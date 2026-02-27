€ 5.0953
DCNews Stiri Justiție Bomba din OUG privind amenzile neplătite și suspendarea dreptului de a conduce. Vizați inclusiv cei din diaspora
Data publicării: 21:31 27 Feb 2026

Bomba din OUG privind amenzile neplătite și suspendarea dreptului de a conduce. Vizați inclusiv cei din diaspora
Autor: Ioana Dinu

Sofer. Foto: Unsplash

Șoferii care nu își achită, timp de trei luni, amenzile primite pentru încălcarea legislației rutiere riscă suspendarea dreptului de a conduce, potrivit unei ordonanțe recente care vizează reforma administrației publice.

Durata suspendării permisului este calculată în funcție de suma restantă, adică pentru fiecare 50 de lei neachitați se aplică o zi de suspendare.

Aplicarea măsurilor ridică mai multe probleme



Potrivit prevederilor, după ce o persoană primește o amendă, are la dispoziție 30 de zile pentru a o plăti. Dacă amenda nu este achitată, poliția transmite situația către primăria în raza căreia persoana are domiciliul. Primăria trimite notificarea, iar dacă, după aproximativ 100 zile de la comunicare, suma nu este achitată, se ajunge la suspendarea permisului de conducere, conform sancțiunilor prevăzute în ordonanță.


Problema celor plecați din țară

Muncești în străinătate sau ai plecat pentru o vacanță mai lungă în afara țării? Nasol. De ce? Pentru că dificultățile apar mai mult în cazul persoanelor plecate din țară pentru perioade mai lungi, de exemplu, sezonieri în Italia sau români aflați la muncă în străinătate timp de... să zicem șase luni.


Notificarea este trimisă la domiciliu, prin poștă, este lăsată în cutia poștală sau lipită pe ușă. Dacă persoana nu este acasă, nu află de existența amenzii și nici de termenul de plată. La întoarcerea în țară, șoferul se poate trezi direct cu permisul suspendat, fără să fi știut că avea o sancțiune neachitată. Nu există un sistem de notificare prin SMS sau printr-o platformă electronică modernă care să informeze rapid persoana vizată. Un astfel de sistem ar fi fost de ajutor. 

Ordonanța introduce și o altă problemă. Persoanele care au datorii la primărie, inclusiv amenzi neachitate, nu pot înstrăina bunuri, case, terenuri sau mașini, până la achitarea integrală a sumelor restante. Pentru orice tranzacție este necesară o adeverință care să ateste că nu există datorii către primărie.

De exemplu, dacă o persoană are de plătit o amendă de 400 de lei și dorește să vândă o mașină în valoare de 2.000-3.000 de euro pentru a-și achita datoriile, nu poate face tranzacția până nu plătește amenda. Astfel, nu poate vinde pentru a obține banii necesari achitării obligațiilor. Că poate doar așa obținea bani, ca să plătească amenda, prin vânzarea unei mașini. Această prevedere este considerată de unii drept o limitare a dreptului de proprietate.


Impact asupra șoferilor profesioniști


În cazul șoferilor profesioniști, suspendarea permisului pentru neplata unei amenzi contravenționale este egală cu pierderea dreptului la muncă. O companie poate rămâne fără șofer, iar angajatul fără venituri, pentru o simplă contravenție. Pentru un șofer obișnuit, consecința e că trebuie să meargă pe jos, cu autobuzul sau cu taxiul. Pentru un șofer profesionist este afectată direct activitatea profesională. Adică pâinea de zi cu zi.


Se ridică și problema constituționalității unor prevederi. Codul Rutier stabilește sancțiuni pentru contravenții, amendă și puncte de penalizare, fără a condiționa suspendarea permisului de neplata amenzii. În noua situație, suspendarea intervine ca efect al neachitării sumei, ceea ce unii consideră o modificare indirectă a regimului sancționator din Codul Rutier.


Restricționarea dreptului de a înstrăina bunuri până la achitarea datoriilor poate fi interpretată ca o limitare a dreptului de proprietate


Până la o eventuală decizie a Curții Constituționale (dacă se va ajunge ca ordonanța să fie atacată la CCR), ordonanța produce efecte și se aplică. Dacă este declarată neconstituțională, prevederile respective încetează să mai fie aplicabile pentru viitor, însă situațiile deja produse nu se anulează automat.

Notificare ancorată în... vechime



Deși sistemul de monitorizare a traficului s-a modernizat prin introducerea camerelor și a sancțiunilor automatizate, partea de notificare a rămas ancorată în proceduri clasice, prin poștă. În 2026, când lumea se mișcă, era în care mulți români lucrează în alte localități sau în străinătate, acest mecanism poate genera situații neprevăzute.

amenzi
oug
permis conducere
suspendare
