul actual nu i-a schimbat modul de gândire, ci doar i-a oferit mai mult spațiu pentru a-și dezvolta proiectele.

Investiția în vila de 30 de milioane de dolari

Chiar dacă duce un stil de viață modest în multe privințe, Lucy Guo nu a trecut cu vederea oportunitatea de a investi într-o proprietate spectaculoasă. În 2024 și-a achiziționat o vilă de lux în Hollywood Hills, pentru care a plătit 29,5 milioane de dolari.

Imobilul fusese listat inițial la 44 de milioane, ceea ce înseamnă că a obținut un preț considerabil mai mic decât cel stabilit de dezvoltator. Pentru ea, această diferență semnificativă reprezintă un câștig strategic. Tânăra antreprenoare a identificat imediat potențialul investiției și consideră achiziția o decizie financiară excelentă, nu un moft.

Proprietatea impresionează prin arhitectura modernă și facilitățile premium, dar pentru Guo este în primul rând o investiție cu potențial de creștere, nu un trofeu personal.

Un model pentru noua generație de inovatori

Lucy Guo devine astfel un simbol al unei noi generații de lideri în tehnologie: tineri, autodidacți, competitivi și orientați spre inovație. Reprezintă exemplul celor care au înțeles că succesul nu este obligatoriu sinonim cu extravaganța, ci poate proveni și din disciplină, muncă și capacitatea de a anticipa direcția în care se mișcă lumea digitală.

Contribuția ei arată și o schimbare majoră în industria IT, unde numărul femeilor aflate în fruntea unor companii importante este în creștere. Titlul de „cea mai tânără femeie miliardară din lume” devine astfel nu doar o etichetă, ci un reper pentru tinerele care aspiră la o carieră în tehnologie.

Cu investiții solide, start-up-uri de succes și o reputație de vizionar pragmatic, Lucy Guo pare pregătită să rămână mult timp pe lista celor mai influenți oameni din tehnologie. Iar povestea ei arată că uneori, drumul spre vârf începe cu un skateboard, câteva cupoane promoționale și multă ambiție.