Elevii olimpici de gimnaziu s-ar putea înscrie la liceu fără susținerea evaluării naţionale din 2026-2027

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a lansat joi în consultare publică proiectul de ordin pentru aprobarea Metodologiei de înscriere în clasa a IX-a, în anul şcolar 2026 - 2027, a elevilor care au obţinut pe parcursul gimnaziului premiul I la etapa naţională a olimpiadelor şcolare organizate şi finanţate de MEC ori premiile I, II sau III la competiţii internaţionale recunoscute de minister.

„Absolvenţii de clasa a VIII-a care au obţinut pe parcursul gimnaziului premiul I la etapa naţională a olimpiadelor şcolare organizate şi finanţate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, premiile I, II sau III, respectiv medalia de aur, argint sau bronz la competiţiile internaţionale recunoscute de Ministerul Educaţiei şi Cercetării se pot înscrie la liceu fără susţinerea evaluării naţionale", prevede proiectul.

Înscrierea se va face într-un singur județ

Potrivit proiectului, absolvenţii care se încadrează în categoriile menţionate anterior pot participa la procesul de înscriere în clasa a IX-a într-un singur judeţ.

Totodată, înscrierea absolvenţilor menţionaţi se realizează pe baza listei privind corespondenţa specificului olimpiadei naţionale/competiţiei internaţionale cu filiera/profilul/ specializarea/domeniul de pregătire profesională la care se face înscrierea.

„Forma finală va fi aprobată în urma analizei feedbackului primit pe adresa de e-mail dedicată consultării publice pentru acest proiect şi după şedinţa Comisiei de Dialog Social de la nivelul Ministerului Educaţiei şi Cercetării", precizează reprezentanţii Ministerului Educaţiei şi Cercetării pe Facebook.

Un sistem similar există deja la admiterea la facultate

Un mecanism asemănător este folosit de mai mulți ani și în învățământul universitar. Multe universități din România oferă admitere fără examen sau punctaje suplimentare candidaților care au obținut premii la olimpiadele naționale sau internaționale. Acest lucru este prevăzut în metodologiile proprii de admitere ale universităților, aprobate anual.

Măsura este gândită pentru a atrage și recompensa performanța academică încă din perioada liceului. Nu există o regulă unică la nivel național pentru toate facultățile:

elevii cu premiul I, II, III sau mențiune la olimpiade naționale pot intra direct la anumite facultăți;

cei cu medalii la olimpiade internaționale sunt aproape întotdeauna admiși fără concurs;

unele universități oferă nota 10 la admitere sau locuri speciale pentru olimpici.

Dacă va fi adoptată, noua metodologie ar extinde acest principiu și la nivelul admiterii la liceu, oferind olimpicilor posibilitatea de a continua studiile fără presiunea Evaluării Naționale.