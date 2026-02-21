Un microbuz cu 16 persoane s-a răsturnat în Giurgiu: Planul Roșu de Intervenție, activat

UPDATE: Din primele informații, reiese că o femeie în vârstă de 55 de ani a fost rănită în urma evenimentului. Aceasta a fost transportată la spital.

„Din primele cercetări, a reieşit faptul că, un bărbat, de 55 de ani, din judeţul Ilfov, în timp ce conducea un microbuz, în care se aflau 16 persoane, pe sensul de mers Bucureşti- Giurgiu, în afara localităţii Daia, din cauze ce urmează a fi stabilite ulterior, s-a răsturnat în afara părţii carosabile. În urma producerii evenimentului rutier, a rezultat rănirea unei femei, de 55 de ani, din judeţul Ilfov”, potrivit IPJ Giurgiu.

Totodată, șoferul microbuzului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Știre inițială

Un microbuz cu 16 persoane s-a răsturnat, sâmbătă, în afara părţii carosabile, pe DN 5, în zona localităţii Daia, pe sensul de mers spre Giurgiu. Autorităţile au activat Planul Roşu de Intervenţie.

La fața locului, au fost alocate forțe din cadrul ISU Giurgiu și ISU București-Ilfov, respectiv o descarcerare, o autospecială pentru transport victime multiple, un punct medical avansat, o autospecială de stingere și șapte resurse medicale SMURD și SAJ, potrivit ISU Giurgiu.

„Autorităţile au fost solicitate să intervină după ce un microbuz cu pasageri s-a răsturnat în afara părţii carosabile, pe DN 5, în zona localităţii Plopşoru, pe sensul de mers spre Giurgiu. Din informaţiile primite la acest moment, în autovehicul se aflau 16 persoane. Având în vedere numărul ocupanţilor, pentru eficientizarea misiunii de răspuns, la nivelul judeţului a fost activat planul roşu de intervenţie”, se arată într-un comunicat transmis de Instituţia Prefectului Judeţului Giurgiu, potrivit Agerpres.

Misiunea este în dinamică.