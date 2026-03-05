Paradoxul generației Z: tot mai mulți bărbați cred că soția trebuie să se supună soțului

Aproape o treime dintre bărbații din generația Z consideră că soția trebuie să se supună soțului, potrivit unui sondaj global realizat pe un eșantion de 23.000 de persoane, care a relevat că tinerii au opinii mai tradiționale despre rolurile de gen decât generațiile mai în vârstă.

O treime (33%) dintre bărbații din generația Z au afirmat, de asemenea, că soțul trebuie să aibă ultimul cuvânt în luarea deciziilor importante, potrivit sondajului realizat în 29 de țări, printre care Marea Britanie, SUA, Brazilia, Australia și India.

Sondajul a constatat că bărbații din generația Z (născuți între 1997 și 2012) erau de două ori mai predispuși decât bărbații din generația baby boom (născuți între 1946 și 1964) să aibă opinii tradiționale cu privire la luarea deciziilor în cadrul căsătoriei, doar 13% dintre bărbații din cohorta mai în vârstă fiind de acord că soția ar trebui să se supună întotdeauna soțului. În rândul femeilor, 18% din generația Z și 6% din generația baby boom au fost de acord.

Persoanele de ambele sexe din Indonezia (66%) și Malaezia (60%) erau cele mai predispuse să fie de acord cu această afirmație, comparativ cu 23% în SUA și 13% în Marea Britanie.

Cercetarea anuală a fost realizată de Ipsos și Institutul Global pentru Leadershipul Femeilor de la King's College London și a relevat o diferență marcantă în convingerile diferitelor generații de bărbați în ceea ce privește rolurile de gen:

Aproape un sfert (24%) dintre bărbații din generația Z consideră că femeile nu ar trebui să pară prea independente sau autonome, comparativ cu 12% dintre bărbații din generația baby boomers.

Diferențe majore între țări

Atitudinile față de normele sexuale diferă, de asemenea, în mod semnificativ între generații, 21% dintre bărbații din generația Z considerând că o „femeie adevărată” nu ar trebui să inițieze niciodată relații sexuale, comparativ cu doar 7% dintre bărbații din generația baby boomers.

Mai mult de jumătate (59%) dintre bărbații din generația Z au spus că se așteaptă ca bărbații să facă prea multe pentru a susține egalitatea, comparativ cu 45% dintre bărbații din generația baby boom. În cazul femeilor, proporțiile au fost de 41% și, respectiv, 30%.

În ciuda faptului că sunt cei mai înclinați să creadă că o femeie nu ar trebui să pară prea independentă sau autonomă, bărbații din generația Z sunt și cei mai înclinați să creadă că femeile cu o carieră de succes sunt mai atractive pentru bărbați, 41% dintre ei fiind de acord cu această afirmație.

Prof. Heejung Chung, directorul Institutului Global pentru Leadershipul Femeilor și liderul cercetării, a spus că există unele semne încurajatoare care arată că sprijinul pentru egalitatea de gen rămâne puternic, cum ar fi acordul că ar trebui să existe mai multe femei în guvern.

Însă, atunci când au fost disponibile date comparabile, acestea au sugerat că opiniile deveneau mai tradiționale. În 2019, 42% dintre oameni la nivel global au afirmat că drepturile femeilor au avansat suficient în țara lor, comparativ cu 52% în prezent. În Marea Britanie, acest lucru a echivalat cu o creștere de 12 puncte procentuale.

„Cred că există multe nemulțumiri, multă teamă că bărbații își vor pierde pozițiile sociale”, a spus Chung. „Și există un vid care este umplut cu retorică și voci care încearcă să-i îndrepte pe tinerii bărbați împotriva egalității de gen, împotriva tinerelor femei, împotriva migranților.”

Tinerii, mai conservatori decât generațiile mai vechi

Rezultatele sondajului au sugerat, de asemenea, că bărbații din generația Z au așteptări mai tradiționale în ceea ce privește propriul comportament și alegerile lor, de exemplu:

Treizeci la sută dintre bărbații din generația Z considerau că bărbații nu ar trebui să spună „te iubesc” prietenilor lor, comparativ cu 20% dintre bărbații din generația baby boom și 21% dintre femeile din generația Z.

Douăzeci și unu la sută dintre bărbații din generația Z considerau că bărbații care participau la îngrijirea copiilor erau mai puțin masculini decât cei care nu o făceau, comparativ cu 8% dintre bărbații din generația baby boom și 14% dintre femeile din generația Z.

Ambele sexe considerau că femeile au mai multe opțiuni în ceea ce privește întâlnirile și relațiile (22%), rolurile în gospodărie (24%) și hainele pe care le pot purta (34%), în timp ce bărbații erau considerați a avea mai multe opțiuni în ceea ce privește hobby-urile (18%) și locurile de muncă (39%).

Julia Gillard, președinta Institutului Global pentru Leadershipul Femeilor și fostă prim-ministră australiană, a declarat că rezultatele sunt îngrijorătoare.

„Nu numai că mulți bărbați din generația Z au așteptări limitative față de femei, dar se și închid singuri în norme restrictive de gen. Trebuie să continuăm să facem mai mult pentru a disipa ideea unui joc cu sumă zero în care femeile sunt singurele beneficiare ale unei lumi egale din punct de vedere al genului”, a spus ea.

Nemulțumiri și temeri în rândul tinerilor bărbați

Chung a afirmat că și factorii economici pot juca un rol important.

„În generațiile anterioare, bărbații puteau, în termeni sociologici, să-și exprime masculinitatea prin rolul de întreținător al familiei, prin contribuțiile financiare, prin achiziționarea unei case, prin rolul de protector și întreținător. Pentru tinerii din întreaga lume, aceste oportunități sunt din ce în ce mai greu de obținut. Așadar, ei simt că au pierdut aceste oportunități și nu li s-au oferit noțiuni pozitive și diverse despre masculinitate”.

Datele au relevat o discrepanță între ceea ce oamenii credeau personal despre rolurile de gen în cadrul familiei și ceea ce credeau că așteaptă societatea.

În Marea Britanie, doar 14% dintre oameni considerau personal că femeile ar trebui să își asume cea mai mare parte a responsabilității pentru îngrijirea copiilor, dar 43% au spus că se așteaptă ca femeile să fie responsabile în mare parte sau în totalitate.