Un român care pretindea că este milionar a fost prins în Olanda încercând să vândă bijuterii false

Incidentul a atras atenția autorităților după ce mai multe persoane au reclamat metodele bărbatului.

Escrocheria în benzinării

În ultimele luni, poliția olandeză a observat un tipar: indivizi care încearcă să vândă lanțuri și inele „din aur” în parcările benzinăriilor sau chiar pe banda de urgență a autostrăzilor. Majoritatea bijuteriilor s-au dovedit a fi contrafăcute.

Pe 23 iunie anul trecut, polițiștii au început să-l monitorizeze pe suspect, identificat ca V.A., 38 de ani, originar din România. El mai fusese prins anterior în Germania pentru infracțiuni similare, conform nos.nl.

Metoda folosită

Trei martori independenți au relatat că au fost abordați de bărbat în benzinării din Biddinghuizen și Lelystad. Tacticile erau identice: oferta unui lanț „de aur” la prețuri tentante, într-un context în care prețul aurului era ridicat.

Bărbatul explica că este milionar din Dubai, dar că și-a pierdut cardul de credit și avea nevoie urgentă de bani pentru combustibil. Unele victime au povestit că acesta le-a pus forțat în palmă două inele „din aur”, creând impresia unei tranzacții rapide și reale.

Din fericire, martorii nu au căzut în capcană și au returnat bijuteriile, care s-au dovedit ulterior a fi false.

Și telefonul era falsificat

Într-o benzinărie din Lelystad, V.A. a încercat să vândă și un pachet sigilat, prezentat ca un iPhone 16 Pro. Tranzacția nu s-a realizat, iar poliția a confiscat dispozitivul. Verificarea într-un magazin specializat a confirmat suspiciunile că telefonul era contrafăcut.

Condamnare în lipsă

Luni, bărbatul trebuia să se prezinte în fața instanței, dar nu a făcut acest lucru. Judecătorul a precizat că există indicii că suspectul s-ar afla în România. Deși a fost informat în limba maternă despre termenul de judecată, acesta nu s-a prezentat.

Instanța l-a condamnat în lipsă la șase săptămâni de închisoare, scăzând cele trei zile petrecute anterior în arest preventiv. Procurorul a subliniat că, din fericire, niciuna dintre victime nu a fost păcălită.

În lipsa unui avocat, judecătorul a admis integral cererea acuzării. Românul care pretindea că e milionar din Dubai rămâne astfel cu o condamnare oficială, iar autoritățile olandeze continuă supravegherea cazurilor similare.

