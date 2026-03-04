Misiune unică a celebrului avion F-35I „Adir” în războiul cu Iranul. E prima dată în istorie când se întâmplă așa ceva / video

Un avion de luptă F-35I al Forțelor Aeriene Israeliene a reușit să doboare în premieră un avion de vânătoare iranian (YAK-130).
Forțele de Apărare Israeliene (IDF) anunță, într-o postare pe X, o misiune unică pe care celebrul avion F-35I „Adir”, varianta israeliană a F-35 Lightning II, a reușit-o în războiul împotriva Iranului.
Aeronava a reușit să doboare, în premieră, „un avion de vânătoare iranian (YAK-130) deasupra cerului Teheranului“.
„Un avion puternic (F35I) al Forțelor Aeriene Israeliene a doborât recent un avion de vânătoare iranian (YAK-130) deasupra cerului Teheranului.
Aceasta este prima doborâre din lume a unui avion de vânătoare cu echipaj uman de către un F-35“, au transmis, pe X, Forțele de Apărare a Israelului.
F-35I este bazat pe modelul F-35A (varianta convențională pentru decolare/aterizare), dar are modificări speciale pentru Forțele Aeriene Israeliene.
