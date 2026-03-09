€ 5.0979
|
$ 4.4111
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0979
|
$ 4.4111
 
DCNews Stiri Prețul carburanților, aproape de 10 lei/litru. Elena Cristian: 70% câștigă statul român. Prețul real, 4 lei!
Data publicării: 14:52 09 Mar 2026

Prețul carburanților, aproape de 10 lei/litru. Elena Cristian: 70% câștigă statul român. Prețul real, 4 lei!
Autor: Tiberiu Vasile

Motorina depășește 2 euro/litru în Germania, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu Foto: Pixabay/ Benzină - motorină

Prețurile la carburanți cresc din nou în România, iar în unele stații tarifele la pompă se apropie deja de pragul de 10 lei pe litru. Analistul Elena Cristian a comentat subiectul.

O nouă scumpire a carburanților se resimte în România. Benzina și motorina au depășit praguri importante în numeroase stații de alimentare din țară, iar în unele cazuri prețul la pompă se apropie chiar de 10 lei pe litru. Sunt cele mai ridicate tarife la carburanți din ultimul deceniu. În cazul benzinei, prețul a crescut cu aproximativ 2,70 lei pe litru față de nivelul din 2015, în timp ce motorina s-a scumpit cu peste 3 lei pe litru în aceeași perioadă. Doar în ultima lună, majorările au fost accelerate. Benzina standard a ajuns la aproximativ 8,22 lei pe litru, iar motorina la 8,59 lei pe litru.

În acest interval, benzina s-a scumpit cu aproximativ 6%, iar motorina cu 7,2%. Pentru șoferi, diferența se vede direct în costul unui plin: unul de benzină este cu circa 23,5 lei mai scump față de luna trecută, iar un plin de motorină costă cu aproape 29 de lei mai mult decât în urmă cu 30 de zile. Autoritățile avertizează că sunt posibile noi creșteri în perioada următoare. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că există cinci scenarii pregătite pentru situația în care prețul carburanților va depăși pragul de 10 lei pe litru. Deocamdată însă nu au fost anunțate măsuri concrete, spre deosebire de alte state europene. Subiectul a fost abordat și de analistul DC Business, Elena Cristian, într-o intervenție la România TV.

"Bogdan Ivan are tot timpul scenarii pe masă, dar le ține doar acolo și atât"

„Și la noi ar putea să facă ceva, dar nu o fac. Vă asigur. În legătură cu scenariile domnului Bogdan Ivan, e important de zis că dânsul are tot timpul scenarii pe masă. Când a fost criza cu Lukoil, a avut și atunci scenarii pe masă. Tot timpul are scenarii pe masă, dar le ține doar acolo și atât. Nu face nimic cu ele. Pe scurt, paradoxul este că, deși România este al treilea cel mai mare producător de țiței din UE, românii plătesc de 3 ori mai mult la pompă decât șoferii din țări care importă aproape tot strictul necesar, precum Spania, Austria, Suedia și așa mai departe. De ce spun că e problema statutului românilor exclusiv? Știu, o să iasă acum reprezentanții guvernului să strige „aoleu, e război! e nenorocire”.

"Ba da, domnilor, aveți ce face"

Ei ne spun că nu au ce să facă, dar au. Ne mint! Ba da, domnilor, aveți ce face. În acest moment, 70% din prețul la pompă este din taxe, accize și TVA. Prețul ar trebui să fie undeva pe la 4 lei. Cine câștigă acum din toată această criză? Statul român! Statul român ia 70% din cei 10 lei, cât vor fi benzina și motorina în perioada următoare, și se vor duce la bugetul de stat. Deci, dacă cineva poate face ceva în această criză, sunt chiar ei. Media Uniunii este undeva la 50%, iar România este cu mult peste medie, la 70%. De altfel, este și lider cu o astfel de medie mult prea mare, care lovește populația. Deci, dacă cineva trebuie să facă ceva, acela este Guvernul României, care ar trebui să se întâlnească de urgență și să ia o decizie pe taxele de la combustibil. Nu vor face asta. Vom plăti aceste taxe foarte mari, Guvernul va încasa în continuare mulți bani de pe spatele românilor și vor da vina pe voi, pe criza externă, pe ce se întâmplă în acest moment. Ei mizează pe faptul că românii nu sunt informați, deși informația este publică și poate fi consultată de oricine”, a explicat Elena Cristian, analist DC Business.

CITEȘTE ȘI: Prețurile la benzină și motorină au explodat. Ce s-a întâmplat, de fapt. Nu e vorba de război

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

acest articol reprezintă o opinie
razboi
benzina
motorina
guvernul bolojan
elena cristian
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 19 minute
Cine e primarul de la PNL Cluj, condamnat după ce a „finalizat” un parc doar pe hârtie
Publicat acum 21 minute
Prețul carburanților, aproape de 10 lei/litru. Elena Cristian: 70% câștigă statul român. Prețul real, 4 lei!
Publicat acum 39 minute
A doua rachetă trasă din Iran, interceptată de NATO deasupra Turciei
Publicat acum 43 minute
Povestea pensionarului special care a fost informatorul Securității timp de 14 ani. Cariera pe care i-au inventat-o pentru pensie
Publicat acum 54 minute
A început curățenia de primăvară în Sectorul 4! În paralel, se derulează și programul de reparații locale, dar și cel de mentenanță a mobilierului urban
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 6 ore si 38 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 10: Iranul atacă din nou Turcia, membru NATO/ Cinci fotbaliste iraniene caută azil în Australia
Publicat acum 3 ore si 53 minute
Sorin Grindeanu, către Lia Olguța Vasilescu: Cine a hotărât că intrăm în coaliție, hotărăște și să ieșim
Publicat acum 5 ore si 58 minute
Ce se întâmplă cu Alina Mădălina, după ce a fost internată la Psihiatrie și fiica i-a fost luată de statul german
Publicat acum 5 ore si 12 minute
Horoscopul primăverii 2026 pentru Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești
Publicat acum 6 ore si 34 minute
Horoscop 9 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close