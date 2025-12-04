€ 5.0910
DCNews Stiri Ministerul Mediului neagă că a fost informat despre riscul opririi apei. Pe cine dă vina pentru dezastrul de la Barajul Paltinu
Data actualizării: 09:27 04 Dec 2025 | Data publicării: 09:26 04 Dec 2025

Ministerul Mediului neagă că a fost informat despre riscul opririi apei. Pe cine dă vina pentru dezastrul de la Barajul Paltinu
Autor: Iulia Horovei

barajul paltinu_INQUAM_Photos_Ovidiu_Micsik Barajul Paltinu. Sursa foto: Inquam Photos / Ovidiu Micsik /
 

În timp ce zeci de mii de oameni au rămas de zile întregi fără apă potabilă în Prahova și Dâmbovița, instituțiile implicate își pasează responsabilitatea.

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor susține că nu a fost informat de operatorul ESZ Prahova, instituția care tratează apa pentru consum, că există posibilitatea ca lucrările la barajul Paltinu să ducă la întreruperea alimentării cu apă potabilă pentru locuitorii din zonă.

Oficialii fac referire la un document realizat în urma unei întâlniri tehnice din 22 octombrie, între specialiștii firmei de scafandri și operatorul de apă ESZ Prahova, ANAR, ABA Buzău-Ialomița, SGA Prahova, Hidroelectrica și CONSIB, care „nu conține nicio avertizare, observație sau notă semnată” cu privire la riscurile populației de a rămâne fără apă.

Citește și: Barajul Paltinu, leapșa pe secate între două Românii. De ce ESZ a fost scoasă din schemă și ce se întâmplă cu alternativa Lunca Mare

Ministerul Mediului: ESZ nu a avertizat privind riscul opririi alimentării cu apă

„Afirmațiile apărute în presă, potrivit cărora ministerul ar fi cunoscut riscul opririi alimentării cu apă și ar fi ignorat avertismente, sunt false. Ba mai mult, reprezentanții ministerului mediului au întrebat expres dacă există acest risc, în mai multe ședințe tehnice și au primit asigurări de la toate autoritățile din subordine de la nivel local că nu există riscul populației de a nu mai avea acces la apă”, se arată în comunicatul de presă al ministerului, joi dimineață.

În cadrul întâlnirii, operatorul de apă nu ar fi „informat participanții și nu a transmis MMAP că o astfel de creștere a turbidității ar putea conduce la imposibilitatea de a trata apa și, implicit, la întreruperea alimentării cu apă potabilă”, deși „avea obligația legală și profesională de a anunța orice situație care pune în pericol continuitatea tratării apei”, se mai arată în comunicat.

Astfel, ministerul susține că operatorul nu a semnalat riscurile pe care le invocă în acest moment, nu a prezentat limitele tehnologice ale stației de tratare, nu a informat că turbiditatea ridicată ar face imposibilă tratarea și nici nu a activat nicio măsură de prevenție, precum rezerve, acumulări tampon sau surse alternative.

Citește și: Audieri după situația critică de la Barajul Paltinu!

Ministerul dă vina pe operatorul ESZ pentru criza de la Paltinu

Ministerul Mediului precizează și că, în Hotărârea CJSU Prahova din 6 noiembrie, nu se menționează un risc de întrerupere a alimentării cu apă ca urmare a scăderii nivelului lacului pentru lucrările de la Paltinu, ci se semnalează un risc de întrerupere a furnizării apei potabile dacă aceste lucrări nu ar fi fost efectuate. Concret, în document se amintește că ar putea exista o situație de urgență dacă nu se fac lucrările la baraj. 

Ministerul mai susține că operatorului de apă ESZ Prahova avea anumite obligații: de a menține rezerve minime de apă (BAC-ul nefuncțional din 2017), a raporta imediat orice limită tehnologică a stației, a evalua impactul turbidității asupra procesului de tratare, a informa MMAP, ANAR și autoritățile locale în cazul unei posibile întreruperi și a activa surse alternative.

„Niciuna dintre aceste obligații nu a fost îndeplinită”, conchide MMAP.

Amintim că peste 100.000 de oameni nu au apă potabilă de aproape o săptămână din cauza lucrărilor la barajul Paltinu, în timp ce instituțiile își pasează responsabilitatea între ele.

