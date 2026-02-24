Serviciul de Informații Externe (SVR) al Rusiei acuză Franța și Marea Britanie că pregătesc transferul în secret de arme nucleare către Ucraina. În urma publicării acestor informații, Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Rusiei, și Dmitri Medvedev, vicepreședintele rus al Consiliului de Securitate, au amenințat cele două țări occidentale, dar și Ucraina, cu un atac nuclear „justificat”.

Rusia amenință Franța, Marea Britanie și Ucraina cu un atac nuclear

Intenția Parisului și a Londrei de a transfera o bombă nucleară la Kiev este o încălcare flagrantă a dreptului internațional, a susținut Dmitri Peskov.

„Aţi auzit apelurile parlamentului nostru către colegii din Anglia şi Franţa de a lua măsuri pentru investigaţii parlamentare. Aceasta este o încălcare flagrantă a tuturor normelor şi principiilor dreptului internaţional", a declarat Peskov, potrivit presei de stat ruse.

Pe de altă parte, Dmitri Medvedev a admis că plasarea unei astfel de arme în Ucraina de către Franța și Marea Britanie ar determina un atac „legal și justificat” al Federației Ruse asupra celor două state occidentale și împotriva Ucrainei.

Potrivit lui, aceste informații „schimbă în mod radical situația”: „Acesta este un transfer direct de arme nucleare către o țară beligerantă. Nu există nicio îndoială că Rusia, cu o astfel de dezvoltare, va trebui să folosească orice, inclusiv arme nucleare non-strategice, asupra țintelor din Ucraina care reprezintă o amenințare pentru țara noastră”, a spus el.

„Și dacă este necesar – și pentru țările furnizoare care devin complici în conflictul nuclear cu Rusia”, a adăugat vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei. „Acesta este răspunsul simetric la care are dreptul Federația Rusă”, a încheiat acesta.

SVR vede apariția acestei arme nucleare în Ucraina ca un factor de consolidare a poziției sale în procesul de negocieri. De asemenea, SVR susține că Germania „a refuzat prudent să ia parte la această aventură periculoasă". Acestea sunt "planuri extrem de periculoase care arată că (Franţa şi Regatul Unit) au pierdut contactul cu realitatea”, se arată în comunicatul serviciului de spionaj rus.

De asemenea, senatorii ruși au cerut investigarea acestor planuri la nivel național internațional și național. Consiliul de Securitate al ONU, AIEA și Conferința de revizuire a părților la Tratatul privind neproliferarea armelor nucleare au fost solicitate să își îndeplinească mandatele de investigare a ceea ce numește SVR „intenții ale Londrei și Parisului”.