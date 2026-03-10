€ 5.0955
|
$ 4.3795
|

Subcategorii în Economie

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0955
|
$ 4.3795
 
DCNews Economie SKB Group. Industria de apărare din România prinde viteză: 200.000 mp de capacități industriale și 1.500 de angajați
Data actualizării: 18:34 10 Mar 2026 | Data publicării: 18:15 10 Mar 2026

EXCLUSIV SKB Group. Industria de apărare din România prinde viteză: 200.000 mp de capacități industriale și 1.500 de angajați
Autor: Anca Murgoci

Andrei Scobioală – Director General, SKB Group Andrei Scobioală – Director General, SKB Group

Programul ATBTU derulat în parteneriat cu compania turcă Otokar avansează, iar transferul de tehnologie către fabrica Automecanica din Mediaș este deja în curs, a declarat Andrei Scobioală, directorul general al SKB Group.

Andrei Scobioală a prezentat dimensiunea grupului și rolul pe care îl are în proiectele din industria de apărare. El a zis că Automecanica face parte din SKB Group, care operează mai multe unități de producție în România.

„Noi suntem grupul SKB, din care face parte și Automecanica. Avem 200.000 de metri pătrați de spații, în patru orașe din România, unde operăm fabrici și unde lucrează peste 1.500 de oameni. Într-adevăr, suntem foarte cunoscuți pentru proiectul pe care îl derulăm împreună cu Otokar, programul ATBTU, care a început în 2024 și care se va desfășura la Automecanica din Mediaș. Suntem, într-un fel, acel exemplu de tandem între partenerul tehnologic și partenerul local, iar scopul programului este realizarea acelui transfer de tehnologie despre care s-a vorbit atât de mult.

Vă pot spune că este un proces mult mai elaborat decât am crezut la început. În acest moment, Automecanica este pregătită și a trecut prin etapele specifice ale programului. Acestea sunt și încă rămân etapizate în zece puncte specifice care trebuie validate împreună cu clientul final, Ministerul Apărării Naționale.

Putem spune că am finalizat cu succes mai mult de patru-cinci dintre acestea. Prima etapă a fost să ajungem în punctul în care să realizăm transferul tehnologic legat de mentenanța specifică a vehiculelor care urmau să fie livrate din Turcia. A doua etapă a fost să începem să aducem toate echipamentele la capacitățile de producție din Mediaș, să le instalăm și să le pregătim pentru livrarea către Armata Română. Validăm livrarea către Armata Română, iar apoi urmează etapele specifice de producție, adică creșterea treptată a capacității tehnologice, de la prototip către o creștere productivă, cât mai bine controlată și în conformitate cu programul specific”, a zis Andrei Scobioală, director General SKB Group.

DefenseRomania a organizat, în data de 10 MARTIE 2026, cea de-a doua ediție a DEFENSE ROMANIA SECURITY DIALOGUE 2026 (DSD 26) cu tema: „Europa, Statele Unite și dezvoltarea industriei de apărare. Relația transatlantică și provocările anului 2026”. 

Vedeți aici evenmentul:

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

romania
aparare
razboi
andrei scobioala
defense romania
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 12 minute
Investițiile în apărare nu trebuie să fie doar un cost pentru populație. Cătălin Podaru, director general al Leviatan Group, propunere pentru industrie
Publicat acum 30 minute
UE vrea facturi mai mici la energie. Ce le cere statelor membre
Publicat acum 35 minute
SKB Group. Industria de apărare din România prinde viteză: 200.000 mp de capacități industriale și 1.500 de angajați
Publicat acum 49 minute
Cercetătorii au descoperit o nouă cauză a cancerului de colon, pe fondul creșterii numărului de cazuri în rândul tinerilor
Publicat acum 53 minute
Ambasadorul Ucrainei la București, detalii despre ultimele luni de război contra Rusiei: Ne-am aflat în pragul unei catastrofe / video
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 11 minute
Kremlinul sub tensiune: Apropiații lui Șoigu ar putea declanșa o revoltă. Internetul a fost blocat în centrul Moscovei
Publicat acum 7 ore si 36 minute
Topul politicienilor în care românii au încredere. Nicușor Dan e pe locul 2 - Sondaj INSCOP
Publicat acum 10 ore si 9 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 11: Trump, amenințat direct de Iran / Israelul anunţă lansarea unui "nou val" de atacuri asupra Teheranului
Publicat acum 8 ore si 54 minute
O familie cu un bebeluș de 8 luni nu a avut prioritate în avionul MAE. A primit un răspuns de la Consulat după 10 zile
Publicat acum 10 ore si 21 minute
Iranul îl invită pe Erdogan la discuții după ce NATO a interceptat a doua rachetă deasupra Turciei. ”Vor să semene discordie”
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close