Protest împotriva participării Rusiei și Belarusului la Jocurile Paralimpice 2026: UE nu va lua parte la ceremonia de deschidere

Comisarul european pentru Tineret şi Sport, Glenn Micallef, care trebuia să reprezinte Uniunea Europeană la ceremonia de deschidere a Jocurilor Paralimpice de la Milano-Cortina 2026, a anunţat, miercuri, 18 februarie, că nu va participa la eveniment. Acesta a decis să absenteze în semn de protest, după ce sportivilor ruşi şi belaruşi li s-a permis să concureze sub propriile steaguri.

UE nu va participa la ceremonia de deschidere a Jocurilor Paralimpice 2026

„Este inacceptabil să se permită mai întâi revenirea Rusiei și Belarusului, iar acum să se acorde un wild card și să se accelereze participarea fără calificări. Atât timp cât războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei continuă, nu pot susţine revenirea simbolurilor naţionale, a drapelelor, a imnurilor şi a echipamentelor sportive ale Rusiei şi Belarusului” în competiţiile sportive, a scris comisarul pe reţeaua X.

I stand with the Paralympians and everything they represent.



However, first allowing Russia and Belarus to return and now granting a wild card and fast-tracking participation without qualification? This is unacceptable.



While Russia’s war of aggression against Ukraine… pic.twitter.com/vJU2BZr3z1 — Glenn Micallef (@GlennMicallef) February 18, 2026

Reacția comisarului european vine după ce, marți, 17 februarie, Comitetul Internațional Paralimpic (IPC) a informat că șase sportivi ruși și alți patru atleți belaruși vor putea concura sub propriile steaguri la Jocurile Paralimpice din 2026 de la Milano-Cortina. Potrivit oficialilor, sportivii vor fi „tratați ca (cei din) orice altă țară”.

Acest lucru reprezintă o premieră de la invazia Rusiei în Ucraina, în februarie 2022. Sportivii ruși și bieloruși și-au pierdut dreptul de a concura sub steagurile propriilor țări în 2023, fiindu-le permisă doar evoluția sub steag neutru.

Citește și: Olimpiada declanșează explozia economică la Milano! Cifrele care schimbă tot în 2026

Jocurile Paralimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026 încep pe 6 martie 2026 la Arena di Verona. Aproximativ 665 de sportivi vor concura în 79 de probe pentru medalii în șase sporturi - schi alpin paralimpic, biatlon paralimpic, schi fond paralimpic, hochei pe gheață paralimpic, snowboard paralimpic și curling în scaun cu rotile.