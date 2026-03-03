Darryl Nirenberg, noul ambasador al SUA, și-a început mandatul. Chirieac: Semnal important pentru țara noastră. Avem motive de optimism

Noul ambasador al Statelor Unite ale Americii la București, Darryl Nirenberg, și-a prezentat scrisorile de acreditare. Acesta a fost primit la Palatul Cotroceni de președintele Nicușor Dan și și-a început astfel mandatul la București.

Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat acest subiect și a explicat că numirea noului ambasador american la București reprezintă un semnal important pentru relațiile bilaterale dintre România și Statele Unite ale Americii. Potrivit acestuia, România a avut o situație mai bună de fiecare dată când republicanii s-au aflat la Washington.

„Este un semnal important pentru țara noastră. Este un ambasador al lui Donald Trump.

Președintele Trump l-a avut în primul mandat, ca ambasador în România, pe Excelența Sa Adrian Zuckerman, care a făcut o treabă excepțională în țara noastră. Dânsul e născut în România, e și cetățean român și cetățean american. Sigur e unul dintre americanii care cunoaște cel mai bine România.

Excelența Sa Darryl Nirenberg, noul ambasador trimis de Donald Trump, se va acomoda și va veni probabil cu un suflu proaspăt în relațiile dintre România și Statele Unite.

Ambasada SUA la București este extrem de importantă. Prin ambasadă se pot dezvolta relațiile din toate punctele de vedere - politic, economic, cultural, sportiv - dacă ambasada este interesată de acest lucru.

Probabil că Excelența Sa Darryl Nirenberg, ca reprezentant al lui Donald Trump, va veni cu un nou curent, acesta al MAGA, al republicanilor.

România a avut mereu o situație mai bună atunci când la Washington s-au aflat republicanii. George W. Bush ne-a invitat în NATO în 2002 și am intrat în 2004. Era tot republican. Și scutul de la Deveselu a fost în următorul mandat 2004-2008... Deci cred că avem motive să fim optimiști”, a spus Bogdan Chirieac la România TV.

Sursa foto: Crișan Andreescu

