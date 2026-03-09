€ 5.0979
DCNews Politica Sorin Grindeanu, către Lia Olguța Vasilescu: Cine a hotărât că intrăm în coaliție, hotărăște și să ieșim
Data actualizării: 11:36 09 Mar 2026 | Data publicării: 11:20 09 Mar 2026

Sorin Grindeanu, către Lia Olguța Vasilescu: Cine a hotărât că intrăm în coaliție, hotărăște și să ieșim
Autor: Roxana Neagu

lia olguta vasilescu

Sorin Grindeanu, președintele PSD, a răspuns ce se întâmplă cu PSD la guvernare.

Primarul municipiului Craiova, Lia Olguța Vasilescu, i-a răspuns unui internaut, pe rețelele sociale, că susține ieșirea PSD de la guvernare imediat după adoptarea bugetului de stat în Parlament. 

”Sunt două lucruri separate. Ceea ce am făcut pe canalul meu n-are niciun efect, e doar pentru mine, personal. Am văzut și ceea ce a spus Olguța legat de părerea domniei sale vizavi de pașii pe care ar trebui să-i facă PSD-ul. Am să-i spun și ei, și vă spun și dvs. că, statutar - și Olguța știe treaba asta, lucrurile stau așa: cine a hotărât că intrăm în coaliție, hotărăște și să ieșim. Va fi o decizie nu doar în Consiliul Politic Național, ci și împreună cu Consiliile Politice Județene” a spus Sorin Grindeanu, liderul PSD, într-o conferință de presă, după ședința PSD. 

Anterior, el subliniase ”noi am hotărât intrarea la guvernare într-un for mai larg. Au fost 5000 de colegi. În acel for o să decidem, pentru a fi echivalent”. 

Decizia PSD va fi și în funcție de hotărârea care va fi luată pe buget, dacă va fi susținut sau nu. Totoodată, Sorin Grindeanu a mai spus că în primul rând, evaluarea începe cu miniștrii PSD. 

psd
lia olguta vasilescu
sorin grindeanu
guvernare
coalitie de guvernare
