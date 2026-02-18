€ 5.0941
Zuckerman: „Dacă jignesc, asta e, trebuie să fie jignit! Făcusem un aranjament cu Guvernul" Ce a urmat? „O rușine"
Data publicării: 12:27 18 Feb 2026

EXCLUSIV Zuckerman: „Dacă jignesc, asta e, trebuie să fie jignit! Făcusem un aranjament cu Guvernul” Ce a urmat? „O rușine”
Autor: Anca Murgoci

adrian zuckerman Adrian Zuckerman

Fostul ambasador al Statelor Unite la București, Adrian Zuckerman, a lansat critici dure la adresa autorităților române referitoare la un proiect strategic din domeniul apărării care a fost abandonat.

Adrian Zuckerman a explicat că, în perioada mandatului său, a fost negociat un aranjament între Polonia, Guvernul României și compania americană Sikorsky privind mentenanța elicopterelor Black Hawk.

„Există o fabrică Sikorsky în Polonia care produce elicoptere Black Hawk și alte echipamente. Când eram ambasador, și trebuie să spun acest lucru, iar dacă cineva se simte jignit, poate că ar trebui să se simtă, am făcut un aranjament cu Polonia, cu Guvernul român și cu Sikorsky: Black Hawk urma să fie fabricat în Polonia, dar mentenanța, armarea și integrarea sistemelor urmau să fie realizate în România. Trebuia să se construiască un centru la Băneasa, pe aeroport. Ce s-a făcut acolo? Zero. Absolut zero. Este o rușine”, a zis Adrian Zuckerman la DC News.

„Se creează acum o bancă numită DSRB, Defense, Security and Resilience Bank, care va finanța anumite companii. Nu va fi doar o bancă europeană, ci o bancă internațională, similară Băncii Mondiale, unde statele contribuie cu capital și devin acționari. Printre țările implicate deja se numără Canada, Luxemburg, România și alte state, în total aproximativ 12 până acum. Se așteaptă aderarea Italiei și a altor țări europene, pentru a consolida această structură financiară care ar urma să sprijine dezvoltarea companiilor din domeniul apărării, astfel încât acestea să poată produce și livra mai rapid”, a mai zis Adrian Zuckerman la DC News.

Mai multe detalii, aici:

CITEȘTE ȘI: EXCLUSIV Statul român își sabotează proiectele strategice - 13 ani pentru ce ar fi trebuit să dureze 2. Zuckerman: Nu s-au terminat hoțiile, influența rusească și păcălelile 

