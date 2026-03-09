Prețul carburanților, aproape de 10 lei/litru. Elena Cristian: 70% câștigă statul român. Prețul real, 4 lei!

O nouă scumpire a carburanților se resimte în România. Benzina și motorina au depășit praguri importante în numeroase stații de alimentare din țară, iar în unele cazuri prețul la pompă se apropie chiar de 10 lei pe litru. Sunt cele mai ridicate tarife la carburanți din ultimul deceniu. În cazul benzinei, prețul a crescut cu aproximativ 2,70 lei pe litru față de nivelul din 2015, în timp ce motorina s-a scumpit cu peste 3 lei pe litru în aceeași perioadă. Doar în ultima lună, majorările au fost accelerate. Benzina standard a ajuns la aproximativ 8,22 lei pe litru, iar motorina la 8,59 lei pe litru.

În acest interval, benzina s-a scumpit cu aproximativ 6%, iar motorina cu 7,2%. Pentru șoferi, diferența se vede direct în costul unui plin: unul de benzină este cu circa 23,5 lei mai scump față de luna trecută, iar un plin de motorină costă cu aproape 29 de lei mai mult decât în urmă cu 30 de zile. Autoritățile avertizează că sunt posibile noi creșteri în perioada următoare. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că există cinci scenarii pregătite pentru situația în care prețul carburanților va depăși pragul de 10 lei pe litru. Deocamdată însă nu au fost anunțate măsuri concrete, spre deosebire de alte state europene. Subiectul a fost abordat și de analistul DC Business, Elena Cristian, într-o intervenție la România TV.

"Bogdan Ivan are tot timpul scenarii pe masă, dar le ține doar acolo și atât"

„Și la noi ar putea să facă ceva, dar nu o fac. Vă asigur. În legătură cu scenariile domnului Bogdan Ivan, e important de zis că dânsul are tot timpul scenarii pe masă. Când a fost criza cu Lukoil, a avut și atunci scenarii pe masă. Tot timpul are scenarii pe masă, dar le ține doar acolo și atât. Nu face nimic cu ele. Pe scurt, paradoxul este că, deși România este al treilea cel mai mare producător de țiței din UE, românii plătesc de 3 ori mai mult la pompă decât șoferii din țări care importă aproape tot strictul necesar, precum Spania, Austria, Suedia și așa mai departe. De ce spun că e problema statutului românilor exclusiv? Știu, o să iasă acum reprezentanții guvernului să strige „aoleu, e război! e nenorocire”.

"Ba da, domnilor, aveți ce face"

Ei ne spun că nu au ce să facă, dar au. Ne mint! Ba da, domnilor, aveți ce face. În acest moment, 70% din prețul la pompă este din taxe, accize și TVA. Prețul ar trebui să fie undeva pe la 4 lei. Cine câștigă acum din toată această criză? Statul român! Statul român ia 70% din cei 10 lei, cât vor fi benzina și motorina în perioada următoare, și se vor duce la bugetul de stat. Deci, dacă cineva poate face ceva în această criză, sunt chiar ei. Media Uniunii este undeva la 50%, iar România este cu mult peste medie, la 70%. De altfel, este și lider cu o astfel de medie mult prea mare, care lovește populația. Deci, dacă cineva trebuie să facă ceva, acela este Guvernul României, care ar trebui să se întâlnească de urgență și să ia o decizie pe taxele de la combustibil. Nu vor face asta. Vom plăti aceste taxe foarte mari, Guvernul va încasa în continuare mulți bani de pe spatele românilor și vor da vina pe voi, pe criza externă, pe ce se întâmplă în acest moment. Ei mizează pe faptul că românii nu sunt informați, deși informația este publică și poate fi consultată de oricine”, a explicat Elena Cristian, analist DC Business.

CITEȘTE ȘI: Prețurile la benzină și motorină au explodat. Ce s-a întâmplat, de fapt. Nu e vorba de război