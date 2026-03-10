SKB Group. Industria de apărare din România prinde viteză: 200.000 mp de capacități industriale și 1.500 de angajați

Andrei Scobioală a prezentat dimensiunea grupului și rolul pe care îl are în proiectele din industria de apărare. El a zis că Automecanica face parte din SKB Group, care operează mai multe unități de producție în România.

„Noi suntem grupul SKB, din care face parte și Automecanica. Avem 200.000 de metri pătrați de spații, în patru orașe din România, unde operăm fabrici și unde lucrează peste 1.500 de oameni. Într-adevăr, suntem foarte cunoscuți pentru proiectul pe care îl derulăm împreună cu Otokar, programul ATBTU, care a început în 2024 și care se va desfășura la Automecanica din Mediaș. Suntem, într-un fel, acel exemplu de tandem între partenerul tehnologic și partenerul local, iar scopul programului este realizarea acelui transfer de tehnologie despre care s-a vorbit atât de mult.

Vă pot spune că este un proces mult mai elaborat decât am crezut la început. În acest moment, Automecanica este pregătită și a trecut prin etapele specifice ale programului. Acestea sunt și încă rămân etapizate în zece puncte specifice care trebuie validate împreună cu clientul final, Ministerul Apărării Naționale.

Putem spune că am finalizat cu succes mai mult de patru-cinci dintre acestea. Prima etapă a fost să ajungem în punctul în care să realizăm transferul tehnologic legat de mentenanța specifică a vehiculelor care urmau să fie livrate din Turcia. A doua etapă a fost să începem să aducem toate echipamentele la capacitățile de producție din Mediaș, să le instalăm și să le pregătim pentru livrarea către Armata Română. Validăm livrarea către Armata Română, iar apoi urmează etapele specifice de producție, adică creșterea treptată a capacității tehnologice, de la prototip către o creștere productivă, cât mai bine controlată și în conformitate cu programul specific”, a zis Andrei Scobioală, director General SKB Group.

Vedeți aici evenmentul: