DCNews Stiri Guvernul își asumă reforma administrației alături de măsurile de relansare economică propuse de PSD (Surse)
Data publicării: 16:56 19 Ian 2026

Guvernul își asumă reforma administrației alături de măsurile de relansare economică propuse de PSD (Surse)
Autor: Tiberiu Vasile

Guvernul își asumă reforma administrației alături de măsurile de relansare economică propuse de PSD (Surse) Guvernul Bolojan / gov.ro

Guvernul își va angaja răspunderea pe reforma administrației, alături de pachetul de măsuri pentru relansarea economiei propus de PSD.

 

Partidele din coaliţia de guvernare au decis în şedinţa de luni că Guvernul îşi va angaja răspunderea pe pachetul de măsuri privind reforma administraţiei împreună cu măsurile de relansare economică propuse de PSD.

Potrivit unor surse politice, Guvernul îşi va angaja răspunderea pe măsurile privind reforma administraţiei la pachet cu măsurile de relansare economică propuse de PSD. Vor fi proiecte de lege separate, la fel ca la angajările de răspundere trecute, ca să nu existe eventuale probleme în cazul în care vreunul dintre pachete va fi contestat la Curtea Constituţională. Încă nu s-a decis data la care Guvernul va merge în Parlament pentru aceste pachete de măsuri.

Bugetul pe 2026.  PSD a insistat să se constituie un comitet special

În ce priveşte bugetul pe 2026, susţin sursele citate, coaliţia a decis să se creeze un comitet din care să facă parte reprezentanţi ai Ministerul Finanţelor, reprezentanţi ai fiecărui partid şi reprezentanţi ai primăriilor de municipii, oraşe şi comune. Sursele menţionează că PSD a insistat să se constituie acest comitet, care va fi coordonat de vicepremierul Tanczos Barna, în care se va stabili cum vor fi distribuite sumele din cotele defalcate de TVA.

La solicitarea preşedinţilor PSD, Sorin Grindeanu, şi UDMR, Kelemen Hunor, în următoarea şedinţă de coaliţie ar urma să fie prezentă ministra de Externe, Oana Ţoiu, care va explica cum s-a ajuns ca România să dea votul pe care l-a dat în COREPER pe Acordul UE- Mercosur, mai susţin sursele, conform Agerpres. 

CITEȘTE ȘI: Polițiști - profesori, reforma perfectă în era Bolojan: Catalogul bate bastonul

coalitie de guvernare
ilie bolojan
psd
reforma administratie
