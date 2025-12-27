Marea Britanie va lansa un program pentru a atrage tineri în rândul forţelor armate

Forţele armate britanice vor lansa în luna martie un program ce le va permite persoanelor cu vârste sub 25 de ani să urmeze o pregătire remunerată timp de un an în rândurile lor, a anunţat sâmbătă Ministerul Apărării britanic, informează Reuters şi AFP.

Acest program pilot va viza în prima etapă 150 de persoane, dar guvernul speră ca în final această schemă să vizeze peste 1.000 de oameni.

El se înscrie în dorinţa noastră de a reconecta societatea şi forţele noastre armate, a declarat ministrul apărării britanic John Healey, citat într-un comunicat.

În condiţiile în care serviciul militar obligatoriu nu mai există în Regatul Unit din 1960, şeful Statului major al armatei britanice Rick Knighton a avertizat pe 15 decembrie că tot mai multe persoane ar trebui să fie pregătite pentru luptă, în contextul sporirii ameninţărilor, în particular a celei ruse.

Este o nouă eră în apărare, a subliniat ministrul Healey.

În cadrul noului program, tinerii vor beneficia de pregătire în interiorul forţelor armate terestre, aeriene şi navale. Guvernul nu a precizat care va fi valoarea remuneraţiei.

Programul le va permite tinerilor britanici să descopere competenţele şi pregătirile incredibile propuse de armată, a salutat John Healey.

La finalul perioadei de fromare, tinerii vor decide dacă rămân sau nu în cadrul armatei.