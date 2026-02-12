€ 5.0934
DCNews Stiri Percheziţii la bărbații care l-au ameninţat cu moartea pe actorul Victor Rebengiuc în decembrie 2024 - Surse
Data publicării: 12:00 12 Feb 2026

Percheziţii la bărbații care l-au ameninţat cu moartea pe actorul Victor Rebengiuc în decembrie 2024 - Surse
Autor: Doinița Manic

imagine cu Victor Rebengiuc Actorul Victor Rebengiuc a fost amenințat după ce a anunţat după primul tur al prezidenţialelor din 2024 că va merge la un miting din Piaţa Victoriei. Foto: Agerpres

Doi bărbați care l-au ameninţat cu moartea pe actorul Victor Rebengiuc în decembrie 2024 sunt vizați astăzi de percheziții.

Procurorii Parchetului General şi poliţişti de la Serviciul de Investigaţii Criminale Central efectuează, joi, percheziţii la locuinţele a doi bărbaţi din Bucureşti, acuzaţi că l-au ameninţat cu moartea pe Victor Rebengiuc în decembrie 2024,  au declarat surse judiciare pentru Agerpres. Indivizii l-ar fi amenințat pe Rebengiuc după ce actorul a anunţat după primul tur al prezidenţialelor din 2024 că va merge la un miting din Piaţa Victoriei.

VEZI ȘI: Marele actor Victor Rebengiuc, trimis la circ: Țipa întruna la mine, ea a demolat tot. ”Cine te-a învățat să faci așa? Să nu te mai văd!”

"În cursul zilei de astăzi, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Secţiei de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, a fost pus în executare un mandat de percheziţie domiciliară, în municipiul Bucureşti, la adresa a doi suspecţi, într-o cauză penală având ca obiect săvârşirea infracţiunii de ameninţare. Din probatoriul administrat până în prezent în cauză a rezultat că, la data de 5 decembrie 2024, după ce persoana vătămată şi-ar fi anunţat participarea, în aceeaşi zi, la o manifestaţie civică organizată în Piaţa Universităţii, exprimându-şi public opţiunea de vot, aceasta ar fi primit, prin intermediul mesageriei unei platforme de socializare, un mesaj de ameninţare transmis de utilizatorul unui cont. Ameninţarea viza săvârşirea unei infracţiuni grave, respectiv lovirea cu un topor la nivelul zonei vitale a capului, fapt de natură a crea persoanei vătămate o stare de temere", a anunţat joi Parchetul General.

Mesajul de amenințare primit de actorul Victor Rebengiuc în 2024

În 2024, actorul Victor Rebengiuc ar fi primit următorul mesaj de ameninţare pe reţelele sociale: "Eşti un boşorog (...) depăşit, nociv şi bolnav de comunism. (...) Lăsaţi-ne în pace, să votăm pe cine vrem, să votam şi pe cine e normal să votăm, altfel băgăm toporul în capetele alea seci".

De altfel, actorul Victor Rebengiuc a povestit în decembrie 2024, în faţa a mii de oameni adunaţi la un miting din Piaţa Universităţii, că a fost ameninţat cu moartea, din cauza candidatului Călin Georgescu.

"Mă bucur să văd că aţi înţeles ceea ce trebuie făcut pentru ca viaţa noastră să continue în libertatea asta pe care o cereţi cu atâta putere şi pentru care va trebui să votăm duminică. Contrar ameninţărilor pe care le-am primit chiar astăzi, o ameninţare 'cu topoare în cap' şi voi fi linşat şi rămăşiţele mele sângerânde vor fi călcate în picioare. Asta mi s-a spus. Nu mai găsesc mesajul, a fost şters. Contrar acestor mesaje şi ameninţări, duminică am să repet votul pe care l-am dat acum două săptămâni şi am să votez din nou pe Elena Lasconi", spunea atunci actorul în faţa oamenilor.

Victor Rebengiuc
actor
amenintare cu moartea
perchezitii
alegeri prezidentiale 2014
