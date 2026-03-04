€ 5.0959
|
$ 4.3800
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0959
|
$ 4.3800
 
DCNews Stiri Misiune unică a celebrului avion F-35I „Adir” în războiul cu Iranul. E prima dată în istorie când se întâmplă așa ceva / video
Data publicării: 12:16 04 Mar 2026

Misiune unică a celebrului avion F-35I „Adir” în războiul cu Iranul. E prima dată în istorie când se întâmplă așa ceva / video
Autor: Ioan-Radu Gava

avion f35 in zbor

Un avion de luptă F-35I al Forțelor Aeriene Israeliene a reușit să doboare în premieră un avion de vânătoare iranian (YAK-130).

Forțele de Apărare Israeliene (IDF) anunță, într-o postare pe X, o misiune unică pe care celebrul avion F-35I „Adir”, varianta israeliană a F-35 Lightning II, a reușit-o în războiul împotriva Iranului.

Aeronava a reușit să doboare, în premieră, „un avion de vânătoare iranian (YAK-130) deasupra cerului Teheranului“.

„Un avion puternic (F35I) al Forțelor Aeriene Israeliene a doborât recent un avion de vânătoare iranian (YAK-130) deasupra cerului Teheranului.

Aceasta este prima doborâre din lume a unui avion de vânătoare cu echipaj uman de către un F-35“, au transmis, pe X, Forțele de Apărare a Israelului.

CITEȘTE ȘI                -                EXCLUSIV Cum reușesc cetățenii din Israel să facă față atacurilor Iranului: Dezvăluiri emoționante ale unui român stabilit lângă Tel Aviv

F-35I este bazat pe modelul F-35A (varianta convențională pentru decolare/aterizare), dar are modificări speciale pentru Forțele Aeriene Israeliene.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

israel
iran
razboi
f35
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 18 minute
Motorina depășește 2 euro/litru în Germania, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu
Publicat acum 57 minute
Misiune unică a celebrului avion F-35I „Adir” în războiul cu Iranul. E prima dată în istorie când se întâmplă așa ceva / video
Publicat acum 58 minute
Reacția UE, după amenințările lui Trump la adresa Spaniei
Publicat acum 1 ora si 2 minute
Analfabetismul funcțional pornește de acasă. Herjeu: „Nivelul cu care un copil intră în școală este deja foarte scăzut”
Publicat acum 1 ora si 21 minute
Spania spune "Nu războiului" în conflictul din Orientul Mijlociu
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 4 ore si 15 minute
Cine l-a eliminat, de fapt, pe ayatollahul Ali Khamenei. Americanii dau din casă
Publicat acum 4 ore si 2 minute
Cine e Mojtaba Khamenei, posibil nou lider suprem al Iranului. Ar încălca o tradiție veche de 47 de ani
Publicat acum 4 ore si 53 minute
Horoscop 4 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 4 ore si 56 minute
Donald Trump îi spulberă orice speranță prințului moștenitor Reza Pahlavi. Ce fel de lider „ar fi mai potrivit” pentru Iran / video
Publicat acum 4 ore si 46 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 5: Cine va conduce Iranul? Adunarea Experților se pregătește să aleagă liderul
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close