Iranienii primesc mesaje text de amenințare din partea regimului. Apelul conducerii de la Teheran

Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice trimite mesaje text pe telefoanele mobile ale iranienilor, relatează NBC News. Iranienii sunt amenințați și li se spune să nu iasă în stradă, altfel vor suporta consecințele posibilelor demonstrații.

Regimul iranian amenință cetățenii să nu protesteze împotriva guvernării

Unul dintre mesaje text spune transmite: „Oameni lucizi și dragi ai Iranului, dacă observați vreo activitate suspectă împotriva securității - cum ar fi mișcările grupurilor teroriste, transferul de arme și echipamente militare sau propagandă provocatoare și operațiuni psihologice împotriva securității - vă rugăm să o raportați angajaților din cadrul Organizației de Informații IRGC prin intermediul sistemului telefonic 114”.

Un alt mesaj primit de către cetățenii iranieni arată în felul următor: „Cu condoleanțe pentru martiriul Imamului Khamenei și în speranța victoriei Iranului, națiunea eroică este informată că, având în vedere planul inamicului sângeros pentru acțiuni teroriste și revolte stradale ca următor pas după bombardarea anumitor amplasamente militare și de poliție, orice mișcare care perturbă securitatea va fi considerată cooperare directă cu inamicul și va fi întâmpinată cu pumnul ferm al copiilor voștri din cadrul Organizației de Informații IRGC”.

Apelul guvernului iranian vine în contextul mesajelor transmise de președintele american Donald Trump, care a declarat, încă de la începutul conflictului, că este timpul ca populația „să-și ia statul înapoi” și că, doar prin intermediul cetățenilor, regimul actual poate fi înlăturat.

Amintim că, în luna ianuarie, proteste masive împotriva guvernului au izbucnit în Iran, autoritățile blocând accesul populației la Internet pentru mai multe zile. Atunci, aproximativ 30.000 de protestatari ar fi fost uciși de guvernul de la Teheran.

