Israelul a lansat sâmbătă un atac preventiv asupra Iranului, coordonat cu Statele Unite ale Americii. Operaţiunea a fost planificată luni de zile, iar data lansării a fost decisă acum câteva săptămâni, potrivit Reuters și Agerpres.

Ulterior, în jurul prânzului, Iranul a pornit o ripostă și a tras rachete către Israel și către bazele Statelor Unite ale Americii din regiune. Explozii au fost semnalate atât în Abu Dhabi, cât și în Dubai.

Redacția DC News a luat legătura cu Anca Tal, româncă de origine evreiască stabilită în Holon, care a precizat că „evenimentele au un ritm uluitor și creează tensiune și nervi“.

„Până scriu ce s-a întâmplat… deja nu mai e actual, pentru că evenimentele se petrec mai repede decât scriu“, ne-a transmis Anca Tal, direct din buncărul de la subsolul locuinței.

„Multe rachete au căzut pe terenuri deschise, iar cele care vin spre zone locuite sunt respinse din aer. Au fost niște „resturi” de rachete care, explodate în aer, au picat undeva, dar nu au rănit pe nimeni“, a mai precizat românca, adăugând că „sunt însă nu puțini oameni care intră în stare de șoc…“.

Româncă din Israel: Au fost o groază de rachete. Ne-am adăpostit sub poduri

Anca Tal ne-a povestit întreaga experiență din dimineața zilei de 28 februarie, atunci când Israelul a lansat un atac preventiv asupra Iranului.

„Eu am plecat dimineață într-un oraș musulman, unde este medicul meu stomatolog (musulman). E cam la o oră și jumătate distanță de unde locuiesc. Când am ieșit, după două minute, s-a dat prima alarmă, cea care ne-a anunțat că a început războiul (deși, deocamdată, aici i se spune „acțiune”).

L-am sunat pe medic să mă sfătuiesc cu el dacă să vin. Mi-a zis să fac cum cred eu de cuviință și mi-a precizat că el e la clinică“, a povestit Anca Tal, care a mers în cele din urmă la medic pentru controlul stomatologic de care avea nevoie.

Femeia a povestit că, ulterior, medicul stomatolog i-a „cules o pungă plină cu lămâi“ și i-a „dat o sticlă de ulei de măsline făcut de el, din măslinii lui“.

„N-am băut cafea pentru că e perioada Ramadanului la arabi, așa că ei nu mănâncă și nu beau toată ziua“, a mai precizat Anca Tal.

Totuși, la întoarcerea către domiciliu, femeia a avut parte de o surpriză neplăcută, deoarece tocmai începuse riposta Iranului.

„La întoarcere au fost o groază de rachete, am oprit mașina, ne-am adăpostit sub poduri, pe marginea drumului… și am ajuns acasă, unde am fugit în adăpost, pentru că tocmai se dăduse o nouă alarmă. Peste 130 de rachete au fost trase din Iran azi, 35 au ajuns în Israel si au fost distruse“, a conchis Anca Tal.