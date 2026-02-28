Bogdan Chirieac - Traian Băsescu, concluzii după prima zi de conflict între SUA, Israel şi Iran. Comparaţie cu invazia lui Putin din Ucraina. Cât va dura conflictul

"Suntem într-o situaţie foarte dificilă cu toţii în acest moment. Atacul declanşat împotriva Iranului în această dimineaţă are câteva hibe majore. Cea mai importantă este că SUA nu au încercat să formeze o coaliţie împotriva unui regim care constituie un pericol. O armă nucleară în mâinile Iranului ar putea reprezenta un pericol", a declarat Bogdan Chirieac la România TV, în emisiunea moderată de Andreea Creţulescu.

Traian Băsescu a transmis un mesaj care îndeamnă la calm şi a spus că eliminarea ayatollahului Ali Khamenei este un obiectiv secundar.

"Suntem într-un conflict regional şi, foarte probabil, şi SUA şi China vor face eforturi ca zona de cuprindere să nu se extindă. Vreau să cred că va rămâne la nivel de conflict regional. Nu cred într-o declanşare a celui de-al Treilea Război Mondial.

Cred că ayatollahul este în momentul de faţă o miză secundară. Cred că marea problemă pe care o au şi americanii şi Israelul este distrugerea facilităţilor nucleare. Schimbarea ayatollahului nu înseamnă neapărat şi schimbarea regimului, care e foarte puternic în Iran şi, foarte probabil, se va menţine, cu sau fără ayatollah", a declarat Traian Băsescu.

Ce efecte produce conflictul din Orientul Mijlociu

Întrebat de Andreea Creţulescu ce efecte va avea conflictul dintre SUA, Israel şi Iran, Traian Băsescu a spus că acestea se vor vedea imediat, mai ales din punct de vedere economic.

"Cred că vom vedea mâine dimineaţă, când alimentăm maşinile, consecinţele. Preţul la combustibil, adică. Deocamdată, cel puţin, nu văd o reacţie a OPEC, spre exemplu, care să anunţe creşterea producţiei. O altă consecinţă va fi că Putin va câştiga mai mulţi bani din ţiţeiul pe care reuşeşte să îl vândă, preţurile vor creşte. Ce se întâmplă cetăţenilor vedem toţi. În momentul de faţă sunt restricţionate 5000 de zboruri din lume, care sunt legate de Orientul Mijlociu. Efectele sunt foarte puternice din punct de vedere economic", a mai punctat Traian Băsescu.

Scutul de la Deveselu, explicat. Poate Iranul să atace România?

"Dar aş vrea să clarificăm un lucru. Am tot auzit azi despre Deveselu, ce facem cu Deveselu, ne atacă iranienii că avem scutul. Deveselu este un element dintr-un sistem. Un sistem echivalent se află în Polonia, şi altul, de data asta pe apă, în Portugalia. Sistemul radar de depistare a rachetelor care s-ar îndrepta spre Europa se află în Turcia. Deci ar fi practic imposibilă o lovitură în Europa fără ca sistemele radar să detecteze o astfel de tentativă şi fără să o transmită comandamentelor care să activeze elementele scutului antirachetă din aceste ţări. E foarte greu de lovit teritoriul Europei de către Iran.

La Deveselu, ca şi în Polonia, nu există rachete cu încărcătură nucleară sau încărcătură clasică. Ele sunt construite să lovească rachetele care s-ar îndrepta spre Europa. Lovituri cinetice, nu explozive. Nu există, însă, niciun risc din punct de vedere al României sau al Europei", a declarat Traian Băsescu.

CITEŞTE ŞI Baza SUA de la Deveselu, o țintă pentru Iran? Gen. Mîndrescu: Ar însemna activarea Articolului 5. Iranienii nu vor să își complice situația

Cât va dura conflictul

Ulterior acestor declaraţii, Bogdan Chirieac şi Traian Băsescu au intrat în dialog despre posibila durată a conflictului, dar şi despre modul în care s-ar putea termina. Iată mai jos dialogul.

"O întrebare pe care am auzit-o de foarte multe ori azi. Cât ar dura acest conflict? În opinia dvs, care este desfăşurarea ulterioară?", a întrebat Bogdan CHirieac.

"Cele 7 zile stabilite de Donald Trump sunt şi termenul pe care SUA au resurse să menţină un nivel foarte ridicat al operaţiunilor. Nu pot să nu iau în calcul intervenţia şefului statului major care l-a atenţionat pe preşedintele Trump cu privire la stocurile de muniţie. Cred că, în această idee, şi preşedintele Trump a fixat termenul în care operaţiunile să se desfăşoare cu intensitate maximă, cel de 7 zile", a replicat Traian Băsescu.

"După care nu ştim ce se poate întâmpla. Dacă siturile nucleare iraniene nu sunt distruse complet, ci doar avariate ca anul trecut? E primul atac în care SUA merge doar alături de Israel, fără alţi aliaţi. Lucrul acesta credeţi că e în favoarea SUA?", a mai întrebat Chirieac.

"Dacă în 7 zile nu se rezolvă problema distrugerii instalaţiilor nucleare şi a căderii regimului, se va reveni la negocieri. Iar eu sunt pesimist din punctul ăsta de vedere. E foarte greu. Iranul nu e scoveargă din asta pe care o întorci pe o parte şi pe alta cum vrei. E o naţiune mare, un popor mare. Iar povestea asta că "noi venim cu bombele şi voi ieşiţi în stradă şi schimbaţi regimul" mi se pare de o naivitate cruntă. Iranienii sunt un popor mândru. Nu vor schimba regimul sub bombele unei puteri străine, îşi vor schimba regimul când vor putea ei, cu resursele lor. Deci cred că 7 zile sunt prea puţine şi nu cred că se va produce ceea ce Trump vrea, adică schimbarea regimului şi capturarea întregii structuri nucleare", a explicat fostul preşedinte.

"Vă confirm ipoteza. Înţeleg că există mari temeri în Israel că după câteva zile Donald Trump ar putea da ordin avioanelor să se întoarcă, iar Israel ar putea rămâne într-o poziţie foarte dificilă", a mai spus Bogdan Chirieac.

"Domnule Chirieac, ştiţi cum a fost cu Putin care a spus că ocupă Ucraina în 3 zile. Serviciile de informaţii habar nu au avut care e capacitatea Ucrainei de luptă, iar preşedintele Putin habar nu a avut ce capacitate de luptă are propria armată. A pornit o acţiune bazată pe minciunile propriilor lui subordonaţi. Ei, să nu avem o surpriză de genul ăsta şi acum. Preşedintele Trump să fi forţat o intervenţie, în condiţiile în care nu pot fi atinse obiectivele. Eu mi-aş dori să le atingă. Eu aş vrea să îi văd pe iranieni liberi, dar marea problemă este dacă se poate prin metodele pe care le-a adoptat acum Israelul, alături de SUA", a completat Traian Băsescu.

"(...) Credeţi că vom avea şi trupe la sol?", a întrebat Bogdan Chirieac, după ce Traian Băsescu a spus că "nu am văzut niciodată regim schimbat fără trupe la sol".

Totuşi, fostul preşedinte a spus că această variantă este exclusă, din punctul său de vedere.