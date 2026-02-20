Cum poți câștiga 2.200 de lire sterline dacă te-ai născut între 2002 și 2011

Uneori, faptul că te-ai născut într-o anumită perioadă poate veni cu avantaje financiare.

Cu toate acestea, cei născuți între 1 septembrie 2002 și 2 ianuarie 2011 ar putea primi o sumă frumușică de aproximativ 2.200 de lire sterline. Ca parte a Fondului de încredere pentru copii (Child Trust Fund) al guvernului britanic, asta înseamnă că ar putea exista o mulțime de oameni care au bani într-un fond pe numele lor și nu își dau seama.

Potrivit guvernului, acesta este un cont de economii pe termen lung, scutit de impozite. Înlocuit de Junior ISA în 2011, contul putea fi creat de un părinte sau chiar de autoritatea locală pentru copiii aflați în sistemul de îngrijire în acea perioadă.

Cum poți afla dacă ai un cont activ?

Statisticile oficiale sunt surprinzătoare: peste 670.000 de tineri cu vârste cuprinse între 18 și 22 de ani nu și-au revendicat încă fondul, deși suma medie economisită este de 2.212 lire sterline. Până când posesorii decid ce să facă cu ei, banii rămân blocați într-un „cont protejat”.

Deci, cum știi dacă ai unul? Dacă ai peste 18 ani și ai detalii despre furnizorul fondului, îl poți contacta direct. Dacă nu ai nicio informație, iată pașii de urmat:

Întreabă un părinte sau tutorele legal.

Adresează-te HM Revenue and Customs (HMRC) pentru a localiza furnizorul contului.

Caută pe site-ul oficial GOV.UK secțiunea „find your Child Trust Fund”.

Odată ce îi contactezi, furnizorul îți va scrie, de obicei, după o lună sau două, pentru a-ți prezenta opțiunile disponibile.

Ce poți face cu banii după retragere?

În ceea ce privește tipul de cont, acesta poate fi un fond de economii clasic (cu dobândă) sau unul bazat pe acțiuni, conceput pentru investiții pe piața de valori. Odată ce ai acces la sumă, alegerea îți aparține în totalitate:

Poți transfera banii într-un nou cont de economii

Poți alege să îi investești în continuare

Poți retrage întreaga sumă pentru cheltuieli imediate.

Angela MacDonald, director executiv adjunct al HMRC, subliniază: „Vrem să le redăm tinerilor banii lor și simplificăm cât mai mult posibil acest proces. Nu trebuie să plătiți pe nimeni pentru a vă găsi contul, îl puteți localiza singuri gratuit.”