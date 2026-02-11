€ 5.0914
DCNews Stiri Ford a pierdut 8,2 miliarde de dolari din cauza efectelor taxelor vamale americane şi restructurărilor
Data publicării: 10:28 11 Feb 2026

Ford a pierdut 8,2 miliarde de dolari din cauza efectelor taxelor vamale americane şi restructurărilor
Autor: Doinița Manic

Imagine cu sigla Ford Deși Ford a înregistrat pierderi de 8,2 miliarde de dolari, veniturile s-au situat la 187,3 miliarde de dolari. Foto: Pixabay

Ford raportează pierderi semnificative, în urma efectelor taxelor vamale americane şi a restructurării diviziei de vehicule electrice.

Gigantul auto Ford a înregistrat anul trecut pierderi nete de 8,2 miliarde de dolari, pe fondul restructurării diviziei de vehicule electrice (EV), a incendiului care a afectat unul din furnizorii săi de aluminiu şi a taxelor vamale americane, transmite Agerpres. Între timp, veniturile Ford s-au situat la 187,3 miliarde de dolari, potrivit DPA şi Xinhua.

Detalii despre pierderile înregistrate de Ford

În trimestrul patru din 2025, pierderile nete s-au situat la 11,1 miliarde de dolari, cea mai slabă performanţă trimestrială începând din 2008, în timp ce vânzările au scăzut în ritm anual cu 5%, la 45,9 miliarde de dolari, a anunţat marţi producătorul auto american. În trimestrul patru din 2024, Ford raportase un profit de 1,8 miliarde de dolari.

Divizia de vehicule electrice a înregistrat o pierdere operaţională de 1,2 miliarde de dolari, în ultimele trei luni din 2025, în timp ce maşinile cu motoarele cu combustie au adus Ford un profit operaţional de 727 milioane de dolari, iar divizia de vehicule comerciale, un profit operaţional de 1,2 miliarde de dolari.

Ford se va concentra pe mașinile hirbride

Principalii producători auto americani, General Motors, Ford şi Stellantis, au investit miliarde de dolari pentru a-şi extinde gama de vehicule electrice, după succesul tesla. Totuși, Ford, în viitor, intenţionează să se concentreze mai mult pe modelele hibride.

Gigantul auto a anunţat că va înregistra deprecieri de active în valoare de 19,5 miliarde de dolari şi va reduce gama de vehicule electrice, cel mai dramatic exemplu de până acum al retragerii industriei de pe acest segment, ca răspuns la politicile administraţiei Trump şi la cererea redusă de EV.

Modelele Ford care vor dispărea de pe piață

Compania cu sediul în Dearborn, Michigan, a informat că nu va mai produce camioneta electrică F-150 Lightning dar va fabrica o versiune a unui vehicul hibrid numit EREV, care foloseşte un generator alimentat cu gaz pentru reîncărcarea bateriei. De asemenea, Ford renunţă la următoarea generaţie de camioane electrice T3 şi la planificatele vehicule comerciale uşoare electrice.

În schimb, producătorul auto american se va concentra pe modele pe benzină şi pe cele hibride, urmând să facă mii de angajări, chiar dacă în viitorul apropiat va concedia unii angajaţi de la fabrica de baterii din Kentucky.

Compania se aşteaptă ca mixul său global de modele hibride, vehicule electrice cu autonomie sporită şi cele alimentate cu baterii să ajungă la 50% până în 2030, de la 17% în prezent. Deprecierile de active în valoare de 19,5 miliarde de dolari vor fi incluse în rezultatele raportate în trimestrul patru din 2025, în 2026 şi în 2027. Aproximativ 8,5 miliarde de dolari sunt legate de renunţarea la modelele EV planificate, iar aproximativ şase miliarde de dolari de desfiinţarea societăţii mixte cu producătorul de baterii sud-coreean SK On.

Totodată, important de menționat este că pentru 2026, Ford intenţionează să folosească o nouă platformă pentru a produce vehicule electrice accesibile, cu preţuri începând de la 30.000 dolari.

