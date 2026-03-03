€ 5.0981
DCNews Stiri Darryl Nirenberg, noul ambasador al SUA, și-a început mandatul. Chirieac: Semnal important pentru țara noastră. Avem motive de optimism
Data actualizării: 15:49 03 Mar 2026 | Data publicării: 15:47 03 Mar 2026

Darryl Nirenberg, noul ambasador al SUA, și-a început mandatul. Chirieac: Semnal important pentru țara noastră. Avem motive de optimism
Autor: Elena Aurel

Darryl Nirenberg, noul ambasador al SUA, și-a început mandatul. Chirieac: Semnal important pentru țara noastră. Avem motive de optimism

Noul ambasador al SUA la București și-a început mandatul, iar analistul politic Bogdan Chirieac consideră acest moment un semnal important pentru România.

Noul ambasador al Statelor Unite ale Americii la București, Darryl Nirenberg, și-a prezentat scrisorile de acreditare. Acesta a fost primit la Palatul Cotroceni de președintele Nicușor Dan și și-a început astfel mandatul la București.

Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat acest subiect și a explicat că numirea noului ambasador american la București reprezintă un semnal important pentru relațiile bilaterale dintre România și Statele Unite ale Americii. Potrivit acestuia, România a avut o situație mai bună de fiecare dată când republicanii s-au aflat la Washington. 

„Este un semnal important pentru țara noastră. Este un ambasador al lui Donald Trump.

Președintele Trump l-a avut în primul mandat, ca ambasador în România, pe Excelența Sa Adrian Zuckerman, care a făcut o treabă excepțională în țara noastră. Dânsul e născut în România, e și cetățean român și cetățean american. Sigur e unul dintre americanii care cunoaște cel mai bine România.

Excelența Sa Darryl Nirenberg, noul ambasador trimis de Donald Trump, se va acomoda și va veni probabil cu un suflu proaspăt în relațiile dintre România și Statele Unite.

Ambasada SUA la București este extrem de importantă. Prin ambasadă se pot dezvolta relațiile din toate punctele de vedere - politic, economic, cultural, sportiv - dacă ambasada este interesată de acest lucru.

Probabil că Excelența Sa Darryl Nirenberg, ca reprezentant al lui Donald Trump, va veni cu un nou curent, acesta al MAGA, al republicanilor.

România a avut mereu o situație mai bună atunci când la Washington s-au aflat republicanii. George W. Bush ne-a invitat în NATO în 2002 și am intrat în 2004. Era tot republican. Și scutul de la Deveselu a fost în următorul mandat 2004-2008... Deci cred că avem motive să fim optimiști”, a spus Bogdan Chirieac la România TV. 

VEZI ȘI: Ambasada SUA la București, anunț după venirea E.S. Darryl Nirenberg în România

Sursa foto: Crișan Andreescu

Sursa foto: Crișan Andreescu

Nicusor Dan și Darryi Nirenberg; Sursa foto: Crișan Andreescu

Sursa foto: Crișan Andreescu

Nicusor Dan și Darryi Nirenberg; Sursa foto: Crișan Andreescu

Sursa foto: Crișan Andreescu

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Darryl Nirenberg
sua
bogdan chirieac
donald trump
MAGA
ambasada sua la bucuresti
nicusor dan
