Ce poate face România pentru Israel, după izbucnirea conflictului cu Iran

"Pentru noi, este important ca România să fie de partea noastră în Europa. Pentru că sunt puţine ţări în Europa care sunt de partea noastră. Deşi în ultima vreme au început să apară tot mai multe ţări europene care ne înţeleg, care înţeleg că luptăm pentru existenţa noastră. Asta e important pentru noi, ca România să ne sprijine în discuţiile europene sau de la ONU. Asta vrea şi Benjamin Netanyahu. Altfel, toate legăturile economice, tehnologice, de apărare, sunt colosale, foarte bune.

E important pentru noi să avem o mână care se ridică pentru noi, nu împotriva noastră. Pentru că la ONU tot timpul noi suntem de vină", a declarat dr. Herman Berkovits la interviurile DC News.

Ambasadorul Israelului la ONU, Danny Danon, l-a acuzat de ipocrizie pe secretarul general al ONU, Antonio Guterres, şi pe statele membre care au condamnat sâmbătă atacul comun americano-israelian asupra Iranului, informează EFE.

"Din păcate, am auzit condamnări din partea unor membri ai acestui Consiliu şi din partea secretarului general al ONU. Aceasta este ipocrizie. Ştim cu toţii de unde a început cu adevărat escaladarea", a declarat Danon presei.

Reprezentantul israelian a vorbit cu câteva minute înainte de reuniunea Consiliului de Securitate, convocată în sesiune de urgenţă din cauza atacurilor americane şi israeliene asupra Iranului, care au început sâmbătă dimineaţa devreme.

"Când un regim scandează 'Moarte Israelului, moarte Americii', o luăm în serios, îl credem şi acţionăm", a declarat el.

Ambasadorul israelian nu a oferit însă detalii cu privire la moartea liderului suprem israelian, ayatollahul Ali Khamenei, sugerată de preşedintele Donald Trump, şi de prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu.

"Vom continua să-i atacăm pe liderii regimului radical şi să facem tot ce este necesar pentru a crea condiţiile potrivite pentru un nou viitor pentru poporul iranian şi stabilitatea regiunii", a declarat el.

"Obiectivele noastre sunt clare: în primul rând, să eliminăm ameninţarea imediată reprezentată de regimul iranian. În al doilea rând, să dezmembrăm programul său nuclear. În al treilea rând, să distrugem capacitatea sa de producţie de rachete balistice. În al patrulea rând, să neutralizăm ameninţările navale. În al cincilea rând, să destructurăm reţeaua teroristă", a afirmat el, conform Agerpres.