Zboruri suspendate la Moscova după un atac cu drone al Ucrainei - măsuri de urgență pe aeroporturi

Zborurile au fost suspendate la Moscova după un atac cu drone al Ucrainei. Decizia autorităților ruse a venit rapid, în dimineața de duminică, după ce capitala a fost vizată de un nou val de atacuri aeriene. Patru aeroporturi majore au intrat temporar sub regim de restricții, cu plecări și sosiri blocate până la stabilizarea situației de securitate.

Restricții de zbor

Rosaviatsia a anunțat că traficul aerian a fost limitat pe aeroporturile Vnukovo, Domodedovo, Jukovski și Șeremetievo. Măsura a fost prezentată drept una de precauție, în contextul amenințărilor din aer asupra capitalei. Pasagerii au fost îndrumați să se aștepte la întârzieri și la modificări de program, „din cauza măsurilor luate pentru siguranță”.

Drone doborâte în apropierea capitalei ruse

Potrivit agenției Interfax, care l-a citat pe primarul Moscovei, Serghei Sobianin, cel puțin șapte drone au fost interceptate și distruse în timp ce se îndreptau spre oraș. Informațiile au fost relatate de jurnaliștii de la The Independent. Nu au fost raportate pagube majore în interiorul capitalei, însă autoritățile au tratat situația ca pe un risc real pentru infrastructura civilă, inclusiv pentru aeroporturi.

O noapte de bombardamente în Ucraina: Lovituri asupra infrastructurii energetice

Deciziile de la Moscova au venit după o noapte de atacuri masive asupra Ucrainei. Drone și rachete rusești au vizat infrastructura energetică din regiunea Odesa, în sudul țării, unde au izbucnit incendii puternice, potrivit Serviciului de Urgență de Stat al Ucrainei. Polonia a mobilizat avioane strategice poloneze și aliate, ca măsură de precauție în contextul escaladării regionale.

În urma bombardamentelor asupra Kievului, o persoană a decedat, iar cel puțin opt au fost salvate de sub dărâmături. Autoritățile ucrainene au anunțat că mai multe clădiri au fost avariate, iar incendii au izbucnit în cinci districte din suburbiile capitalei.

Forțele Aeriene ale Ucrainei au precizat că atacul nocturn a inclus 297 de drone și 50 de rachete de diferite tipuri. Dintre acestea, 274 de drone și 33 de rachete au fost doborâte sau neutralizate. Din cele rămase, 14 rachete și 23 de drone au lovit 14 locații, iar trei rachete nu au fost localizate, potrivit The Independent.

„Atac terorist” la Liov, în timpul unei intervenții a poliției

Un alt incident grav a fost raportat la Liov, în vestul Ucrainei. Explozia a avut loc în timp ce poliția intervenea la un apel de urgență legat de un jaf într-un magazin din apropierea centrului orașului, conform procuraturii regionale. Primarul orașului a declarat că în zonă s-a auzit o explozie, iar la sosirea echipajelor a avut loc o a doua deflagrație.

„Este, fără îndoială, un atac terorist. Avem cetățeni cărora li se acordă prim-ajutor. O parte din ei se află în stare gravă. O domnișoară polițistă a decedat. Condoleanțe rudelor și apropiaților! Polițiștii fac cercetări”, a transmis primarul din Liov. Poliția Națională din Ucraina a confirmat atacul.

„Explozia a avut loc după sosirea la fața locului a mașinii de poliție”, a mai adăugat acesta.

Victima a fost identificată drept Viktoria Shpylka, o polițistă în vârstă de 23 de ani. „Avea doar 23 de ani și își începuse activitatea la începutul invaziei la scară largă în regiunea Herson”, a transmis Poliția Națională pe Telegram, potrivit BBC. Autoritățile ucrainene au mai anunțat că o femeie a fost reținută, fiind suspectată că ar fi fabricat și amplasat dispozitive explozive improvizate.

În timp ce Ucraina raportează pagube semnificative și victime, Rusia își întărește măsurile de securitate în marile orașe. Situația de la Moscova arată cât de rapid pot fi afectate infrastructurile civile atunci când tensiunile escaladează. La mijlocul zilei, autoritățile ruse evaluau reluarea treptată a traficului aerian, în funcție de evoluția amenințărilor.

