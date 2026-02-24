€ 5.0954
|
$ 4.3231
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0954
|
$ 4.3231
 
DCNews Stiri Rusia amenință Franța și Marea Britanie cu un atac nuclear, dacă cele două țări transferă armament nuclear Ucrainei
Data actualizării: 15:02 24 Feb 2026 | Data publicării: 13:48 24 Feb 2026

Rusia amenință Franța și Marea Britanie cu un atac nuclear, dacă cele două țări transferă armament nuclear Ucrainei
Autor: Iulia Horovei

Negocierile Ucraina–Rusia, într-un nou impas. Zelenski ar lua în calcul pregătiri de război pentru încă trei ani Președintele rus Vladimir Putin (s), președintele ucrainean Volodimir Zelenski (d). În fundal, harta Ucrainei. Sursa foto: Agerpres/Pexels. Colaj DCNews/Iulia Horovei

Rusia amenință Franța, Marea Britanie și Ucraina cu un atac nuclear, după ce Serviciul de Informații Externe (SVR) rus a susținut că cele două state pregătesc transferul în secret al unei arme nucleare la Kiev.

Serviciul de Informații Externe (SVR) al Rusiei acuză Franța și Marea Britanie că pregătesc transferul în secret de arme nucleare către Ucraina. În urma publicării acestor informații, Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Rusiei, și Dmitri Medvedev, vicepreședintele rus al Consiliului de Securitate, au amenințat cele două țări occidentale, dar și Ucraina, cu un atac nuclear „justificat”.

Rusia amenință Franța, Marea Britanie și Ucraina cu un atac nuclear

Intenția Parisului și a Londrei de a transfera o bombă nucleară la Kiev este o încălcare flagrantă a dreptului internațional, a susținut Dmitri Peskov.

„Aţi auzit apelurile parlamentului nostru către colegii din Anglia şi Franţa de a lua măsuri pentru investigaţii parlamentare. Aceasta este o încălcare flagrantă a tuturor normelor şi principiilor dreptului internaţional", a declarat Peskov, potrivit presei de stat ruse.

Pe de altă parte, Dmitri Medvedev a admis că plasarea unei astfel de arme în Ucraina de către Franța și Marea Britanie ar determina un atac „legal și justificat” al Federației Ruse asupra celor două state occidentale și împotriva Ucrainei.

Potrivit lui, aceste informații „schimbă în mod radical situația”: „Acesta este un transfer direct de arme nucleare către o țară beligerantă. Nu există nicio îndoială că Rusia, cu o astfel de dezvoltare, va trebui să folosească orice, inclusiv arme nucleare non-strategice, asupra țintelor din Ucraina care reprezintă o amenințare pentru țara noastră”, a spus el.

Și dacă este necesar – și pentru țările furnizoare care devin complici în conflictul nuclear cu Rusia”, a adăugat vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei. „Acesta este răspunsul simetric la care are dreptul Federația Rusă”, a încheiat acesta.

SVR vede apariția acestei arme nucleare în Ucraina ca un factor de consolidare a poziției sale în procesul de negocieri. De asemenea, SVR susține că Germania „a refuzat prudent să ia parte la această aventură periculoasă". Acestea sunt "planuri extrem de periculoase care arată că (Franţa şi Regatul Unit) au pierdut contactul cu realitatea”, se arată în comunicatul serviciului de spionaj rus.

De asemenea, senatorii ruși au cerut investigarea acestor planuri la nivel național internațional și național. Consiliul de Securitate al ONU, AIEA și Conferința de revizuire a părților la Tratatul privind neproliferarea armelor nucleare au fost solicitate să își îndeplinească mandatele de investigare a ceea ce numește SVR „intenții ale Londrei și Parisului”.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

atac nuclear
rusia
ucraina
franta
marea britanie
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 13 minute
Sectorul 3 combate obezitatea și bolile cardiovasculare prin investiții masive în infrastructură sportivă
Publicat acum 22 minute
Relația și banii: Cum ne gestionăm finanțele în cuplu? Avocata Ana Maria Udriște: Iubirea se termină exact când începe tranzacția
Publicat acum 37 minute
Rusia deschide o anchetă împotriva fondatorului Telegram. De ce e acuzat Pavel Durov
Publicat acum 1 ora si 5 minute
Generația mamelor care nu mai vor să se „sacrifice”. Ce preț plătesc copiii? Daniela Gavankar, la Părinți Prezenți / VIDEO
Publicat acum 1 ora si 10 minute
Tranziția către sezonul cald: cum îți protejezi ochii de lumina schimbătoare a primăverii
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 28 minute
Guvernul Bolojan, măsură, în premieră, în România. Adrian Negrescu o aplaudă. E mai bună decât creșterea de salarii și pensii!
Publicat acum 7 ore si 54 minute
Horoscop 24 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 5 ore si 48 minute
ANM, avertizare generală: Rafală de Coduri Portocalii și Galbene de viscol - zonele vizate
Publicat acum 7 ore si 31 minute
Delapidare de peste 7 milioane de euro la Inspectoratul Școlar Constanța. Ministerul Educației sesizează DNA
Publicat acum 5 ore si 55 minute
Singurul județ din România în care, în 2025, au fost mai multe nașteri decât decese
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close