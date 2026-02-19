Postul cu apă - o dietă periculoasă. Un Youtuber celebru povestește despre impactul pe care l-a avut asupra lui

Una dintre cele mai mari „rețete de sănătate” care atrage atenția pe internet în ultimii ani este „postul cu apă”, care presupune să nu consumi alimente sau băuturi calorice pentru o perioadă scurtă de timp, hrănind organismul doar cu H2O.

Deși se recomandă să încerci acest post cel mult câteva zile, YouTuber-ul MrBeast a ales să urmeze un post cu apă timp de două săptămâni pentru unul dintre videoclipurile sale în care își pune propriul corp la încercare.

Postul cu apă - un dezastru

Deși a beneficiat de cele mai bune sfaturi medicale disponibile, el a explicat de ce experimentul a fost un dezastru și nu recomandă.

În cadrul unui podcast cu Theo Von, MrBeast a spus: „Am consumat 14 zile doar apă, am slăbit 20 și ceva de kilograme. Dar după a cincea sau a șasea zi ești destul de epuizat, nu mai ai energie. Era foarte greu să stau în picioare și să mă plimb, pentru că nu aveam energie. Nu am avut niciodată acea claritate supraumană, eram pur și simplu obosit tot timpul, eram prea obosit pentru a avea claritate.

Am făcut o scanare DEXA înainte de a începe postul prelungit, în care se măsoară grăsimea și mușchii, am pierdut cam 3 kilograme de mușchi, a fost destul de deprimant, și 5,9 kilograme de grăsime”.

Cu toate acestea, el a spus că „a fost foarte greu să nu mănânc, am continuat să filmez și să lucrez pe tot parcursul perioadei, ceea ce m-a afectat foarte mult”.

Părerea medicilor

În timp ce unii utilizatori de social media ar putea vorbi cu entuziasm despre beneficiile postului cu apă, se pare că orice îmbunătățiri ale sănătății ar putea fi de fapt de scurtă durată, în timp ce abordarea greșită a lucrurilor sau fără sfatul medicului ar putea duce chiar la complicații grave.

Experții par să fie de acord că, deși s-ar putea să slăbești puțin la începutul postului, există puține dovezi care să sugereze că este vorba de o schimbare pe termen lung, iar o parte din greutatea pierdută va proveni și din masa musculară, așa cum a realizat MrBeast.

Krista Varady, profesor de kinesiologie și nutriție la Universitatea din Illinois Chicago, a declarat: „Concluzia mea generală este că, probabil, ai putea să încerci, dar pare a fi foarte mult de muncă, iar toate beneficiile metabolice dispar”.

Expertul în post intermitent a realizat, de asemenea, un studiu care a arătat clar că marea majoritate a persoanelor vor recupera greutatea pierdută, iar beneficiile metabolice inițiale ale postului, care includ îmbunătățirea tensiunii arteriale, a colesterolului și a nivelului de zahăr din sânge, dispar rapid odată cu încheierea postului.