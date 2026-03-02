€ 5.0972
DCNews Stiri Donald Trump, dezvăluiri despre conflictul din Iran
Data actualizării: 18:57 02 Mar 2026 | Data publicării: 18:12 02 Mar 2026

Donald Trump, dezvăluiri despre conflictul din Iran
Autor: Iulia Horovei

Trump-Agerpres Președintele american Donald Trump. Foto: Agerpres

Președintele american Donald Trump va face declarații la Casa Albă, astăzi, 2 martie, despre conflictul din Iran.

UPDATE: „Astăzi, Armata SUA continuă operațiunile pe scară largă în Iran”, a spus Donald Trump, luni seară.

Trump: „Vom distruge capacitățile balistice ale Iranului”

„După ce am exterminat programul nuclear în operațiunea din urmă cu cateva luni, am cerut Iranului să nu mai dezvolte uraniu. Nu mai puteau folosi bazele distruse, dar au ignorat avertizările noastre.

Regimul iranian își consolida, dramatic chiar, dezvoltarea de arme nucleare.

Aveau capacitatea de a lovi atât bazele noastre din regiune, dar și pe cele europene din apropiere. Eforturile erau sa acopere demersurile de a-și reface capacitatea nucleară, desi le-am interzis acest lcuru. 

Toată lumea ne-a susținut, dar nu spuneau asta.

Regimul iranian era o amenințare pentru SUA, pentru întreaga lume.

Vom distruge capacitățile balistice ale Iranului. Vedem că au o capacitate din ce în ce mai mică, de la oră la oră. Ei se îndreptau către obținerea armamentului nuclear.

Ne-am propus să ucidem conducerea militară din Iran în patru săptămâni, dar am reușit acest lucru înainte cu o oră. Suntem înaintea programului”, a spus Donald Trump despre conflictul din Iran.

UPDATE: Înaintea declarațiilor, președintele american Donald Trump participă la o ceremonie de acordare a Medaliei de Onoare.

UPDATE: Întreaga planetă are ochii ațintiți pe președintele american Donald Trump, dar declarațiile acestuia întârzie să apară, în această seară, la Casa Albă. Vom reveni de îndată cu noi informații.

Citește și: Donald Trump: Nici măcar nu am început să-i lovim puternic/ Conflictul SUA, Israel vs. Iran, 2 martie - live text

 

Știre inițială

Înainte de a oferi mai multe declarații în această seară, începând cu ora 18:00, Donald Trump a dezvăluit câteva informații despre conflictul din Iran într-un interviu pentru CNN.

„Nici măcar nu am început să-i lovim puternic. Marele val nici măcar nu a avut loc. Cel mare vine în curând”, a spus Trump despre operațiunea militară din Iran.

Revenim cu detalii...

donald trump
iran
sua
