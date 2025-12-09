Alunecări de teren pe Drumul Expres Craiova - Pitești. Malurile de susținere au început să o ia la vale / foto în articol

Pe Drumul Expres Craiova - Pitești au apărut în ultimele zile mai multe alunecări de teren, în urma precipitațiilor abundente. Umiditatea excesivă acumulată în sol a slăbit stabilitatea taluzurilor, iar pământul a început să alunece în mai multe zone ale tronsonului 4, între Slatina și Pitești, scrie Slatinata.

Problemele au fost observate de șoferii care au circulat pe drum în această perioadă și imediat au alertat autoritățile. Având în vedere că vorbim de o șosea de mare viteză, fenomenul ar putea pune în pericol siguranța rutieră în zonă.

Autoritățile au mers în teren și, potrivit primelor evaluări, cauza principală a alunecărilor este saturarea solului cu apă, după o perioadă lungă de ploi neîntrerupte. Straturile de pământ vegetal de pe marginea drumului au cedat, fiind împinse spre baza taluzurilor de presiunea apei acumulate.

De asemenea, autoritățile au transmis că fenomenul este unul de suprafață și nu afectează structura de rezistență a șoselei. Cu toate acestea, zonele afectate necesită intervenții rapide pentru a preveni extinderea alunecărilor.

CITEȘTE ȘI - Vot istoric: Autostrada care l-a dus pe Ciolacu direct la CJ Buzău

Drumul este în garanție. Constructorul va interveni pentru remedierea problemelor

După apariția imaginilor și sesizărilor făcute de participanții la trafic, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a notificat constructorul responsabil de execuția tronsonului 4, inaugurat în vara acestui an și aflat în perioada de garanție.

„Este vorba de alunecarea solului vegetal pus pe taluzul rampei. Pământul vegetal are rolul de înierbare a taluzului, fără afectarea structurii părții carosabile. Nu au fost constatate pierderi ale stabilității drumului sau tasări”, a precizat Cristian Tudor, purtătorul de cuvânt al DRDP Craiova.

„Siguranța participanților la trafic nu este pusă în pericol, nu a fost nevoie de instituirea niciunei restricții”, a adăugat el.

Deși constructorul a fost notificat, acesta nu poate interveni eficient cât timp solul este excesiv de umed. Utilajele nu pot stabiliza terenul atâta vreme cât plouă, iar lucrările riscă să fie compromise dacă sunt începute prematur.

Până la remedierea completă a taluzurilor, echipele DRDP Craiova supraveghează zona continuu, pentru a preveni riscurile și pentru a interveni rapid dacă situația se agravează. Dacă precipitațiile vor continua, există șansa ca alunecările să se extindă, motiv pentru care autoritățile îndeamnă șoferii la prudență sporită. FOTO: captură video